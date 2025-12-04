Mundo

Marco Rubio exigió a los países latinoamericanos “hacer más” para resolver la crisis en Haití

El secretario de Estado de EEUU pidió a los gobiernos de la región aportar más recursos y personal para fortalecer la fuerza internacional que enfrenta a las pandillas en la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este jueves a los países del continente americano a “hacer más” para afrontar la crisis en Haití y respaldar el despliegue de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aprobada por la ONU en septiembre. Las declaraciones se produjeron durante la firma, en el Departamento de Estado, de un acuerdo de cooperación sanitaria con el presidente de Kenia, William Ruto. El país africano ha encabezado durante casi dos años la misión multinacional de seguridad en apoyo a la Policía haitiana.

“Si tuviéramos cinco o diez países dispuestos a dar un paso al frente y hacer tan solo la mitad de lo que Kenia ya ha hecho, sería un logro extraordinario. Y esperamos que eso suceda. Es necesario. Lo tomamos en serio”, señaló Rubio.

“Es hora de hacer algo al respecto. Y me refiero en particular a los países de nuestro hemisferio, del hemisferio occidental, de la cuenca del Caribe; necesitamos intensificar nuestro trabajo en este hemisferio y hacer más. Estados Unidos seguirá haciendo su parte”, insistió.

Rubio pidió específicamente más financiamiento y más personal para completar la transición de la misión de seguridad desplegada en 2024 bajo liderazgo keniata hacia una fuerza de 5.500 efectivos, capaz de enfrentar directamente a las bandas armadas en Haití.

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el presidente de Kenia, William Ruto, se dan la mano antes de su reunión como parte del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, EE. UU., el 24 de septiembre de 2025. (Heather Khalifa/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

Por su parte, el presidente Ruto aseguró que Kenia “no se retirará de Haití” durante el proceso de transición y respaldó el llamado de Rubio a que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se involucren más activamente, recordando que Haití forma parte de su “vecindario”. “Si pueden aportar personal, recursos, equipo y financiación, podremos contribuir a ayudar a la humanidad en Haití”, añadió el presidente.

Mientras tanto, el gobierno haitiano aprobó este martes un decreto electoral que permitirá convocar elecciones generales el 30 de agosto de 2026, un hito significativo para un país que lleva casi una década sin representantes electos debido a la prolongada crisis política y de seguridad. La segunda vuelta, prevista por el CEP, tendría lugar el 6 de diciembre del mismo año, con el objetivo de que el país cuente con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

El país atraviesa una crisis profundamente arraigada, marcada por el deterioro generalizado de la seguridad, el agravamiento de las condiciones humanitarias y una creciente inseguridad alimentaria. Haití enfrenta el avance de numerosas pandillas armadas que han consolidado su control sobre amplias zonas urbanas y rurales, lo que dificulta aún más el funcionamiento institucional y el acceso de la población a servicios básicos.

(Con información de EFE)

La junta militar de Burkina

Rusia amplió su ofensiva digital

Melania Trump logró repatriar a

Federica Mogherini renunció al Colegio

Documentos secretos revelan la maquinaria
