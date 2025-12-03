Mundo

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios

El Gobierno formalizó el nuevo marco y sostuvo que la convocatoria será clave para encaminar al país hacia la estabilidad democrática

Guardar
Haití aprobó el decreto que
Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

El gobierno de Haití anunció este martes la aprobación del decreto electoral que permitirá convocar nuevas elecciones generales, un paso clave tras casi una década sin autoridades elegidas en las urnas debido a la ausencia prolongada de comicios dentro de los plazos legales.

Según indicó la oficina del primer ministro mediante un comunicado, “La prioridad absoluta es la organización inminente de las elecciones. Se movilizarán todos los recursos del Estado para alcanzar este objetivo”, confirmando además que el decreto será publicado en el diario oficial Le Moniteur. El mensaje gubernamental añade que “El camino hacia las elecciones es irreversible, y el Gobierno seguirá cooperando con todas las instituciones y socios nacionales para respetar escrupulosamente el calendario electoral”.

Según el calendario presentado el mes pasado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) al Consejo Presidencial de Transición (CPT), la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas está programada para el 30 de agosto de 2026. La segunda vuelta, prevista por el CEP, tendría lugar el 6 de diciembre del mismo año, con el objetivo de que el país cuente con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

El Ejecutivo destacó que este nuevo avance “constituye una señal clara dirigida a la nación y a la comunidad internacional”, subrayando que tanto el Gobierno como el CPT actúan “con responsabilidad, determinación y compromiso para garantizar el retorno a una gobernanza plenamente democrática”. El proyecto de decreto electoral fue examinado “con rigor” y aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros el lunes.

El jefe de protocolo del
El jefe de protocolo del Palacio Nacional Marc Marie Yves Mazile habla con Fritz Alphonse Jean, miembro del consejo presidencial transicional de Haití, en Puerto Príncipe, el 25 de noviembre del 2025. (AP foto/Odelyn Joseph)

El CPT —creado el año pasado— había contemplado inicialmente la convocatoria de elecciones para 2025, con el fin de restablecer autoridades electas como presidente, senadores, diputados y alcaldes. Haití cumplió el 7 de febrero cuatro años sin un Gobierno salido de las urnas.

Todo esto ocurre mientras el país atraviesa una profunda crisis, marcada por el deterioro de la seguridad, el empeoramiento de las condiciones humanitarias y una creciente inseguridad alimentaria. Los comicios más recientes tuvieron lugar entre 2015 y 2016, en un periodo de transición que culminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2020, pocos meses después de que el Consejo Superior Judicial declarara concluido su mandato.

Desde entonces, el país enfrenta el avance de numerosas pandillas armadas que han consolidado su control sobre amplias zonas urbanas y rurales, dificultando aún más el funcionamiento institucional y el acceso a servicios básicos. La violencia generalizada ha provocado desplazamientos masivos, paralizado actividades económicas y limitado la presencia del Estado, generando un clima de constante inseguridad para la población.

En este contexto, las autoridades han insistido en que el retorno al orden democrático es indispensable para estabilizar la situación y recuperar la confianza tanto dentro como fuera del país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Haitielecciones generalesUltimas noticias America

Últimas Noticias

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

El país registró en octubre su mayor nivel, impulsado por el fuerte desempeño de los campos del presal y el liderazgo de Petrobras

Brasil alcanzó un récord histórico

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

El secretario general de la organización, Antonio Guterres, manifestó su apoyo a Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia, y señaló que la institución está preparada para reforzar las operaciones de emergencia ante la magnitud de la tragedia

La ONU expresó su solidaridad

Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes

Según la Policía Nacional Civil, el cargamento de droga provenía de Colombia

Guatemala incautó 867 paquetes de

Protestas en Tanzania: la presidenta Samia Suluhu Hassan denunció un complot para derrocar su gobierno

La represión estatal dejó un saldo estimado de más de 100 muertos, aunque la oposición afirmó que las víctimas superan el millar

Protestas en Tanzania: la presidenta

El presidente de Portugal aplazó su visita a España tras ser operado de urgencia por una hernia

Las autoridades informaron que la evolución posquirúrgica es favorable y que la decisión responde a recomendaciones médicas

El presidente de Portugal aplazó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así es como la falta

Así es como la falta de ejercicio y el estrés pueden afectar la absorción del magnesio en tu organismo

Centro Democrático lanzó duro mensaje contra Claudia López por reacción a tensiones internas: “Se ha movido entre el petrismo y el cuasipetrismo”

Mar del Plata: un obrero cayó por el hueco del ascensor en un edificio y murió

¿Tomar magnesio o colágeno engorda?

TUUA sigue enfrentando aerolíneas con Aeropuerto Jorge Chávez: IATA advierte graves consecuencias para el Perú

INFOBAE AMÉRICA
HRW pide a los países

HRW pide a los países del TPI que defiendan el tribunal ante ataques de EEUU y Rusia, entre otros países

El ultraderechista Asfura encabeza los resultados preliminares para la Presidencia de Honduras

La 3ª fuerza en la primera vuelta de las presidenciales chilenas escoge votar nulo o en blanco en la segunda

Ramaphosa dice que Sudáfrica seguirá participando como miembro del G20 pese a la no invitación de EEUU a la cumbre

Comienza el recuento electoral en las elecciones de Honduras

ENTRETENIMIENTO

Aubrey O’Day aborda las acusaciones

Aubrey O’Day aborda las acusaciones de que Sean ‘Diddy’ Combs abusó sexualmente de ella mientras estaba “muy ebria”

Terminator, Titanic y Avatar: James Cameron revela los desafíos y secretos detrás de sus películas más icónicas

Iggy Azalea confirma su retiro definitivo de la música y apuesta por el mundo digital

La historia detrás de la inseparable dupla de Stranger Things: del amor en el casting a la complicidad fuera del set

“Stranger Things 5” consigue el mejor debut en la historia de Netflix