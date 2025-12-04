Benjamin Netanyahu nombró a Roman Gofman como nuevo jefe del Mossad

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (centro), visita una base de inteligencia de las FDI con su secretario militar, el mayor general y ahora nuevo jefe de la Mossad Roman Gofman (derecha), y el jefe de inteligencia de las FDI, el mayor general Shlomi Binder (izquierda) (Crédito de la imagen: Avi Ohayon/Israel Gpo vía ZUMA Press Wire)

El nombramiento de Roman Gofman como próximo director del Mossad marca un giro significativo en la cúpula de la inteligencia israelí, al tratarse de un oficial de carrera militar y figura cercana al primer ministro Benjamin Netanyahu. La decisión, anunciada el jueves, implica que Gofman, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario militar de Netanyahu, asumirá el liderazgo de la agencia de espionaje tras la salida de David Barnea, prevista para junio de 2026.

La selección de Gofman, considerado un “outsider” respecto al Mossad, se produjo en detrimento de los dos candidatos propuestos por el actual jefe de la agencia, David Barnea. El proceso de designación fue remitido al Comité Asesor para Nombramientos de Altos Cargos para su revisión, aunque no se anticipan objeciones de peso. Esta situación contrasta con la reciente y polémica designación de David Zini al frente del Shin Bet, la agencia de seguridad interna, que enfrentó semanas de recursos judiciales antes de su confirmación en octubre.

Nacido en Bielorrusia, Gofman emigró a Israel en 1990 a los catorce años. Su trayectoria en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) comenzó en 1995 en el Cuerpo Blindado, donde ascendió hasta comandar una división antes de dejar los roles de combate. En 2011, lideró el Batallón 75 de la 7ª Brigada Blindada y, dos años después, fue oficial de operaciones de la 36ª División. En 2015, asumió la jefatura de la Brigada Regional Etzion en Cisjordania y, en 2017, regresó al mando de la 7ª Brigada Blindada. En 2020, fue designado comandante de la División Regional 210 “Bashan”, responsable de la frontera con Siria.

El nuevo jefe de la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, David Zini. Olivier Fitoussi/Pool vía REUTERS

Durante su paso por la División Bashan, Gofman autorizó una controvertida campaña de influencia en redes sociales, en la que un adolescente israelí, Ori Elmakayes, publicó información clasificada proporcionada por oficiales de inteligencia con su visto bueno. Gofman sostuvo que desconocía la edad del joven y que solo permitió la difusión de datos no clasificados. Elmakayes permaneció dieciocho meses detenido hasta que se retiraron los cargos.

En 2022, Gofman dirigió la base de entrenamiento de Tzeelim, en el sur de Israel. El 7 de octubre de 2023, durante el ataque de Hamas, acudió de inmediato a la frontera con Gaza y resultó gravemente herido en un enfrentamiento en el cruce de Sha’ar Hanegev, cerca de Sderot. Netanyahu destacó: “Fue herido allí, se recuperó y ha realizado un trabajo extraordinario por la seguridad de Israel. Estoy seguro de que continuará haciéndolo con más fuerza en su próximo cargo en el Mossad”, según declaró el primer ministro.

Tras recuperarse, Gofman dejó la dirección de la base de Tzeelim y asumió brevemente como jefe de gabinete en la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del Ministerio de Defensa. En 2024, fue nombrado secretario militar de Netanyahu, cargo en el que se mantuvo en contacto permanente con todas las agencias de inteligencia y seguridad, especialmente el Mossad, según la Oficina del Primer Ministro (PMO).

La PMO elogió a Gofman por su “creatividad, iniciativa, ingenio, profundo conocimiento del enemigo, total discreción y estricta confidencialidad”. Además, subrayó que su designación como secretario militar en plena guerra demostró “capacidades profesionales excepcionales, desde su rápida adaptación al cargo hasta su implicación inmediata y significativa en los siete frentes del conflicto”.

Antes de asumir como secretario militar, Gofman redactó un documento interno en el que recomendaba que Israel mantuviera el control militar sobre la Franja de Gaza tras la derrota de Hamas. El Estado Mayor de las IDF aclaró que se trataba de un documento clasificado que reflejaba únicamente la opinión personal de Gofman y no la postura oficial de las fuerzas armadas.

Durante casi dos años, Gofman acompañó a Netanyahu en misiones y supervisó la ejecución de sus directrices dentro de las IDF. El propio primer ministro remarcó la estrecha colaboración de Gofman con el Mossad durante la guerra, elogiando su “iniciativa y disposición para involucrarse”.

El jefe del Estado Mayor de las IDF, Eyal Zamir, se reunió con Gofman el jueves para felicitarlo por su designación. Según el comunicado militar, Zamir enfatizó la importancia de la cooperación entre las instituciones para la seguridad nacional y aseguró que las IDF respaldarán a Gofman en su nueva función.

El ascenso de Gofman al Mossad se inscribe en una tendencia reciente de nombrar altos mandos militares en posiciones clave fuera de las fuerzas armadas. Así ocurrió con David Zini, quien pasó de liderar el comando de entrenamiento de las IDF a encabezar el Shin Bet, y con el excomisario Yoram Halevi, designado al frente de COGAT.

Aunque la llegada de un general al Mossad es poco frecuente, existen precedentes como el de Meir Dagan, quien tras una extensa carrera militar fue nombrado director de la agencia en 2002, cargo que ocupó hasta 2011.