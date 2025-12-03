La contaminación del aire en Nueva Delhi produjo más de 200.000 casos de enfermedades respiratorias agudas

La contaminación del aire en Nueva Delhi provoca más de 200.000 casos de enfermedades respiratorias agudas entre 2022 y 2024 (EFE)

Más de 200.000 casos de enfermedades respiratorias agudas se registraron en hospitales públicos de Nueva Delhi entre 2022 y 2024, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud de India.

El dato, presentado el martes ante el parlamento, expone el impacto persistente de la contaminación del aire sobre la salud de los habitantes de la capital india, una de las áreas urbanas más pobladas y afectadas por smog a nivel mundial.

Cifras oficiales y declaraciones del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud informó que la contaminación atmosférica figura entre los principales factores desencadenantes de afecciones respiratorias. Prataprao Jadhav, viceministro de Salud, sostuvo en una respuesta escrita recogida por la agencia AFP que “el análisis sugiere que el aumento en los niveles de contaminación se asoció con un incremento en el número de pacientes que acudieron a las salas de emergencia”.

Durante el mismo período, más de 30.000 personas con enfermedades respiratorias requirieron hospitalización.

Los niveles de partículas PM2.5 en Nueva Delhi superan hasta 60 veces el límite recomendado por la OMS durante los picos de smog (EFE)

Entre las patologías más frecuentes se encuentran la bronquitis aguda, el asma, la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el agravamiento de problemas cardíacos preexistentes. Los médicos advierten que muchos pacientes sufren episodios recurrentes durante la temporada invernal, cuando la exposición prolongada al aire contaminado provoca inflamación pulmonar persistente.

Contaminación en Nueva Delhi: causas y niveles críticos

Nueva Delhi, parte de una región metropolitana que supera los 30 millones de habitantes, enfrenta cada invierno una densa capa de smog que cubre el horizonte urbano. Las condiciones climáticas propias de la estación —con masas de aire frío que inhiben la dispersión de contaminantes— generan una “trampa térmica” que concentra gases tóxicos sobre la ciudad.

A esto se suma una combinación de fuentes de emisión: la quema de residuos agrícolas en estados vecinos, la actividad industrial, la generación eléctrica a base de combustibles fósiles y el tráfico vehicular intenso.

En los picos de contaminación, los niveles de partículas finas en suspensión PM2.5, consideradas cancerígenas por su capacidad de ingresar al torrente sanguíneo, alcanzan valores hasta 60 veces superiores al límite diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Bronquitis aguda, asma y neumonía figuran entre las patologías más frecuentes asociadas a la mala calidad del aire en la capital india (EFE)

Su tamaño microscópico permite que penetren profundamente en los pulmones y pasen a la circulación sanguínea, favoreciendo procesos inflamatorios sistémicos que derivan en daños cardiovasculares y neurológicos.

Nueva Delhi figura en rankings internacionales de monitoreo ambiental de manera recurrente entre las capitales con peor calidad del aire, superando en distintos momentos a ciudades como Lahore, Daca o Beijing.

Estudios científicos y estimaciones de mortalidad

La magnitud del problema ha sido documentada por investigaciones científicas internacionales. Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health, basado en el proyecto Global Burden of Disease, estimó que la contaminación del aire estuvo vinculada a 3,8 millones de muertes en India entre 2009 y 2019. La alta exposición al PM2.5 fue asociada a enfermedades respiratorias crónicas, accidentes cerebrovasculares, cardiopatías y cáncer de pulmón.

Los especialistas concluyen que la polución atmosférica es hoy uno de los principales factores de riesgo para la salud en el país, comparable al consumo de tabaco o a dietas no saludables.

UNICEF advierte que los niños son especialmente vulnerables a los efectos del aire contaminado en Nueva Delhi (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables frente a los efectos del aire contaminado. La exposición constante incrementa el riesgo de infecciones respiratorias agudas, reduce el desarrollo pulmonar y puede generar alteraciones en el sistema inmunológico y neurológico durante etapas críticas del crecimiento.

En sectores de bajos recursos, donde el acceso a atención médica es limitado, la situación se agrava aún más, ampliando las desigualdades sanitarias existentes.

Aclaraciones oficiales sobre factores concurrentes

A pesar de la clara correlación entre contaminación y aumento de hospitalizaciones, el Ministerio de Salud subrayó que la polución no actúa de manera aislada. Según la cartera sanitaria, “los efectos en la salud de la contaminación del aire son una manifestación sinérgica de factores que incluyen hábitos alimenticios, ocupacionales, nivel socioeconómico, historial médico, inmunidad y herencia”, de acuerdo con declaraciones oficiales difundidas por AFP.

No obstante, especialistas advierten que sin políticas estructurales de reducción de emisiones, el sistema sanitario de Nueva Delhi continuará afrontando una presión creciente, particularmente durante los meses de mayor contaminación, con un impacto desproporcionado sobre niños, adultos mayores y pacientes crónicos.