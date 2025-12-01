Mundo

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones”

Guardar
Zelensky se reúne con Macron
Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúne este lunes en París con el mandatario francés Emmanuel Macron para intentar consolidar el respaldo europeo, mientras el presidente estadounidense Donald Trump expresó optimismo respecto de un posible acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

Negociadores estadounidenses y ucranianos mantuvieron el domingo en Florida varias horas de conversaciones que ambas partes calificaron como “productivas”, en torno a un plan que Washington pretende convertir en la base de un acuerdo entre Moscú y Kiev.

El impulso diplomático surge tras casi cuatro años de conflicto y se desarrolla mientras Ucrania enfrenta presión militar y un escándalo interno de corrupción que obligó a Zelensky a remover a su estrecho colaborador y principal negociador.

Zelensky inició su nueva visita a Francia, ciudad que frecuenta desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, con una agenda que comenzará a las 10.00 hora local.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones”. Añadió: “La paz está al alcance, si Vladímir Putin abandona su esperanza delirante de reconstruir el imperio soviético sometiendo primero a Ucrania”.

Estados Unidos presentó inicialmente una propuesta de 28 puntos para frenar la guerra, elaborada sin participación de los aliados europeos de Ucrania y considerada demasiado cercana a las exigencias territoriales máximas de Moscú. Ese borrador planteaba el retiro de Kiev del este de Donetsk y la aceptación de facto por parte de Washington de Donetsk, Crimea y Lugansk como territorios rusos.

El ministro de Exteriores francés,
El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones" (REUTERS)

Tras reuniones en Ginebra hace poco más de una semana, Estados Unidos revisó el documento después de recibir críticas de Ucrania y de gobiernos europeos, aunque el contenido actualizado sigue sin conocerse.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú el martes para continuar las conversaciones y está previsto que trate el tema con Putin.

Los negociadores en Florida describieron las conversaciones como “productivas”, pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que se requiere más trabajo. Una fuente de la delegación ucraniana definió las discusiones como “no fáciles”. Trump, sin embargo, se mostró optimista: “Creo que hay buenas posibilidades de lograr un acuerdo”, declaró a periodistas en el Air Force One.

El mandatario estadounidense mencionó también la reciente crisis política en Kiev, en la que Zelensky removió a Andriy Yermak, su jefe de gabinete y principal negociador, tras un escándalo de corrupción en el sector energético. “Ucrania tiene algunos pequeños problemas difíciles”, afirmó.

El secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, encabezó la delegación de Kiev en Florida y escribió en Facebook que informó al presidente sobre “los avances sustanciales” obtenidos.

El enviado de Trump, Steve
El enviado de Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú el martes para continuar las conversaciones y está previsto que trate el tema con Putin

Zelensky señaló en X que “todas las cuestiones se discutieron de manera abierta y con un enfoque claro en garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania”.

Rubio declaró a los periodistas que las conversaciones fueron “muy productivas”, aunque “queda trabajo por hacer”. Añadió: “Hay muchas piezas en movimiento y, obviamente, hay otra parte involucrada que deberá ser parte de la ecuación”, en referencia a Rusia.

Antes de ver a Macron, Zelensky dijo que informó al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sobre “las señales que recibimos del lado estadounidense”. También habló con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmando: “Son días importantes y mucho puede cambiar”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyUcraniaFranciaEmmanuel MacronGuerra Rusia UcraniaVladimir PutinEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

El enviado especial de Estados Unidos hablará con el jefe del Kremlin el martes

Steve Witkoff viajará a Moscú

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Washington afirma que el operativo, realizado junto a las autoridades sirias, busca impedir la regeneración operativa del grupo terrorista y proteger su infraestructura regional

Estados Unidos destruyó más de

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

La decisión se interpreta como una derrota de Jeremy Corbyn y una victoria de Zarah Sultana tras una votación en la que ganó por un estrecho margen del 51%

El nuevo partido británico a

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU

La presidenta de la Comisión Europea mantuvo este domingo una conversación con el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky

Von der Leyen reafirmó la

Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia

El Gobierno lituano aseguró que este tipo de artefactos son utilizados por redes de contrabando para transportar cigarrillos y acusó al régimen de Lukashenko de permitir estas incursiones como parte de una estrategia de presión sobre el país

Lituania cerró su principal aeropuerto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El café es el fertilizante

El café es el fertilizante perfecto para el poto: las recomendaciones de los expertos para aplicarlo

Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche

Envían a la cárcel a un exconcejal de Chinchiná, Caldas, señalado de explotar sexualmente a menores de edad

Marta Marcè, nutricionista: “Hay un alimento que tiene mucho más calcio que la leche”

Aumentan los colectivos, subtes y peajes: de cuánto será la suba en CABA y Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Franco Parisi decidió votar nulo

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

María Jesús Montero participa este sábado en Granada en una jornada del PSOE por el día contra la violencia machista

Más de 4.800 opositores se presentan este sábado a 1.000 plazas de funcionarios locales con validez nacional

Las nuevas puertas de la catedral de Burgos se podrán visitar de manera gratuita a partir de este sábado

La cifra de fallecidos por inundaciones y deslizamientos de tierra asciende a 174 en Sumatra (Indonesia)

ENTRETENIMIENTO

La hija de Robert De

La hija de Robert De Niro culpó a “Internet” por la muerte de su hijo Leandro

Britney Spears reapareció en Instagram con un sentido mensaje sobre su “sufrimiento”

Ryan Reynolds confiesa cómo el fracaso de “Green Lantern” redefinió su carrera y su control creativo en Hollywood

Vin Diesel y Dwayne Johnson: la reconciliación que Hollywood y los fans soñaban

Jeff Goldblum explicó por qué la edad ya no lo preocupa: “La magia es aceptar quién sos”