Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúne este lunes en París con el mandatario francés Emmanuel Macron para intentar consolidar el respaldo europeo, mientras el presidente estadounidense Donald Trump expresó optimismo respecto de un posible acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

Negociadores estadounidenses y ucranianos mantuvieron el domingo en Florida varias horas de conversaciones que ambas partes calificaron como “productivas”, en torno a un plan que Washington pretende convertir en la base de un acuerdo entre Moscú y Kiev.

El impulso diplomático surge tras casi cuatro años de conflicto y se desarrolla mientras Ucrania enfrenta presión militar y un escándalo interno de corrupción que obligó a Zelensky a remover a su estrecho colaborador y principal negociador.

Zelensky inició su nueva visita a Francia, ciudad que frecuenta desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, con una agenda que comenzará a las 10.00 hora local.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones”. Añadió: “La paz está al alcance, si Vladímir Putin abandona su esperanza delirante de reconstruir el imperio soviético sometiendo primero a Ucrania”.

Estados Unidos presentó inicialmente una propuesta de 28 puntos para frenar la guerra, elaborada sin participación de los aliados europeos de Ucrania y considerada demasiado cercana a las exigencias territoriales máximas de Moscú. Ese borrador planteaba el retiro de Kiev del este de Donetsk y la aceptación de facto por parte de Washington de Donetsk, Crimea y Lugansk como territorios rusos.

Tras reuniones en Ginebra hace poco más de una semana, Estados Unidos revisó el documento después de recibir críticas de Ucrania y de gobiernos europeos, aunque el contenido actualizado sigue sin conocerse.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú el martes para continuar las conversaciones y está previsto que trate el tema con Putin.

Los negociadores en Florida describieron las conversaciones como “productivas”, pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que se requiere más trabajo. Una fuente de la delegación ucraniana definió las discusiones como “no fáciles”. Trump, sin embargo, se mostró optimista: “Creo que hay buenas posibilidades de lograr un acuerdo”, declaró a periodistas en el Air Force One.

El mandatario estadounidense mencionó también la reciente crisis política en Kiev, en la que Zelensky removió a Andriy Yermak, su jefe de gabinete y principal negociador, tras un escándalo de corrupción en el sector energético. “Ucrania tiene algunos pequeños problemas difíciles”, afirmó.

El secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, encabezó la delegación de Kiev en Florida y escribió en Facebook que informó al presidente sobre “los avances sustanciales” obtenidos.

Zelensky señaló en X que “todas las cuestiones se discutieron de manera abierta y con un enfoque claro en garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania”.

Rubio declaró a los periodistas que las conversaciones fueron “muy productivas”, aunque “queda trabajo por hacer”. Añadió: “Hay muchas piezas en movimiento y, obviamente, hay otra parte involucrada que deberá ser parte de la ecuación”, en referencia a Rusia.

Antes de ver a Macron, Zelensky dijo que informó al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sobre “las señales que recibimos del lado estadounidense”. También habló con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmando: “Son días importantes y mucho puede cambiar”.

(Con información de AFP)