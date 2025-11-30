Investigan corrupción y negligencias en seguridad detrás del incendio más mortífero de Hong Kong en décadas

Humo asciende tras un incendio en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de los Nuevos Territorios de Hong Kong. AP Photo/Chan Long Hei

El incendio más mortífero de Hong Kong en décadas ha suscitado dudas sobre la corrupción y la negligencia en las reformas del complejo de apartamentos donde murieron al menos 146 personas.

El miércoles por la tarde se produjo un intenso incendio en el complejo Wang Fuk Court, en los suburbios del norte de Hong Kong, cuyas llamas cubrieron siete de las ocho torres. El complejo albergaba a unos 4.800 residentes, algunos de los cuales habían expresado su preocupación por la seguridad de las reformas más de un año antes del incendio.

El miércoles, la policía detuvo a tres hombres de una empresa constructora como sospechosos de homicidio involuntario y negligencia grave. Fueron puestos en libertad bajo fianza, pero luego fueron detenidos por la Comisión Independiente contra la Corrupción, según informó la autoridad el sábado por la noche, señalando su papel de liderazgo en las renovaciones. La ICAC también había detenido anteriormente a siete hombres y una mujer relacionados con el proyecto.

Personal de emergencias retira lo que parece ser una bolsa para cadáveres del lugar del incendio mortal en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. AP Photo/Ng Han Guan

La policía no ha identificado la empresa en la que trabajaban los sospechosos, pero los documentos publicados en el sitio web de la asociación de propietarios mostraban que la empresa Prestige Construction & Engineering Company estaba a cargo de las renovaciones. La policía ha incautado cajas de documentos de la empresa, donde los teléfonos no respondían el jueves.

Las autoridades también dijeron que estaban investigando los materiales utilizados, tanto las redes de los andamios como los paneles de espuma que cubrían las ventanas, y su papel en el incendio.

Los residentes detectaron problemas de seguridad un año antes del incendio

Personas con familiares desaparecidos reaccionan tras revisar fotografías de los fallecidos en la escena del incendio en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. AP Photo/Chan Long Hei

Durante casi un año, algunos residentes del complejo Wang Fuk Court habían planteado a las autoridades de Hong Kong sus preocupaciones sobre la seguridad de los materiales utilizados en el andamiaje del proyecto de renovación, según documentos revisados por la AP, concretamente sobre la malla que cubría el andamiaje.

El Departamento de Trabajo de Hong Kong confirmó en un comunicado el sábado que había recibido dichas quejas y añadió que las autoridades habían llevado a cabo 16 inspecciones del proyecto de renovación de Wang Fuk Court desde julio de 2024 y habían advertido por escrito en múltiples ocasiones a los contratistas que debían garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. La ciudad incluso llevó a cabo una inspección tan solo una semana antes del incendio.

Trabajadores sanitarios evacuaron a una mujer del incendio en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. AP Photo/Chan Long Hei

El departamento de trabajo afirmó que había revisado el certificado de calidad del producto de la red y que este cumplía con las normas, pero que la red de seguridad no había sido objeto de inspecciones anteriores.

Las investigaciones preliminares revelaron que el incendio se inició en una red de andamios de un piso inferior de uno de los edificios. A continuación, se propagó rápidamente al prenderse fuego los paneles de espuma, según explicó Chris Tang, secretario de seguridad de la ciudad. La policía también afirmó que había estado investigando los paneles de espuma, altamente inflamables.

“Las llamas prendieron los paneles de espuma, lo que provocó que el vidrio se rompiera y el fuego se intensificara rápidamente y se propagara al interior”, explicó Tang.

Las investigaciones preliminares revelaron que el incendio se inició en una red de andamios de un piso inferior de uno de los edificios. A continuación, se propagó rápidamente al prenderse fuego los paneles de espuma.. (AP Photo/Chan Long Hei)

El departamento de trabajo informó más tarde el sábado que se habían presentado tres demandas contra la empresa por incumplimiento de las normas de seguridad para trabajar en altura en la construcción y que las condenas en dos de los casos dieron lugar a multas por un total de 30.000 dólares hongkoneses (3.850 dólares). La empresa también fue multada tres veces en 2023 por infracciones independientes no relacionadas con el proyecto de Tai Po.

Los primeros en responder también descubrieron que algunas alarmas contra incendios del complejo, que albergaba a muchas personas mayores, no sonaban cuando se probaban, según Andy Yeung, director del Servicio de Bomberos de Hong Kong. No especificó cuántas no funcionaban ni si alguna de las demás lo hacía.

Días para extinguir el incendio

El incendio no se extinguió por completo hasta el viernes por la mañana, unas 40 horas después de su inicio. (AP Photo/Chan Long Hei)

Los bomberos tardaron un día en controlar el incendio, que no se extinguió por completo hasta el viernes por la mañana, unas 40 horas después de su inicio.

Las brigadas dieron prioridad a los apartamentos desde los que habían recibido llamadas de emergencia durante el incendio, pero no pudieron llegar a ellos en las horas en que el fuego ardió sin control, según explicó a los periodistas Derek Armstrong Chan, subdirector del Servicio de Bomberos de Hong Kong.

Las labores de extinción continúan por segundo día tras el incendio en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. AP Photo/Ng Han Guan

Doce bomberos se encontraban entre las 79 personas heridas en el incendio, y un bombero falleció.

Incluso dos días después de que comenzara el incendio, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios debido a ocasionales reavivamientos.

Es posible que se encuentren más cadáveres

Un bombero realiza una búsqueda en un edificio tras el incendio en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. AP Photo/Ng Han Guan

Aunque es posible que se recuperen más cadáveres, según las autoridades, los equipos han dado por concluida la búsqueda de personas atrapadas con vida en el interior.

El balance de víctimas se actualizó este domingo a 146 tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial.

“No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos”, declaró el representante de la policía Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.

Otras 100 personas siguen desaparecidas y 79 han resultado heridas, indicó Tsang.

Un hombre descansa en una cama improvisada con sillas en un centro comercial donde se refugian los residentes tras el incendio en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. AP Photo/Ng Han Guan

Entre los fallecidos se encuentran dos trabajadores migrantes indonesios, según informó el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Otros 11 migrantes de ese país que trabajaban como empleados domésticos en el complejo de apartamentos siguen desaparecidos, según informó el viernes el cónsul general de Indonesia, Yul Edison.

Cerca del lugar del incendio, Sara Yu sostenía la mano de su hijo de dos años, Dominic, mientras ambos colocaban una rosa blanca en un ramo cada vez más grande de flores en un pequeño parque infantil.

“He traído a los niños aquí porque quiero que comprendan que vivir en este mundo es algo que hay que apreciar”, dijo, conteniendo las lágrimas.

Personas con flores rezan cerca del lugar del incendio mortal en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. AP Photo/Chan Long Hei

Fuera de un edificio cercano al lugar del incendio, donde los familiares acudieron para identificar a sus seres queridos a partir de fotografías, la gente depositó ramos de rosas blancas, lirios y claveles. “Más de 128 vidas inocentes, ¿qué hicieron mal?“, preguntaba un cartel colocado entre las flores.

La ciudad izó las banderas a media asta en señal de luto, y el jefe ejecutivo John Lee encabezó un minuto de silencio de tres minutos el sábado desde la sede del Gobierno, con todos los funcionarios vestidos de negro.

**El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y otros funcionarios guardan un minuto de silencio por las víctimas del incendio mortal en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po. AP Photo/Chan Long Hei

El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. En 1996, un incendio en un edificio comercial de Kowloon causó la muerte de 41 personas. Según el South China Morning Post, en 1948 un incendio en un almacén causó la muerte de 176 personas.

(Con información de AP)