Mundo

La historia detrás de Okinotori, las piedras en el medio del océano Pacífico por las que Japón invierte 600 millones de dólares

La estrategia nipona enfrenta objeciones de potencias vecinas que se oponen al mantenimiento de las pequeñas islas ubicadas al sur del país

Guardar
(CC/Wikimedia Commons)
(CC/Wikimedia Commons)

Ubicado en el extremo oriental de Asia, Japón se compone por miles de islas que se despliegan a lo largo del océano Pacífico. Su geografía, marcada por esta fragmentación territorial, ha influido profundamente en su historia y proyección internacional. Asimismo, su proximidad a grandes potencias mundiales obligó a buscar nuevas alternativas para competir por el liderazgo económico del continente.

De este modo, con su vasta extensión marítima, ha destinado más de 600 millones de dólares a la protección y desarrollo de dos pequeñas formaciones rocosas en el océano Pacífico. Estas estructuras, ubicadas en una zona remota y completamente deshabitada, no cuentan con planes de asentamiento humano, pero han adquirido un valor estratégico y económico que trasciende su tamaño diminuto.

Los islotes se encuentran en el atolón de Okinotori (también conocido como Okinotorishima), en el mar de Filipinas, a más de 1.600 kilómetros de Tokio, entre Taiwán y Guam. Suman menos de 10 metros cuadrados de superficie y carecen de condiciones para la vida humana. A pesar de su apariencia insignificante, el gobierno japonés los considera un activo fundamental para sus intereses nacionales, han destacado desde BBC Mundo.

Zona económica exclusiva y disputa internacional

Si bien se trata de dos piedras pequeñas que están completamente deshabitadas, la nación del sol naciente se ha esforzado en el mantenimiento durante cuatro décadas. La principal razón de esta inversión millonaria radica en la explotación de una oportunidad económica sin igual.

A través del cuidado de este pedazo de tierra, Japón puede reclamar una zona económica exclusiva (ZEE) de más de 400.000 kilómetros cuadrados alrededor de Okinotori. T.Y. Wang, profesor de la Universidad Estatal de Illinois, explicó a BBC Mundo: “Si demuestra que eso son unas islas, entonces podrá establecer un mar patrimonial de 200 millas náuticas”. Esta extensión marítima otorga derechos soberanos sobre recursos pesqueros, depósitos minerales, petróleo y metales raros, todos ellos esenciales para la economía y la tecnología del país.

Las intervenciones técnicas incluyen rompeolas
Las intervenciones técnicas incluyen rompeolas de acero, cemento y trasplante de corales para evitar la erosión de los islotes (Wikimedia Commons)

El área circundante, rica en bancos de pesca y recursos energéticos, representa un enclave estratégico en la competencia por la influencia en el Pacífico occidental, especialmente ante la creciente presencia de países vecinos en la región.

El reconocimiento internacional de Okinotori como “isla” es el eje de la disputa. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar define una isla como “un área de tierra formada naturalmente, rodeada de agua, y que está sobre el agua durante la marea alta”. Sin embargo, el mismo marco legal aclara que “las rocas que no puedan sostener la habitabilidad humana o la vida económica por sí mismas no tendrán una zona económica exclusiva”.

Desde 2009, China y Corea del Sur han objetado ante la ONU la posición japonesa, argumentando que Okinotori no cumple con los requisitos para ser considerada una isla y, por tanto, no genera derechos sobre una zona económica exclusiva. BBC Mundo recogió la postura de los demandantes: “Allí no hay islas, sino rocas y, por tanto, no dan derecho al establecimiento de un mar patrimonial”. Frente a estas discrepancias, Japón sostiene su argumento a través de Hayashi Kazutoshi, que se desempeñó como cónsul en Los Ángeles, quien afirmó: “Se trata de islas y no de rocas”.

Intervenciones técnicas y control histórico

Para reforzar su posición, el país asiático ha realizado intervenciones técnicas y legales desde la década de 1980. Según BBC Mundo, el gobierno nipón ha invertido más de 600 millones de dólares en la construcción de rompeolas de acero, cubiertas de cemento y trasplante de corales, con el objetivo de evitar la erosión y mantener los islotes por encima del nivel del mar durante la marea alta. Además, se ha creado un tercer islote artificial, protegido por una red de titanio, y se ha edificado un observatorio de tres pisos para monitorear la actividad marítima en la zona.

El gobierno japonés busca consolidar
El gobierno japonés busca consolidar una zona económica exclusiva de más de 400.000 kilómetros cuadrados alrededor de Okinotori (Wikimedia Commons)

El control japonés sobre Okinotori se remonta a 1931, cuando Tokio declaró el atolón parte de su territorio, aprovechando la ausencia de reclamaciones de otras naciones. En la década de 1920 existían cinco islotes en el atolón, pero la erosión y el aumento del nivel del mar han reducido su número a dos.

El gobierno ha respondido a este desafío natural con métodos avanzados de ingeniería, como el trasplante de corales y el uso intensivo de concreto y acero, en un esfuerzo por preservar la integridad de las formaciones y cumplir con los requisitos internacionales para su reconocimiento como islas.

La controversia sobre Okinotori permanece sin resolver y sigue alimentando tensiones diplomáticas en la región, reflejando cómo cada fragmento de tierra en el océano Pacífico puede adquirir un peso decisivo para los intereses nacionales de Japón.

Temas Relacionados

OkinotoriJapónChinaMar de FilipinasRecursos marítimosOcéano PacíficoAsiaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Operativo de Israel en el sur de Siria: capturaron a tres terroristas y “varios fueron eliminados”

Las Fuerzas de Defensa indicaron que sus soldados se enfrentaron “cara a cara” con las milicias del grupo armado libanés Jamaa al Islamiya

Operativo de Israel en el

Rafael Grossi: “Las Naciones Unidas deben acordarse para qué fueron creadas”

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) habló con Infobae sobre su candidatura para liderar las Naciones Unidas. Promete la misma hiperactividad que mantiene desde 2019 en la institución que preside

Rafael Grossi: “Las Naciones Unidas

La Unión Europea avanza hacia límites estrictos en redes sociales mientras aumenta la regulación en otros países

La nueva resolución del Parlamento Europeo busca armonizar las restricciones de edad en plataformas digitales, reflejando la creciente preocupación por la protección infantil, adelantando posibles cambios en la forma en la que los jóvenes acceden y participan en el entorno en línea

La Unión Europea avanza hacia

El papa León XIV llamó a la unidad cristiana en el lugar donde se estableció el Credo de Nicea

El pontífice rezará con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el lugar de la reunión del año 325 d. C

El papa León XIV llamó

La agencia atómica de la ONU envió equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denunció actividad militar en la de Zaporizhzhia

El OIEA informó que el ataque con drones de febrero no provocó ninguna liberación de material radiactivo, pero causó “daños estructurales significativos”

La agencia atómica de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las 5 faldas imprescindibles para

Las 5 faldas imprescindibles para elevar tu look esta temporada: versátiles y elegantes

Ana María Cadena, secretaria de hacienda de Bogotá, advierte: “Lo que no es viable es que no hagamos nada hoy dentro de lo que la norma como está nos permite”

Dólar retrocede frente al peso mexicano hoy 28 de noviembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

La 1 ficha a José Luis Sastre como presentador para actualizar el mítico ‘Tribunal Popular’ bajo el nombre de ‘El juicio’

El pueblo pesquero en Asturias donde nació la escritora Corín Tellado: cuenta con tan solo 20 habitantes

INFOBAE AMÉRICA
Operativo de Israel en el

Operativo de Israel en el sur de Siria: capturaron a tres terroristas y “varios fueron eliminados”

Chipre y Líbano llegan a un histórico acuerdo para trazar sus fronteras marítimas

Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct, pierde 47,8 millones en el tercer trimestre, un 1,3% más

Expertos abogan por la especialización contra la desinformación en el Congreso de Periodismo Ambiental de APIA

Crisis cambiaria en Bolivia: el Gobierno estima que en nueve meses los ahorristas podrán recuperar sus dólares

ENTRETENIMIENTO

Cuándo sale Stranger Things 5

Cuándo sale Stranger Things 5 parte 2: todo lo que sabemos sobre los próximos episodios de la serie

Así es la rutina diaria que protege a los mellizos de George Clooney de la fama

“El primer día en el set fui a conocer a los chicos y a afeitarme la cabeza”: Millie Bobby Brown habló del adiós a Stranger Things

Final explicado de ‘Stranger Things 5′ parte 1: qué pasó con Max, Will y Vecna

La actriz Ruth Codd anuncia su recuperación tras una segunda amputación de su pierna