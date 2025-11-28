Así es Gubbio, el pueblo montañoso que todos los años asombra con el árbol de Navidad más grande del mundo

El árbol de Navidad más grande del mundo ilumina la ladera del monte Ingino en Gubbio, Italia, cada diciembre (foto: REUTERS/Yara Nardi)

Cada año, el pueblo medieval de Gubbio, en la región de Umbria, en el centro de Italia, se convierte en protagonista de una de las tradiciones navideñas más deslumbrantes del planeta. Desde la ladera del monte Ingino, miles de luces de colores dibujan en la noche una figura imponente, considerada el árbol de Navidad más grande del mundo.

Un espectáculo de mil luces sobre el monte Ingino

El árbol luminoso de Gubbio no es uno convencional, sino una espectacular instalación que se extiende a lo largo de 650 metros en la falda del monte Ingino. La obra se compone de cerca de mil luces multicolores, alineadas con precisión para crear la silueta de un enorme árbol que brilla desde el 7 de diciembre hasta el 12 de enero, ofreciendo un espectáculo visual único a locales y visitantes.

Gubbio, en la región de Umbria, se convierte en un destino turístico internacional gracias a su árbol navideño luminoso (foto: REUTERS/Yara Nardi)

La tradición comenzó en 1981, cuando un grupo de amigos de Gubbio decidió celebrar la víspera de la Inmaculada Concepción de una manera especial. Fueron ellos quienes dieron vida a la figura del “Alberaiolo”, nombre que recibe el voluntario que, durante tres meses al año, dedica tiempo y esfuerzo a la planificación, instalación y mantenimiento de las luces que forman el árbol. “La dedicación de los Alberaiolos ha permitido que la tradición se mantenga viva y crezca con cada año”, explica Viajes National Geographic.

Desde entonces, el compromiso y el entusiasmo de este grupo de voluntarios han marcado el ritmo de las Navidades en Gubbio, convirtiendo la actividad en un símbolo identitario y en un motivo de orgullo para la comunidad. Anualmente, la instalación comienza a gestarse semanas antes de diciembre, implicando una logística compleja que involucra a decenas de habitantes. La inauguración oficial coincide con el inicio de las festividades navideñas y atrae la atención de turistas de toda Italia y el extranjero.

De récord Guinness a fenómeno internacional

El árbol luminoso de Gubbio alcanzó notoriedad internacional en 1990, tras su inclusión en el Libro Guinness de los Récords como el árbol de Navidad más grande del mundo. Con el tiempo, la fama de esta creación trascendió fronteras y se vio impulsada de manera decisiva en 2011, cuando el Papa Benedicto XVI activó a distancia la iluminación desde el Vaticano a través de un interruptor digital.

La tradición del árbol luminoso de Gubbio refuerza la identidad local y proyecta la imagen de Umbria como referente navideño mundial (foto: Wikipedia)

Este hecho, ampliamente reseñado por medios internacionales, consolidó a Gubbio como un destino imprescindible de la Navidad en Europa. “No fue hasta 2011 cuando terminó de explotar a nivel mediático después de que el Papa Benedicto XVI se encargara de iluminar la señal navideña desde el Vaticano”, señaló National Geographic.

Durante el mes en que las luces permanecen encendidas, miles de visitantes llegan al pueblo atraídos por la majestuosidad de la instalación y el ambiente especial que se respira en las calles empedradas. Para muchos, contemplar el encendido del árbol simboliza el inicio de las fiestas navideñas en Italia y representa, además, el espíritu de colaboración y dedicación de la comunidad.

Una tradición que une a la comunidad y atrae al mundo

La presencia del árbol luminoso ha reforzado la cohesión social en Gubbio y proyectado su imagen al mundo. Los voluntarios, conocidos como Alberaiolos, se dedican cada año a mantener viva la costumbre, renovando y mejorando la tecnología empleada en la iluminación.

El encendido del árbol de Navidad de Gubbio marca el inicio de las festividades y atrae a miles de visitantes cada año (foto: REUTERS/Yara Nardi)

El espectáculo de luces ha pasado a formar parte del calendario turístico y cultural de la región de Umbria, atrayendo a fotógrafos, viajeros y medios de todo el mundo, que desean presenciar y documentar la magia que transforma a Gubbio en un referente navideño.

El visitante que llega a la región durante diciembre descubre no solo una hazaña de ingeniería lumínica, sino también la calidez de una comunidad que, generación tras generación, transmite sus tradiciones y comparte la alegría de la Navidad.

El árbol de Navidad de Gubbio encarna la esencia de las fiestas: unión, trabajo colectivo y el deseo de iluminar las noches de invierno con una celebración que trasciende fronteras y enciende el espíritu navideño en todos quienes se acercan a contemplarlo.