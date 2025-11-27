Un secuestro masivo en Nigeria deja al menos 10 personas capturadas por bandas armadas

La ola de secuestros afecta crecientemente a zonas rurales nigerianas (Reuters)

Al menos 10 personas fueron secuestradas la noche del miércoles en el estado de Níger, en el centro-oeste de Nigeria, tras un ataque perpetrado por hombres armados no identificados.

De acuerdo con el portavoz policial local, Wasiu Abiodun, los atacantes irrumpieron en las localidades de Angwan-Kawo y Kuchipa, situadas en el área de gobierno local de Shiroro, y tomaron como rehenes a un grupo de agricultores.

Policías y agentes de seguridad nigerianos desplegaron operativos para lograr la liberación de las víctimas, sin que hasta el momento se hayan informado condiciones ni detalles sobre eventuales negociaciones.

Policías nigerianos han desplegado operativos para rescatar a las víctimas (AP Foto/Yunusa Umar )

El hecho se enmarca en una escalada de secuestros que afecta principalmente al norte y oeste de Nigeria. Fuentes recogidas por medios locales como Daily Post señalan que la cifra de secuestrados podría superar las 50 personas, incluidos adultos y menores de edad, aunque las autoridades confirmaron oficialmente únicamente diez víctimas en este episodio.

La semana estuvo marcada por otros secuestros colectivos en distintos puntos del país. En Papiri, también en Níger, se produjo el rapto de más de 300 alumnos y profesores de una escuela católica, según datos oficiales.

Los menores en escuelas rurales son objetivos recurrentes de los secuestradores (Asociación Cristiana de Nigeria vía AP)

Otros ataques recientes incluyeron el secuestro de 25 estudiantes, 38 fieles durante una ceremonia religiosa y 13 jóvenes en las inmediaciones de una granja, además de varios grupos de mujeres y niños.

Bajo este contexto, la noche del miércoles, el presidente Bola Tinubu declaró el estado de emergencia nacional como respuesta al avance de los secuestros.

Bola Tinubu declaró el estado de emergencia nacional ante la ola de secuestros (Reuters)

Tinubu dispuso el refuerzo de las fuerzas armadas, anunció la incorporación de 50.000 nuevos agentes para tareas policiales y militares, y ordenó la redistribución de personal de seguridad asignado a funcionarios y políticos para fortalecer la protección ciudadana en las regiones más vulnerables.

Esta ola de secuestros tiene su origen en el desarrollo de redes de bandas armadas que han consolidado el secuestro por dinero como una “industria” organizada, según un informe de una consultora de seguridad en Lagos.

Se calcula que se han pagado múltiples millones de USD en rescates en los últimos años. Las víctimas suelen ser elegidas en lugares de fácil acceso, como escuelas o lugares de culto con gran concentración de personas. Si bien en muchos casos el pago conduce a la liberación, las condiciones concretas raramente se hacen públicas.

Muchos centros educativos permanecen cerrados o bajo estricta vigilancia (Reuters)

El fenómeno cobró visibilidad internacional en 2014, cuando el grupo islámico Boko Haram secuestró a 276 estudiantes en la ciudad de Chibok.

Aunque actualmente la mayoría de los ataques se adjudican a bandas criminales con fines económicos, expertos y responsables consultados advierten sobre la posible conexión entre estas bandas y sectores yihadistas, especialmente en el noreste del país, zona bajo la histórica influencia de Boko Haram y, más recientemente, de la facción Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

(Con información de AFP y Europa Press)