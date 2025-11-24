La oleada de secuestros masivos en las escuelas de Nigeria que alarma al mundo

El interior de la Iglesia Apostólica de Cristo durante un servicio dominical celebrado en memoria de los asesinados y secuestrados en un ataque perpetrado por hombres armados el 18 de noviembre, en la ciudad de Eruku, estado de Kwara, Nigeria, el 23 de noviembre de 2025. REUTERS/Abdullahi Dare Akogun

Nigeria se vio sacudida por dos secuestros masivos de escuelas la semana pasada, con más de 300 niños secuestrados por bandas armadas en el norte del país, azotado por el conflicto.

Un recuento de The Associated Press muestra que al menos 1.799 estudiantes han sido secuestrados en una docena de los secuestros más grandes desde el ataque de Chibok en 2014, en el que militantes de Boko Haram secuestraron a 276 colegialas, lo que desató la indignación mundial. La mayoría de los niños han sido liberados, muchos tras el pago de rescates. Otros han escapado.

A continuación se presenta una cronología de los principales secuestros de estudiantes en Nigeria:

14 de abril de 2014

Miembros del grupo militante islamista Boko Haram secuestraron a 276 estudiantes en un ataque nocturno en una escuela secundaria pública de Chibok, en el estado de Borno. Se informa que más de 90 estudiantes siguen desaparecidas.

Una persona camina fuera de la Iglesia Apostólica de Cristo durante un servicio dominical celebrado en memoria de los asesinados y secuestrados en un ataque perpetrado por hombres armados el 18 de noviembre, en la ciudad de Eruku, estado de Kwara, Nigeria, el 23 de noviembre de 2025. REUTERS/Abdullahi Dare Akogun

19 de febrero de 2018

Una facción de Boko Haram secuestra a 110 colegialas de una escuela de ciencias en Danchi, estado de Yobe. Casi todas fueron liberadas posteriormente, pero cinco de ellas fueron asesinadas.

11 de diciembre de 2020

Hombres armados en motocicletas atacan una escuela secundaria pública en Kankara, estado de Katsina, y secuestran a más de 300 niños. El gobierno estatal anunció su liberación seis días después, tras negociaciones.

17 de febrero de 2021

Hombres armados con uniforme militar atacan una escuela de ciencias en Kagara, estado de Níger, y secuestran a 27 estudiantes, tres miembros del personal y otras personas. Fueron liberados más de una semana después.

26 de febrero de 2021

Hombres armados secuestraron a más de 300 colegialas en una redada nocturna en una escuela secundaria pública en Jangebe, estado de Zamfara. Todas fueron liberadas pocas semanas después del aparente pago de un rescate.

Una persona mira periódicos con titulares sobre secuestros recientes en un puesto en el Área 1, Abuja, Nigeria, el 23 de noviembre de 2025. REUTERS/Marvellous Durowaiye

11 de marzo de 2021

Hombres armados secuestran a 39 estudiantes de la Escuela Federal de Mecanización Forestal de Afaka, en el estado de Kaduna. Son liberados semanas después.

20 de abril de 2021

Hombres armados atacan la Universidad privada Greenfield en el estado de Kaduna y secuestran al menos a 20 estudiantes. La mayoría fueron liberados, pero cinco fueron asesinados, aparentemente porque las negociaciones para el rescate se estaban demorando demasiado.

5 de julio de 2021

Hombres armados secuestran a más de 100 estudiantes de la escuela secundaria bautista Bethel, en la zona de Chikun, estado de Kaduna. Los estudiantes son liberados tras varios meses.

7 de marzo de 2024

Hombres armados en motocicletas atacan a 287 estudiantes en la escuela secundaria gubernamental de Kuriga, en el estado de Kaduna.

Agentes de policía que brindan seguridad sostienen armas afuera de la Iglesia Apostólica de Cristo durante un servicio dominical celebrado en memoria de los asesinados y secuestrados en un ataque perpetrado por hombres armados el 18 de noviembre, en la ciudad de Eruku, estado de Kwara, Nigeria, el 23 de noviembre de 2025. REUTERS/Abdullahi Dare Akogun

9 de marzo de 2024

Hombres armados irrumpen en un internado en Gidan Bakuso, en el estado de Sokoto, y secuestran a 15 niños mientras duermen.

17 de noviembre de 2025

Hombres armados atacan una escuela en el estado de Kebbi y secuestran a 25 estudiantes mientras matan al menos a un miembro del personal.

22 de noviembre de 2025

Bandas armadas irrumpen en una escuela católica en el estado de Níger y secuestran a más de 300 estudiantes y personal.

(con información de AP)