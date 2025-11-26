Nigeria declaró la emergencia nacional y movilizó tropas tras una ola de secuestros masivos y violencia

En Nigeria, centenares de estudiantes siguen retenidos tras una ola de raptos masivos en zonas rurales (Asociación Cristiana de Nigeria vía AP)

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, decretó el estado de emergencia nacional en respuesta al aumento de secuestros y la escalada de la violencia en diversas regiones en las últimas semanas.

La medida contempla una respuesta inmediata del Ejecutivo nigeriano: se desplegarán fuerzas adicionales y se aprobará el reclutamiento masivo de personal para las agencias de seguridad.

La decisión llega tras una serie de secuestros masivos que afectan sobre todo al norte y noroeste del país, donde operan grupos armados como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Boko Haram es responsable de múltiples atentados y raptos en el norte de Nigeria desde hace más de una década (Reuters)

La administración nigeriana planea incorporar a unas 20.000 personas en las Fuerzas Armadas para alcanzar un cuerpo de seguridad de 50.000 efectivos. Para acelerar la integración, se utilizarán instalaciones del Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil como centros provisionales de entrenamiento.

En su mensaje público, Bola Tinubu subrayó la gravedad de la situación y definió el escenario como una “emergencia nacional”. De acuerdo con Europa Press, el mandatario dispuso un “mayor despliegue de tropas sobre el terreno, especialmente en zonas con problemas de seguridad”.

Además, Tinubu apeló a la implicación de toda la sociedad, señalando que “estos tiempos exigen la colaboración de todos”, e instó a la ciudadanía a participar activamente en la seguridad nacional.

Bola Tinubu declaró el estado de emergencia nacional para frenar la violencia y los raptos en Nigeria (Reuters)

La persistencia del secuestro masivo ha quedado al descubierto, con especial impacto en la población escolar infantil. Un informe de la agencia AFP detalla que, solo en la última semana, grupos armados capturaron a más de 300 escolares y docentes de una escuela católica en el estado de Níger, a dos docenas de estudiantes musulmanas y a decenas de personas en incidentes en zonas rurales.

Aunque algunas víctimas lograron escapar o fueron liberadas, aproximadamente 265 menores y docentes continúan en manos de los secuestradores desde el viernes.

Las exigencias de rescate por raptos en Nigeria suman millones de dólares cada año (Reuters)

Como parte de la nueva estrategia, la administración de Tinubu dispuso la cancelación de escoltas policiales de figuras públicas para reubicar a miles de agentes en tareas regulares.

La violencia y los secuestros tienen largo historial en el país. Desde el secuestro de 276 niñas en Chibok en 2014 por Boko Haram, los plagios se han convertido en una práctica recurrente de bandas armadas y milicias islamistas.

El grupo Boko Haram islamista utiliza el secuestro de estudiantes como táctica de presión contra el gobierno

Sin embargo, entre julio de 2024 y junio de 2025, AFP reportó al menos 4.722 víctimas en 997 ataques y unas 762 muertes asociadas a estos delitos. Las demandas de rescate sumaron cerca de 48.000 millones de nairas (unos USD 1,66 millones pagados), consolidando el secuestro como un negocio lucrativo para las bandas criminales.

La declaración de emergencia prevé que el Departamento de Servicios de Estado (DSS) movilice de forma inmediata a guardabosques para descubrir y neutralizar los campamentos de bandas armadas en zonas boscosas, intensificando el control sobre regiones rurales vulnerables como Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi y Níger.

(Con información de Europa Press y AFP)