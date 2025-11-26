Mundo

Nigeria declaró la emergencia nacional y movilizó tropas tras una ola de secuestros masivos y violencia

Más de 300 escolares y docentes fueron raptados recientemente, generando alarma a nivel nacional. La administración también canceló escoltas policiales a funcionarios para reasignar recursos a zonas en riesgo

Guardar
En Nigeria, centenares de estudiantes
En Nigeria, centenares de estudiantes siguen retenidos tras una ola de raptos masivos en zonas rurales (Asociación Cristiana de Nigeria vía AP)

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, decretó el estado de emergencia nacional en respuesta al aumento de secuestros y la escalada de la violencia en diversas regiones en las últimas semanas.

La medida contempla una respuesta inmediata del Ejecutivo nigeriano: se desplegarán fuerzas adicionales y se aprobará el reclutamiento masivo de personal para las agencias de seguridad.

La decisión llega tras una serie de secuestros masivos que afectan sobre todo al norte y noroeste del país, donde operan grupos armados como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Boko Haram es responsable de
Boko Haram es responsable de múltiples atentados y raptos en el norte de Nigeria desde hace más de una década (Reuters)

La administración nigeriana planea incorporar a unas 20.000 personas en las Fuerzas Armadas para alcanzar un cuerpo de seguridad de 50.000 efectivos. Para acelerar la integración, se utilizarán instalaciones del Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil como centros provisionales de entrenamiento.

En su mensaje público, Bola Tinubu subrayó la gravedad de la situación y definió el escenario como una “emergencia nacional”. De acuerdo con Europa Press, el mandatario dispuso un “mayor despliegue de tropas sobre el terreno, especialmente en zonas con problemas de seguridad”.

Además, Tinubu apeló a la implicación de toda la sociedad, señalando que “estos tiempos exigen la colaboración de todos”, e instó a la ciudadanía a participar activamente en la seguridad nacional.

Bola Tinubu declaró el estado
Bola Tinubu declaró el estado de emergencia nacional para frenar la violencia y los raptos en Nigeria (Reuters)

La persistencia del secuestro masivo ha quedado al descubierto, con especial impacto en la población escolar infantil. Un informe de la agencia AFP detalla que, solo en la última semana, grupos armados capturaron a más de 300 escolares y docentes de una escuela católica en el estado de Níger, a dos docenas de estudiantes musulmanas y a decenas de personas en incidentes en zonas rurales.

Aunque algunas víctimas lograron escapar o fueron liberadas, aproximadamente 265 menores y docentes continúan en manos de los secuestradores desde el viernes.

Las exigencias de rescate por
Las exigencias de rescate por raptos en Nigeria suman millones de dólares cada año (Reuters)

Como parte de la nueva estrategia, la administración de Tinubu dispuso la cancelación de escoltas policiales de figuras públicas para reubicar a miles de agentes en tareas regulares.

La violencia y los secuestros tienen largo historial en el país. Desde el secuestro de 276 niñas en Chibok en 2014 por Boko Haram, los plagios se han convertido en una práctica recurrente de bandas armadas y milicias islamistas.

El grupo Boko Haram islamista
El grupo Boko Haram islamista utiliza el secuestro de estudiantes como táctica de presión contra el gobierno

Sin embargo, entre julio de 2024 y junio de 2025, AFP reportó al menos 4.722 víctimas en 997 ataques y unas 762 muertes asociadas a estos delitos. Las demandas de rescate sumaron cerca de 48.000 millones de nairas (unos USD 1,66 millones pagados), consolidando el secuestro como un negocio lucrativo para las bandas criminales.

La declaración de emergencia prevé que el Departamento de Servicios de Estado (DSS) movilice de forma inmediata a guardabosques para descubrir y neutralizar los campamentos de bandas armadas en zonas boscosas, intensificando el control sobre regiones rurales vulnerables como Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi y Níger.

(Con información de Europa Press y AFP)

Temas Relacionados

NigeriaBola TinubuSecuestro Masivo En Nigeria

Últimas Noticias

La Unión Europea pidió la reducción del Ejército ruso y de su presupuesto militar para avanzar hacia la paz en Ucrania

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que las concesiones deben recaer sobre el “agresor” y no sobre “la víctima”, advirtiendo que el elevado gasto militar ruso representa una amenaza para la seguridad global

La Unión Europea pidió la

La oposición de Ucrania desconfía del plan de paz y le exigió a Zelensky que no entregue territorios ni acepte límites en la defensa

Las negociaciones entre Kiev y Washington siguen, con posiciones encontradas y presión de los aliados europeos

La oposición de Ucrania desconfía

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

La ley, impulsada por Lula y aprobada por unanimidad en el Congreso, fija la exención del impuesto en ingresos de hasta 5.000 reales y aumenta la carga sobre los contribuyentes más ricos

Brasil aprobó una reforma tributaria

El ajo, entre mito y ciencia: beneficios reales, tradición milenaria y posibles riesgos

Expertos y estudios recientes muestran que su reputación se apoya en hechos comprobados y creencias persistentes. Claves para aprovechar sus cualidades y evitar efectos no deseados

El ajo, entre mito y

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

La agenda incluirá reuniones en Beijing y Chengdu para discutir comercio, cooperación tecnológica y seguridad internacional, con el conflicto en Ucrania y la rivalidad China-Occidente como telón de fondo

Emmanuel Macron viajará a China
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sebastián Llosa, el sobrino cantante

Sebastián Llosa, el sobrino cantante de Mario Vargas Llosa: “El éxito de algún familiar no te asegura en nada el tuyo”

Olympiacos - Real Madrid, en directo: Taremi recorta distancias en el marcador

Gobernador de Cundinamarca arremetió contra el distrito por pico y placa los sábados: “Es una lectura superficial”

México: cotización de cierre del euro hoy 26 de noviembre de EUR a MXN

El “súper peso” confirma su buen momento frente al dólar al cierre del miércoles 26 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Venezuela recibe un vuelo con

Venezuela recibe un vuelo con 175 migrantes deportados de EEUU en medio de las tensiones con Washington

Trump aplaude que "la ley y la justicia hayan prevalecido" en Georgia tras retirada de cargos por fraude electoral

Ambros Martín: "Es muy importante empezar con una victoria, sabemos que tenemos que mejorar"

Una década de terremotos en Yellowstone redefine la evolución bajo tierra, afirma un estudio

La actividad económica de EEUU apenas varía desde mediados de octubre, según el Libro Beige de la Fed

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘Bridgerton’, Genevieve

La estrella de ‘Bridgerton’, Genevieve Chenneour, rompió en llanto al revelar que fue atacada en el centro de Londres

Daniel Radcliffe revela el único chiste de “Harry Potter” que todavía le hace reír

¿El fin de Avatar? James Cameron pone en jaque el futuro de Pandora: “Si aquí termina, genial”

Rock in Rio confirma a Stray Kids, Elton John y Gilberto Gil como estrellas de su edición 2026

¿Por qué eliminaron el beso apasionado entre Ariana Grande y Jonathan Bailey en “Wicked: For Good”?