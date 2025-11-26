La extrema derecha deja su huella en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo enfrenta divisiones internas por alianzas entre conservadores y ultraderecha (Europa Press)

Los partidos de extrema derecha están en alza en el Parlamento Europeo después de aliarse con la derecha tradicional para lograr que textos clave lleguen a la meta, lo que alimenta las ambiciones de inclinar la asamblea a su favor.

Por segunda vez en pocas semanas, el partido conservador PPE de la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, se ha unido al bloque de extrema derecha para desentrañar la emblemática legislación medioambiental, para consternación de la izquierda.

Ursula von der Leyen lidera el Partido Popular Europeo, protagonista de alianzas con la ultraderecha (Reuters)

A principios de este mes, los campos se unieron para desmantelar un proyecto de ley que impone la debida diligencia social y ambiental a las grandes empresas, en nombre de reducir la burocracia.

El miércoles, lo hicieron nuevamente al respaldar un retraso de un año en una ley histórica destinada a frenar la deforestación, una medida también apoyada por parte del grupo centrista Renew.

Menos de 18 meses después de obtener grandes avances en las elecciones europeas, la extrema derecha está encantada con el giro de los acontecimientos.

“Estamos en un punto de inflexión”, dijo un legislador del grupo Patriotas, encabezado por el Agrupamiento Nacional de Francia, hablando anónimamente.

El muro contra la extrema derecha ya no existe. En la derecha, ven que estamos avanzando y creen que podemos encontrar puntos en común.

El diputado verde David Cormand, cuyo partido es uno de los aliados tradicionales del PPE junto con los centristas y socialistas, instó a los conservadores a aclarar si planean cambiar la estrategia de coalición.

“Las cosas están cambiando y desarrollándose. Prefiero que esto se reconozca y se haga público”, dijo.

Las compuertas se han abierto

En la mayoría de los textos presentados al Parlamento desde las elecciones de junio de 2024, la alianza centrista dominante ha prevalecido, pero es un equilibrio frágil y las tensiones están aumentando.

El aplazamiento de la ley contra la deforestación fue apoyado por conservadores, ultraderecha y parte del centro (Reuters)

La líder socialdemócrata Iratxe García Pérez y el jefe del PPE, Manfred Weber, intercambian cruces de palabras regularmente, y los conservadores son acusados ​​por sus socios proeuropeos de coquetear con la extrema derecha.

“Se han abierto las compuertas”, dijo el diputado centrista Laurence Farreng, instando a los principales sectores políticos a “despertar” ante los riesgos de trabajar con fuerzas tradicionalmente hostiles al proyecto europeo.

Por el contrario, la legisladora francesa Céline Imart, que pertenece al ala derecha del PPE, dijo que acogía favorablemente la oportunidad de trabajar con diferentes socios si eso ayudaba a “desentrañar todos los textos del Pacto Verde” de la legislatura anterior.

“No se trata de un gran plan ni de alianzas formales”, declaró a la AFP. “Sucede con ciertos textos. Lo único que importa es el contenido”.

La creciente influencia de Meloni

La inclinación hacia la derecha del Parlamento refleja cambios similares que tienen lugar entre los Estados miembros del bloque de la UE.

Fueron los líderes europeos –incluido el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz, quienes primero pidieron la eliminación de la ley de diligencia debida corporativa, por ejemplo.

Emmanuel Macron y Friedrich Merz impulsaron la propuesta de eliminar la ley de debida diligencia empresarial (Reuters)

Y antes de la votación del Parlamento el miércoles, los países de la UE ya habían apoyado retrasar la ley contra la deforestación hasta finales de 2026.

Entre los 27 líderes del bloque, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, parece cada vez más influyente, beneficiándose de una especie de vacío de liderazgo, con Macron debilitado en casa y Merz empantanado por luchas internas en la coalición.

Bajo la figura de Meloni, el grupo ECR ha asegurado cargos relevantes en comisiones parlamentarias (Reuters)

En Estrasburgo, el grupo ECR (que alberga al partido de extrema derecha Hermanos de Italia de Meloni) actúa a menudo como puente entre los conservadores y la extrema derecha.

Considerados menos estridentes que los otros dos grupos de extrema derecha, los Patriotas y los Soberanistas, más pequeños, los legisladores del ECR han conseguido puestos clave, incluso como presidentes de los comités de Presupuesto y Agricultura.

¿La incipiente alianza entre derecha y extrema derecha apunta a un cambio más duradero? No necesariamente, dice una persona con información privilegiada del Parlamento.

“No se puede decir... que la mayoría proeuropea está muerta: eso no es cierto”, afirmó el funcionario, quien predijo que la primera opción de los conservadores para aprobar leyes “seguirá siendo el centro”.

Diputados progresistas expresan preocupación por la colaboración entre el PPE y bloques ultraderechistas (Europa Press)

“Si esto es demasiado difícil, el PPE podría virar hacia la extrema derecha”.

Dicho esto, predijo que la nueva alianza de la derecha podría inclinar la balanza en varios temas delicados en los próximos meses, desde aumentar la presión contra una prohibición en 2035 de los nuevos automóviles con motor de combustión, hasta impulsar políticas migratorias más duras.

(AFP)