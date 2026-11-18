(Captura de pantalla/Spotify)

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Grand Theft Auto VI llegará este 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una banda sonora de 34 temas que mezcla hip-hop, pop, electrónica, rock y música regional.

El álbum asociado al videojuego incluye al menos dos nombres ligados a la música mexicana.

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El lanzamiento del juego ocurre un día antes de la fecha que marca Spotify para Grand Theft Auto VI: The Album. La plataforma señala que el disco se publica este 20 de noviembre de 2026, mientras que Rockstar mantiene el estreno de GTA 6 para este miércoles 19.

La nueva entrega de la franquicia no llega a PC en su lanzamiento. Los jugadores deberán contar con una PS5, PS5 Pro, Xbox Series X o Xbox Series S para acceder al título desde el primer día. La edición estándar digital tendría un precio de 1,499 pesos con IVA incluido en México.

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¿Quiénes son los mexicanos en el soundtrack?

La lista que circula para Grand Theft Auto VI: The Album incluye “Suzuki”, de Fuerza Regida, en el décimo lugar. El grupo formado en San Bernardino, California, construye su carrera dentro de la música mexicana y los corridos tumbados.

El cantante Jesús Ortiz Paz y los demás miembros de la agrupación Fuerza Regida posan vestidos de negro en un estudio fotográfico. (Instagram: Fuerza Regida)

El tema se perfila para entrar a una franquicia que suele convertir sus estaciones de radio ficticias en una parte central de la experiencia de juego. En esta ocasión, la selección incluye producciones originales y colaboraciones diseñadas para acompañar el estreno de GTA 6.

También aparece No Me Busques, de Omar Apollo, cantante estadounidense de raíces mexicanas. La canción figura en el lugar 31 de la lista difundida, cerca del cierre del disco.

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La presencia de ambos artistas abre espacio para la música en español en un álbum encabezado por nombres como Travis Scott, Dua Lipa, Lana Del Rey, Cardi B, Future, JENNIE, Burna Boy y Tove Lo.

La información disponible deja pendientes varias confirmaciones. Rockstar ha mostrado algunos sencillos y artistas, pero no ha publicado una relación completa de los 34 cortes con el mismo nivel de detalle que aparece en la lista difundida en redes y medios especializados.

GTA 6 se encuentra inspirado en Miami, por lo que Leónida imitará su clima. (Rockstar)

La lista de 34 canciones de Grand Theft Auto VI: The Album

La lista difundida por Billboard para Grand Theft Auto VI: The Album reúne 34 canciones.

“Starting from Zero” — Justice con Michael McDonald “That’s It” — Yung Lean con Metro Boomin y Future “Ahh Yea” — Playboi Carti “Rhyno” — Travis Scott “Sexy Magic” — Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again y Étienne de Crécy “Flower in a Hurricane” — Justice con Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard “Go Easy” — Dua Lipa “Last Thing You Need” — Morgan Wallen “X” — Jhayco “Suzuki” — Fuerza Regida “Macacoa 2000” — Rauw Alejandro “Dance with Me” — A Boogie wit da Hoodie con Elkan “Bigger” — Burna Boy “Count Up” — Gunna “Let’s Rock” — Kodak Black y Don Toliver “Wake Up Flex” — Young Thug “IKYFL” — Tee Grizzley “TF?” — Don Toliver “Don’t Chart” — Cardi B “GMA” — JT “Power Trip” — JENNIE “Blood in Your Eyes” — Tove Lo “Fast Emotion” — Zara Larsson “Sweet Like Candy” — Camila Cabello “Only One” — Fcukers “Sandunguea” — Arca “Trdwfe” — Rina Sawayama “All Again” — Rose Gray “Crazy for You” — Lana Del Rey “Largate” — Kali Uchis y Helado Negro “No Me Busques” — Omar Apollo “Bright Lights, Big City” — Keith Richards “Stone Kold Krazy Luuv” — Jesse Johnson y Dâm-Funk “Overtown Lights” — Stanley Clarke, Yussef Dayes y Robert Glasper

El juego llega el 19 de noviembre y el álbum aparece el 20

El estreno de GTA 6 está programado para este 19 de noviembre de 2026. La entrega llega de forma nativa a PS5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S, mientras que Rockstar no confirma una versión para computadoras.

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GTA 6 muestra cómo será el clima dentro del videojuego. (Foto: Rockstar)

Spotify, por su parte, muestra que Grand Theft Auto VI: The Album se publica este 20 de noviembre de 2026. La diferencia de un día entre ambos lanzamientos mantiene abierta la expectativa sobre si todas las canciones estarán disponibles en las estaciones de radio desde el inicio del juego o si algunas se liberarán después.