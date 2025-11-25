Mundo

Rumania y Moldavia denunciaron nuevas incursiones de drones rusos en medio del ataque a Ucrania y desplegaron aviones

Dos aviones no tripulados cruzaron el espacio aéreo rumano y fragmentos cayeron en territorio moldavo tras un bombardeo de Moscú con 22 misiles y más de 460 Shahed. Bucarest envió cazas Eurofighter y F-16

Un dron FPV es pilotado durante el ejercicio militar "Dacian Fall 2025" en Cincu, Rumanía. (Inquam Photos/George Calin via REUTERS)

Rumanía y Moldavia denunciaron el martes incursiones de drones en su espacio aéreo, después de una nueva ola de ataques aéreos rusos contra la vecina Ucrania que incluyó 22 misiles y más de 460 drones.

Según el Ministerio de Defensa de Rumanía, el primer dron “cruzó el espacio aéreo nacional” desde Vylkove, en Ucrania, hasta la zona de Chilia Veche, en el condado de Tulcea, en el este del país. Los radares del Ejército rumano detectaron el objeto a las 06:28 hora local, que posteriormente reingresó en el espacio aéreo ucraniano.

“Dos aviones alemanes Eurofighter Typhoon despegaron de la Base Aérea Mihail Kogalniceanu para monitorear la situación”, indicó el ministerio. Posteriormente, dos aviones F-16 que despegaron de la base de Borcea detectaron una segunda incursión de drones en la región de Galati a las 07:50 hora local.

El ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, informó del hallazgo de un dron en la comarca de Vaslui, en el este del país, sin carga de armas. En declaraciones a la emisora Antena3CNN, el ministro estimó “probable” que se tratara del objeto detectado por los radares de los F-16. Aseguró que los pilotos rumanos decidieron no disparar contra el dron para evitar cualquier posible daño colateral.

Un Eurofighter alemán aterriza en la base aérea Mihail Kogalniceanu, cerca del Mar Negro, en Constanta, Rumanía. (Inquam Photos/George Calin via REUTERS)

El portavoz de Defensa, Corneliu Pavel, explicó que “los pilotos cuentan con la autorización para atacar el objetivo y, si se cumplen todas las condiciones, llevarán a cabo su misión”. En ambos casos, las autoridades emitieron mensajes de alertas a la población sobre el riesgo de una potencial caída de fragmentos.

En Moldavia, la aldea de Cuhurestii de Jos, en el distrito de Floresti, tuvo que ser evacuada después de que fragmentos de drones cayeran sobre una casa. “La unidad técnica de explosivos de la policía se dirige al lugar de los hechos. La gente ha sido evacuada y la zona acordonada”, indicó la policía.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, había informado previamente del ataque ruso con 22 misiles y más de 460 drones al sur de Ucrania, que dejó seis muertos. “Se sabe que cuatro drones cruzaron al espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía”, escribió en X Zelensky.

Un rescatista camina junto al cuerpo de una víctima de un ataque con misiles rusos contra un almacén de supermercado en Kiev este martes. (Servicio de Emergencia de Ucrania/vía REUTERS)

El presidente ucraniano dijo que este nuevo incidente es un recordatorio de la importancia de seguir armando a Ucrania y ejercer presión con sanciones sobre Rusia. “No puede haber pausas en la asistencia. Lo más importante es que todos los aliados avancen hacia la diplomacia juntos, con esfuerzos conjuntos”, afirmó tras el ataque.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Rumanía ha registrado 13 casos de incursiones de drones en su espacio aéreo, incluidas las dos del martes, al tiempo que ha hallado 40 fragmentos de aviones en su territorio, destacó Pavel.

Hace diez días, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía citó al embajador ruso en Bucarest para presentarle pruebas que consideró “palpables, amplias y sólidas de la violación del espacio aéreo de Rumanía” por un dron en la noche del 10 al 11 de noviembre, gesto que la legación diplomática calificó de “acción teatral”.

El edificio de un almacén de supermercado tras el ataque con misiles y drones rusos en Kiev. (REUTERS/Gleb Garanich)

El ataque ruso se dirigió contra infraestructuras energéticas de varias regiones ucranianas y alcanzó además infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa, fronteriza con Rumanía y Moldavia. Seis personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en Kiev como consecuencia del ataque.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron los tres misiles balísticos Iskander lanzados por Rusia y uno de los tres misiles hipersónicos Kinzhal disparados por las fuerzas del Kremlin, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

