Mundo

El Tribunal Europeo dictaminó que los países miembros deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo

El fallo establece que los Estados de la alianza están obligados a respetar el estatus legal adquirido en otro país del bloque, garantizando igualdad de trato y evitando discriminación por orientación sexual

Guardar
El Tribunal Europeo ordenó a
El Tribunal Europeo ordenó a los países miembros deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo (REUTERS/ARCHIVO)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que todos los países de la Unión Europea (UE) deberán reconocer los matrimonios legales de dos personas del mismo sexo que sean ciudadanos comunitarios, aunque la legislación nacional de alguno de estos Estados no contemple dicha unión. El caso que motivó la decisión fue el de dos ciudadanos polacos que contrajeron matrimonio en Alemania y solicitaron la transcripción de su certificado matrimonial al regresar a Polonia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.

Según el TJUE, negar tal reconocimiento constituye un obstáculo a la libertad de circulación y residencia dentro de la UE, así como una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar. La sentencia subraya que los países miembros están obligados a acatar el estatus legal adquirido en otro Estado miembro, en lo que respecta a los derechos conferidos por el Derecho comunitario.

La sentencia del TJUE protege
La sentencia del TJUE protege la libertad de circulación y residencia de parejas del mismo sexo dentro de la Unión Europea (REUTERS/ARCHIVO)

El Tribunal reconoció que aunque la competencia para legislar sobre el matrimonio corresponde a cada país, el ejercicio de dicha potestad debe respetar el marco jurídico europeo, especialmente cuando afecta a ciudadanos que han ejercido su derecho a la libre circulación y a llevar una vida familiar normal en otro Estado miembro. Asimismo, consideró que la negativa a reconocer el matrimonio puede ocasionar graves inconvenientes administrativos y privados, llevando a las parejas a ser consideradas solteras en su país de origen.

La obligación se aplica exclusivamente al reconocimiento de los derechos y no exige modificar la legislación nacional sobre el matrimonio en los países que no lo permiten entre personas del mismo sexo. El fallo destaca que los Estados cuentan con margen para definir los procedimientos de reconocimiento, como la transcripción del certificado de matrimonio, pero estos mecanismos deben ser equivalentes a los que se ofrecen a matrimonios de distinto sexo y no imponer obstáculos o discriminación basada en la orientación sexual.

El Tribunal Supremo de lo
El Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Polonia consultó al TJUE sobre la compatibilidad de la normativa polaca con el Derecho de la Unión (REUTERS/ARCHIVO)

El pronunciamiento responde a una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Polonia, que debe resolver sobre el caso de la pareja polaca con matrimonio celebrado en Alemania. Tras la negativa de las autoridades polacas a transcribir el certificado, los afectados recurrieron a la justicia nacional, que consultó al Alto Tribunal europeo si la normativa polaca que impide dicho reconocimiento es compatible con el Derecho de la Unión.

La sentencia también aclara que la obligación de reconocimiento no afecta a la identidad nacional ni al orden público del Estado miembro, ya que no implica la necesidad de legislar internamente sobre el matrimonio igualitario, sino únicamente de respetar los derechos derivados de un estatuto marital adquirido legalmente en otro país de la UE.

Temas Relacionados

Tribunal de Justicia de la Unión Europea Matrimonio igualitario Unión Europea Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Polonia Alemania Polonia Derechos civiles Reconocimiento legal Orientación sexual Derecho comunitarioÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Se inyectó vaselina en los bíceps para hacerlos más grandes y ahora podría perder ambos brazos debido a una infección

Kirill Tereshin, apodado el “Popeye ruso”, famoso por sus bíceps gigantes tras inyectarse vaselina y synthol, sufre una infección severa que avanza rápidamente y pone en riesgo su vida

Se inyectó vaselina en los

Greta Thunberg fue vetada de Venecia tras una protesta climática

La activista sueca, junto a 35 miembros de Extinction Rebellion, fue sancionada por las autoridades de la ciudad durante 48 horas a raíz de una manifestación que coincidió con el cierre de la cumbre COP30 en Brasil

Greta Thunberg fue vetada de

Tragedia en Brasil: un empleado murió aplastado por un árbol navideño en el centro de la ciudad de Manaos

El accidente ocurrió durante la instalación de la estructura festiva en la plaza de la capital del estado de Amazonas. Autoridades hallaron irregularidades en el operativo

Tragedia en Brasil: un empleado

Rumania y Moldavia denunciaron nuevas incursiones de drones rusos en medio del ataque a Ucrania y desplegaron aviones

Dos aviones no tripulados cruzaron el espacio aéreo rumano y fragmentos cayeron en territorio moldavo tras un bombardeo de Moscú con 22 misiles y más de 460 Shahed. Bucarest envió cazas Eurofighter y F-16

Rumania y Moldavia denunciaron nuevas

Macron advirtió que Rusia sigue siendo una de las principales amenazas estratégica para la Unión Europea y la OTAN

El presidente francés plantea fortalecer la defensa nacional ante el aumento de tensiones internacionales, mientras el gobierno estudia un nuevo programa para jóvenes que podría transformar la estructura militar en los próximos años

Macron advirtió que Rusia sigue
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué pasa si no reclama

¿Qué pasa si no reclama los subsidios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y otros en las fechas estipuladas?

Accidente en la Panamericana Norte deja dos muertos y decenas de heridos: bus de ‘El Dorado’ chocó contra un tráiler

Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 24 de noviembre: conozca los números ganadores

Video: el extremo salto al vacío de un ladrón que escapaba de la Policía en Córdoba

Wilmar Mejía, del DNI, no sería el único con posibles alianzas ilícitas: este es el alto mando de contrainteligencia que está siendo investigado

INFOBAE AMÉRICA
DGT recuerda que es obligatorio

DGT recuerda que es obligatorio tener la baliza V-16 a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes

Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev

Los participantes en el Programa de Líderes Emprendedores Rurales visitan el Centro Agropecuario

Más de 600 expertos y empresarios de 22 países se reúnen en Tenerife en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Una campaña de ClickFix incorpora la esteganografía y usa una pantalla falsa de Windows Update para distribuir malware

ENTRETENIMIENTO

“Wicked: Por Siempre” supera los

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”

Noah Hathaway, el inolvidable Atreyu de “La historia sin fin”, sorprende con su nueva vida a los 54 años