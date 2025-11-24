Mundo

Nuevas inundaciones en el sudeste asiático: crece el número de muertes en Vietnam, Tailandia y Malasia

Las intensas lluvias han provocado deslizamientos y crecidas, dejando decenas de víctimas fatales, miles de desplazados y daños millonarios en infraestructura y cultivos agrícolas

Guardar
Miles de personas fueron evacuadas por las inundaciones en el sur de Tailandia, según las autoridades

La cifra de muertos por las inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra causados ​​por las fuertes lluvias en el sudeste asiático aumentó el lunes con otra persona fallecida en Vietnam y otras cinco en Tailandia, dejando decenas de miles de personas desplazadas.

El número total de muertos confirmados en Vietnam es ahora de 91, con otros 11 desaparecidos debido a que las fuertes lluvias que comenzaron hace una semana han causado graves inundaciones y provocado deslizamientos de tierra desde las provincias de Quang Tri a Lam Dong, un tramo de 800 kilómetros (500 millas) a lo largo de la región central del país, incluidas las tierras altas.

En Dak Lak, la provincia más afectada, 63 personas murieron, la mayoría por ahogamiento. Otras víctimas mortales se registraron en las provincias de Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai, Danang, Hue y Quang Tri.

Como las carreteras quedaron arrasadas en muchas zonas, se han desplegado helicópteros para lanzar alimentos y suministros de ayuda y ayudar a evacuar a la gente.

Un camión de bomberos quedó
Un camión de bomberos quedó sumergido en las aguas de la inundación en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Foto AP)

Después de un descanso de la lluvia durante el fin de semana, Pham Thu Huyen fue uno de los cientos de residentes y visitantes que ayudaron a limpiar los escombros arrastrados a la costa de Nha Trang, un popular destino turístico en la provincia de Khanh Hoa, conocido por sus playas de arena blanca.

“Nunca habíamos experimentado tanta lluvia ni una inundación tan grave”, dijo el hombre de 45 años.

Las aguas también han hecho mella en los cultivos de este año, sumergiendo las plantaciones de café en Dak Lak, la principal región productora de café de Vietnam.

En total, se estima que los daños hasta el momento ascienden a unos 500 millones de dólares en esta ronda de inundaciones.

Casas sumergidas por inundaciones en
Casas sumergidas por inundaciones en Khanh Hoa, Vietnam, el 20 de noviembre de 2025. (Nguyen Huy Thanh/VNA vía AP)

Algunas de las aguas ya han retrocedido, pero la agencia meteorológica de Vietnam advirtió que, con las lluvias continuando en algunos lugares, los riesgos persisten, y dijo que se estaba formando una nueva depresión tropical que podría traer nuevamente peor clima más adelante en la semana.

Vietnam es uno de los países más propensos a inundaciones del mundo, y casi la mitad de su población vive en zonas de alto riesgo. Los científicos advierten que el calentamiento global está intensificando las tormentas y las lluvias en el Sudeste Asiático, lo que hace que las inundaciones y los deslizamientos de tierra sean cada vez más destructivos y frecuentes.

La destrucción actual ha afectado a una región que ya había sido azotada a principios de este mes por las inundaciones provocadas por lluvias récord y el poderoso tifón Kalmaegi.

El país también fue azotado por tifones en septiembre y octubre, y la Organización Internacional para las Migraciones anunció el lunes que Corea del Sur contribuiría con un millón de dólares para ayudar a Vietnam a asistir a las personas desplazadas, las comunidades y los migrantes afectados por ellos.

Un equipo de rescate tailandés
Un equipo de rescate tailandés en un bote pasa junto a un automóvil sumergido en las aguas de la inundación en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Foto AP)

La agencia de las Naciones Unidas indicó que según datos preliminares, Vietnam estima daños económicos de unos 1.200 millones de dólares en ese período, con más de medio millón de viviendas dañadas, cientos de miles de personas evacuadas y decenas de muertos.

En Tailandia, las lluvias torrenciales en el sur del país provocaron graves inundaciones repentinas durante el fin de semana, afectando a casi dos millones de personas, según informaron las autoridades. Cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas en seis provincias del sur, según las autoridades sanitarias regionales.

Diez provincias del sur se han visto afectadas por fuertes lluvias durante la última semana, y los funcionarios advirtieron el lunes que se espera que los niveles de agua aumenten aún más y que la lluvia continúe hasta el martes.

La ciudad de Hat Yai, un importante centro económico de la provincia de Songkhla, recibió 335 milímetros (más de 13 pulgadas) de lluvia el viernes, la cifra más alta en 24 horas en 300 años, dijeron las autoridades.

Un bebé es evacuado de
Un bebé es evacuado de una inundación en Khanh Hoa, Vietnam, el jueves 20 de noviembre de 2025. (Nguyen Huy Thanh/VNA vía AP)

Del miércoles al viernes, la ciudad registró 630 milímetros (casi 25 pulgadas) de lluvia, lo que complicó los esfuerzos de evacuación ya que cientos de residentes y turistas quedaron atrapados dentro de casas y hoteles por el aumento del agua que obligó a los equipos de emergencia a utilizar botes salvavidas para transportar a las personas por las calles inundadas.

Tailandia ya sufrió inundaciones generalizadas en el norte a principios de año, seguidas de meses de inundaciones en la región central, que causaron la muerte de más de dos docenas de personas. Estas inundaciones también causaron daños generalizados a los campos y cultivos agrícolas, así como a miles de hogares.

Malasia también está lidiando con inundaciones en varios estados que se espera que empeoren a medida que continúan las lluvias fuertes y persistentes.

El Departamento de Bienestar Social informó el lunes que más de 12.500 personas en nueve estados han sido evacuadas.

Personas limpian después de que
Personas limpian después de que retrocediera la inundación en Dak Lak, Vietnam, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Nguyen Dung/VNA vía AP)

La zona más afectada es el estado nororiental de Kelantan, donde se concentra la mayoría de los desplazados. Las autoridades han abierto 86 refugios temporales y han advertido que se esperan más lluvias.

Las inundaciones son comunes en algunas partes de Malasia durante la temporada anual de monzones, que comienza en noviembre y puede durar hasta marzo.

(con información de AP)

Temas Relacionados

inundacionessudeste asiáticoVietnamMalasia

Últimas Noticias

Zelensky reconoció avances tras la cumbre de Ginebra para lograr la paz en Ucrania, aunque advirtió: “Se necesita más”

El presidente ucraniano valoró los progresos logrados en el primer encuentro con la delegación estadounidense, pero dijo que aún se requieren mayores esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto iniciado por la invasión rusa

Zelensky reconoció avances tras la

El papa León XIV inicia esta semana su primera gira por Turquía y Líbano para impulsar la unidad cristiana

El viaje de seis días marca también el debut global del pontífice nacido en Chicago. En Turquía, participará en la conmemoración del 1.700º aniversario del Concilio de Nicea, donde se redactó el Credo, una de las declaraciones fundamentales de la fe cristiana

El papa León XIV inicia

Líderes europeos y africanos se reúnen en Angola para una cumbre centrada en reforzar los vínculos económicos y de seguridad bilaterales

El temario oficial incluye comercio, migración y acceso a materias primas estratégicas, aunque una parte de los gobiernos europeos concentra su atención en el borrador impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump

Líderes europeos y africanos se

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

La Casa Blanca informó que ambas delegaciones lograron consensuar un nuevo plan de entendimiento y se comprometieron a mantener la coordinación con sus aliados europeos en las próximas etapas

EEUU consideró como “un gran

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Sinisa Karan, aliado del líder nacionalista Milorad Dodik, ganó las elecciones y perpetúa la política separatista en la región

El bloque prorruso mantiene el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sorteo La Tinka domingo 23

Sorteo La Tinka domingo 23 de noviembre: revisa los resultados y comprueba tu jugada ganadora

Un voraz incendio consumió dos fábricas de artefactos plásticos en Lomas de Zamora

Si te gustan las series históricas, atención a la nueva apuesta de TVE: la trágica vida de la bisabuela de Felipe VI que fue un icono de moda

Juan del Val responde a las críticas tras el Premio Planeta y admite un error en su novela

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

INFOBAE AMÉRICA
Arrestado el expresidente de Brasil

Arrestado el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro en medio de su proceso por golpe de Estado

Jorge Garbajosa: "Le veo un 85% de éxito a la NBA en Europa"

Uruguay busca evitar un conflicto con Argentina por la instalación de una planta de hidrógeno verde en la frontera

Jenni Hermoso se proclama campeona del torneo Apertura 2025 con el Tigres UANL

UNICEF condena el secuestro de cientos de alumnos en una escuela católica en el oeste de Nigeria

ENTRETENIMIENTO

Hoppers: Operación Castor presenta a

Hoppers: Operación Castor presenta a Mabel, la heroína inesperada que desafía a los humanos con ayuda de la ciencia

“Creo que las mujeres, al envejecer, se vuelven más jugosas”: la respuesta de Kate Winslet al juicio mediático y la presión estética

La verdadera historia de Moana: cómo la mitología y los enigmas polinesios transformaron la película de Disney

Matthew McConaughey reveló el insólito sueño húmedo que lo llevó a encontrar al amor de su vida, Camila Alves

Lenny Kravitz afirma que una fan le arrancó cuatro rastas de la cabeza durante un concierto