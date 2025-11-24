Nuevas inundaciones en el sudeste asiático: crece el número de muertes en Vietnam, Tailandia y Malasia

Miles de personas fueron evacuadas por las inundaciones en el sur de Tailandia, según las autoridades

La cifra de muertos por las inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra causados ​​por las fuertes lluvias en el sudeste asiático aumentó el lunes con otra persona fallecida en Vietnam y otras cinco en Tailandia, dejando decenas de miles de personas desplazadas.

El número total de muertos confirmados en Vietnam es ahora de 91, con otros 11 desaparecidos debido a que las fuertes lluvias que comenzaron hace una semana han causado graves inundaciones y provocado deslizamientos de tierra desde las provincias de Quang Tri a Lam Dong, un tramo de 800 kilómetros (500 millas) a lo largo de la región central del país, incluidas las tierras altas.

En Dak Lak, la provincia más afectada, 63 personas murieron, la mayoría por ahogamiento. Otras víctimas mortales se registraron en las provincias de Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai, Danang, Hue y Quang Tri.

Como las carreteras quedaron arrasadas en muchas zonas, se han desplegado helicópteros para lanzar alimentos y suministros de ayuda y ayudar a evacuar a la gente.

Un camión de bomberos quedó sumergido en las aguas de la inundación en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Foto AP)

Después de un descanso de la lluvia durante el fin de semana, Pham Thu Huyen fue uno de los cientos de residentes y visitantes que ayudaron a limpiar los escombros arrastrados a la costa de Nha Trang, un popular destino turístico en la provincia de Khanh Hoa, conocido por sus playas de arena blanca.

“Nunca habíamos experimentado tanta lluvia ni una inundación tan grave”, dijo el hombre de 45 años.

Las aguas también han hecho mella en los cultivos de este año, sumergiendo las plantaciones de café en Dak Lak, la principal región productora de café de Vietnam.

En total, se estima que los daños hasta el momento ascienden a unos 500 millones de dólares en esta ronda de inundaciones.

Casas sumergidas por inundaciones en Khanh Hoa, Vietnam, el 20 de noviembre de 2025. (Nguyen Huy Thanh/VNA vía AP)

Algunas de las aguas ya han retrocedido, pero la agencia meteorológica de Vietnam advirtió que, con las lluvias continuando en algunos lugares, los riesgos persisten, y dijo que se estaba formando una nueva depresión tropical que podría traer nuevamente peor clima más adelante en la semana.

Vietnam es uno de los países más propensos a inundaciones del mundo, y casi la mitad de su población vive en zonas de alto riesgo. Los científicos advierten que el calentamiento global está intensificando las tormentas y las lluvias en el Sudeste Asiático, lo que hace que las inundaciones y los deslizamientos de tierra sean cada vez más destructivos y frecuentes.

La destrucción actual ha afectado a una región que ya había sido azotada a principios de este mes por las inundaciones provocadas por lluvias récord y el poderoso tifón Kalmaegi.

El país también fue azotado por tifones en septiembre y octubre, y la Organización Internacional para las Migraciones anunció el lunes que Corea del Sur contribuiría con un millón de dólares para ayudar a Vietnam a asistir a las personas desplazadas, las comunidades y los migrantes afectados por ellos.

Un equipo de rescate tailandés en un bote pasa junto a un automóvil sumergido en las aguas de la inundación en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Foto AP)

La agencia de las Naciones Unidas indicó que según datos preliminares, Vietnam estima daños económicos de unos 1.200 millones de dólares en ese período, con más de medio millón de viviendas dañadas, cientos de miles de personas evacuadas y decenas de muertos.

En Tailandia, las lluvias torrenciales en el sur del país provocaron graves inundaciones repentinas durante el fin de semana, afectando a casi dos millones de personas, según informaron las autoridades. Cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas en seis provincias del sur, según las autoridades sanitarias regionales.

Diez provincias del sur se han visto afectadas por fuertes lluvias durante la última semana, y los funcionarios advirtieron el lunes que se espera que los niveles de agua aumenten aún más y que la lluvia continúe hasta el martes.

La ciudad de Hat Yai, un importante centro económico de la provincia de Songkhla, recibió 335 milímetros (más de 13 pulgadas) de lluvia el viernes, la cifra más alta en 24 horas en 300 años, dijeron las autoridades.

Un bebé es evacuado de una inundación en Khanh Hoa, Vietnam, el jueves 20 de noviembre de 2025. (Nguyen Huy Thanh/VNA vía AP)

Del miércoles al viernes, la ciudad registró 630 milímetros (casi 25 pulgadas) de lluvia, lo que complicó los esfuerzos de evacuación ya que cientos de residentes y turistas quedaron atrapados dentro de casas y hoteles por el aumento del agua que obligó a los equipos de emergencia a utilizar botes salvavidas para transportar a las personas por las calles inundadas.

Tailandia ya sufrió inundaciones generalizadas en el norte a principios de año, seguidas de meses de inundaciones en la región central, que causaron la muerte de más de dos docenas de personas. Estas inundaciones también causaron daños generalizados a los campos y cultivos agrícolas, así como a miles de hogares.

Malasia también está lidiando con inundaciones en varios estados que se espera que empeoren a medida que continúan las lluvias fuertes y persistentes.

El Departamento de Bienestar Social informó el lunes que más de 12.500 personas en nueve estados han sido evacuadas.

Personas limpian después de que retrocediera la inundación en Dak Lak, Vietnam, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Nguyen Dung/VNA vía AP)

La zona más afectada es el estado nororiental de Kelantan, donde se concentra la mayoría de los desplazados. Las autoridades han abierto 86 refugios temporales y han advertido que se esperan más lluvias.

Las inundaciones son comunes en algunas partes de Malasia durante la temporada anual de monzones, que comienza en noviembre y puede durar hasta marzo.

(con información de AP)