Amenazas al alto el fuego en Gaza: terroristas chocan con el Ejército de Israel

Amenazas al alto el fuego en Gaza: terroristas operan al otro lado de la Franja Amarilla y chocan el Ejército de Israel

Fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron este fin de semana varios enfrentamientos armados al norte y sur de la Franja de Gaza, en el marco de las restricciones impuestas por el acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista Hamas y la implementación de la conocida franja amarilla, una línea táctica que marca la zona de retirada militar israelí y donde se aplican estrictas reglas de seguridad.

En la mañana del domingo, integrantes del equipo de combate de la Brigada 188 detectaron a varios individuos, identificados como terroristas, que cruzaron la franja amarilla en el norte de Gaza y se aproximaron a las fuerzas israelíes, lo que, según comunicó el ejército israelí a través de su canal oficial en X, representó “una amenaza inmediata”. Un incidente similar se produjo en la zona donde operaba la Brigada Carmeli (2), cuyos efectivos también avistaron a varios atacantes cruzando el límite táctico en circunstancias consideradas amenazantes. Las FDI detallaron que, tras las identificaciones, respondieron abriendo fuego y mataron a dos de los presuntos terroristas “para eliminar la amenaza”.

La franja amarilla, línea táctica de seguridad israelí, marca la zona de retirada militar y es escenario de incidentes con terroristas

La franja amarilla —una línea de demarcación unilateral impuesta por Israel tras el acuerdo de alto el fuego con Hamas— actúa como una zona de seguridad interna en territorio gazatí, físicamente señalizada con bloques de hormigón y bajo vigilancia militar permanente. Las autoridades israelíes han reiterado que cualquier cruce no autorizado será considerado como un peligro inminente y que sus efectivos responderán con armas de fuego, siguiendo una política de tolerancia cero en la zona delimitada. Diversos organismos humanitarios y fuentes sobre el terreno han señalado que la ubicación incierta de esta línea ha provocado numerosos incidentes y mantiene a gran parte de la población desplazada, pues muchas viviendas palestinas han quedado en la parte controlada por Israel, impidiendo el retorno de sus habitantes.

Israel mantiene una política de tolerancia cero ante cruces no autorizados en la franja amarilla, considerada zona de peligro inminente

En otro frente, la División de Gaza (143) informó sobre operaciones sostenidas durante las últimas semanas en la zona de Rafah, dirigidas a destruir infraestructuras subterráneas utilizadas por organizaciones armadas y a capturar a varios combatientes. Las brigadas Nahal y Golani, con el apoyo de la unidad Yahyalm, desplegaron un método de cerco y demolición de túneles, destruyendo en siete días cientos de metros de rutas subterráneas conocidas como TAK y atacando al menos 60 objetivos estratégicos, entre ellos 15 pozos y aproximadamente 40 edificaciones relacionadas con actividades hostiles.

Fuerzas israelíes eliminan a 11 combatientes y detienen a 6 tras un enfrentamiento en un túnel de Rafah, incautando armas y explosivos

Durante el pasado fin de semana, las fuerzas israelíes se enfrentaron con 17 integrantes de grupos armados que emergieron desde un túnel en la zona de Rafah, según lo comunicado por las FDI. Tras intensos tiroteos, 11 de estos combatientes resultaron muertos y seis fueron detenidos para ser sometidos a interrogatorio. Portavoces militares añadieron que en la zona próxima a la franja amarilla de Rafah localizaron equipos militares, armas, fusiles, explosivos y una bandera de Hamas, atribuyendo el material incautado a las organizaciones terroristas presentes en el área.

Las FDI aseguraron que sus efectivos del Comando Sur continúan desplegados sobre el terreno conforme a lo estipulado en el esquema del alto el fuego y que seguirán actuando para “eliminar cualquier amenaza inmediata” tanto para las tropas israelíes como para los residentes del Néguev Occidental.