Mundo

Japón desplegó nuevos misiles en una isla cercana a Taiwán en medio de las tensiones con el régimen de China

“La unidad de misiles reducirá la posibilidad de un ataque armado contra nuestro país”, manifestó Shinjiro Koizumi, ministro de Defensa nipón

Guardar
Japón desplegó nuevos misiles en
Japón desplegó nuevos misiles en una isla cercana a Taiwán (Europa Press)

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, anunció este domingo el despliegue de misiles tierra-aire en la isla de Yonaguni, en el sur del archipiélago nipón, en medio de las tensiones provocadas por las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su disposición a defender Taiwán de una posible intervención militar del régimen de China.

“La unidad de misiles reducirá la posibilidad de un ataque armado contra nuestro país. La afirmación de que generará más tensión en la región es infundada”, señaló Koizumi desde la base militar de Yonaguni en declaraciones recogidas por el diario japonés ‘Asahi Shimbun’.

Los misiles serán de medio alcance, como los estadounidenses SAM, preparados para interceptar aviones de combate y misiles de crucero.

La isla de Yonagumi se encuentra a unos 110 kilómetros de Taiwán, en las islas Nansei, en la región japonesa de Okinawa. Koizumi ha visitado la isla para “reforzar la defensa del suroeste”. “He renovado mi compromiso de proteger las vidas y la paz de la gente, así como el territorio, las aguas y el espacio aéreo de nuestro país”, apuntó.

En los últimos diez años Japón ha instalado nuevas bases militares en la zona, como las de Yonaguni (2016), Amami Oshima y Miyakojima (2019) e Ishigaki (2023).

La primera ministra de Japón,
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el líder de China, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC 2025 en Gyeongju, Corea del Sur (SANAE TAKAICHI / X)

La primera ministra japonesa, en el cargo desde octubre, ha provocado malestar en China tras afirmar que un ataque de China contra Taiwán podría provocar una reacción militar por parte de Japón.

Taiwán es independiente ‘de facto’ de China desde 1949, cuando se convirtió en el único territorio chino que no controlaba el Partido Comunista Chino de Mao Zedong tras la revolución que lo llevó al poder. Pekín aspira a una reunificación pacífica, pero no descarta una intervención militar puesto que considera que la isla está bajo su soberanía formal.

Relación con Taiwán

En cuanto a la relación entre Tokio y Taipéi, Taiwán confirmó el viernes pasado el levantamiento de las restricciones que, desde 2011, afectaban a las importaciones de alimentos originarios de Fukushima (Japón). Las autoridades informaron que dejarán de aplicar los requisitos de doble certificación y la inspección exhaustiva por lotes.

La medida surge poco después de que el gobernador de Niigata, Hideyo Hanazumi, autorizara la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa —la mayor del mundo—, que permanecía fuera de servicio desde el accidente nuclear ocurrido en Fukushima Daiichi en 2011 a raíz de un terremoto y posterior tsunami.

Japón expresó su respaldo a
Japón expresó su respaldo a Taiwán en medio de la creciente amenaza china en el Pacífico (REUTERS/Ann Wang)

El anuncio del gobierno taiwanés marca la normalización de criterios para la entrada de productos japoneses en la isla, en un contexto donde la energía nuclear y la seguridad alimentaria siguen siendo ejes de debate en Japón.

La disputa regional se enmarca en décadas de sensibilidad diplomática. Desde que los lazos políticos entre China y Taiwán se cortaron en 1949 tras la guerra civil, solo se restablecieron en formatos no oficiales a partir de los años 80, mientras Tokio y Beijing mantienen diferencias históricas sobre la soberanía y seguridad en la región.

(con información de EP)

Temas Relacionados

JapónTaiwánisla de YonagunidefensamisilesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAShinjiro KoizumiSanae TakaichiXi Jinping

Últimas Noticias

Cumbre del G20 en Sudáfrica: Narendra Modi consideró que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU “es un imperativo”

El primer ministro indio señaló que “las instituciones de gobernanza global están muy alejadas de las realidades del siglo XXI”

Cumbre del G20 en Sudáfrica:

El Ejército de Israel atacó al segundo terrorista al mando de Hezbollah en Líbano

Se trata de Ali Tabatabai, quien fue atacado por las FDI por orden del primer ministro Benjamin Netanyahu. Hasta el momento se desconoce su paradero

El Ejército de Israel atacó

Al menos 50 estudiantes lograron escapar tras el masivo secuestro en una escuela católica de Nigeria

Un grupo de escolares consiguió escapar y reunirse con sus familias luego del asalto armado en la Escuela Santa María, mientras continúan las operaciones para liberar a más de 250 menores y docentes retenidos

Al menos 50 estudiantes lograron

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

El presidente estadounidense arremetió contra el liderazgo ucraniano mientras delegaciones de ambos países se reunían en Suiza para discutir su plan de paz. También criticó a Europa por seguir comprando petróleo ruso

Trump criticó a Ucrania por

De la azotea al plato: cómo un barrio canadiense alcanzó emisiones “cero” y autosuficiencia alimentaria

El proyecto de Concordia University integró paneles solares, agricultura urbana y transporte eléctrico en un vecindario piloto de Ontario. Las claves de una iniciativa que permitió, además, fortalecer los lazos comunitarios

De la azotea al plato:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feria del Libro Ricardo Palma:

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Esta sería la explicación de porqué el café colombiano es llamado “tinto” al igual que se hace con los vinos oscuros

España - Italia, en directo: Cobolli y Munar se enfrentan en el segundo partido de la final de la Copa Davis

Qué es el ‘síndrome del bebé sacudido’ y cuáles son las alarmantes consecuencias

Megabloqueo de transportistas y campesinos: en al menos 25 estados cerrarán carreteras el lunes 24 de noviembre, esto demandan

INFOBAE AMÉRICA
(Previa) España busca prolongar la

(Previa) España busca prolongar la épica ante Alemania y meterse en la final de la Davis

El presidente de Guinea Bissau vota en las elecciones generales convencido de su victoria final

Un frente asociado a una borrasca dejará este lunes lluvia en la mitad norte y cielos nubosos y viento en el resto

Miguel y Sebastián Palomo Danko acuden al juicio tras ser acusados de maltrato animal

La UE pide preservar el alto el fuego en Líbano ante la oleada de ataques israelíes

ENTRETENIMIENTO

¿El verdadero origen de “La

¿El verdadero origen de “La bella y la bestia”?: la increíble historia de Pedro González y cómo el “síndrome del hombre lobo” inspiró el clásico

“Me permitieron incorporar mi condición al personaje”: así se construyó Dustin en Stranger Things

De tesoro nostálgico a inversión millonaria: el mercado de cómics coleccionables bate récords inéditos

Pink Floyd celebra 50 años de Wish You Were Here con una versión inédita de “Shine On You Crazy Diamond”

Revelan cuál es el riff de guitarra más molesto de la historia del rock