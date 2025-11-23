Mundo

El papa León XIV exigió la liberación inmediata de los más de 300 alumnos y profesores secuestrados en Nigeria

Durante el Ángelus de este domingo, el pontífice expresó su “profundo dolor” por este nuevo ataque en el país africano, y solicitó oraciones para que “las iglesias y las escuelas sigan siendo lugares de seguridad y esperanza”

Guardar
El papa León XIV expresó
El papa León XIV expresó su profunda tristeza por el secuestro de menores en Nigeria (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El papa León XIV hizo este domingo un llamado urgente para la liberación inmediata de los estudiantes y docentes secuestrados en Nigeria, tras el ataque perpetrado en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, donde al menos 303 alumnos y 12 profesores fueron raptados por un grupo armado. El pontífice expresó su “profundo dolor” por la situación y pidió a las autoridades que adopten medidas inmediatas para garantizar la liberación de los rehenes.

Durante su mensaje posterior al rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, León XIV manifestó haber recibido la noticia con “inmensa tristeza” y dirigió palabras de consuelo a las familias afectadas. “Hago un llamamiento para que los rehenes sean liberados inmediatamente e insto a las autoridades competentes a que tomen las decisiones adecuadas y oportunas para garantizar su liberación”, declaró el papa, quien también solicitó oraciones para que “las iglesias y las escuelas sigan siendo lugares de seguridad y esperanza”.

El secuestro masivo ocurrió el viernes en la comunidad de Papiri, en el estado de Níger, al norte de Nigeria. Según la Asociación Cristiana de Nigeria, los estudiantes secuestrados, tanto varones como mujeres, tienen entre 10 y 18 años. El obispo Bulus Yohanna, presidente de la organización en Níger, confirmó que tras el censo y la verificación, la cifra total de personas raptadas asciende a 315, sumando estudiantes y docentes. Las autoridades informaron que los atacantes, identificados como bandidos armados, irrumpieron en el internado alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Vista interior de la Iglesia
Vista interior de la Iglesia Apostólica de Cristo, al día siguiente de un ataque perpetrado por hombres armados en el que murieron varias personas y el pastor y algunos feligreses fueron secuestrados, en la localidad de Eruku, estado de Kwara, Nigeria (REUTERS/Abdullahi Dare Akogun)

Este incidente se suma a otros secuestros recientes en el país. El lunes anterior, 25 niñas fueron raptadas de un internado en el estado de Kebbi, mientras que el martes, 38 feligreses, incluido el pastor, fueron secuestrados durante un ataque a la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, estado de Kwara, donde al menos dos personas perdieron la vida. Estos hechos reflejan una escalada de violencia contra centros educativos y religiosos en distintas regiones de Nigeria.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno nigeriano ordenó el cierre temporal de 41 internados en los estados de Níger, Kebbi, Plateau y Benue, considerados focos de secuestros y asesinatos. La directora de Educación Secundaria Superior del Ministerio Federal de Educación, Binta AbdulKadir, anunció la medida como parte de los esfuerzos para prevenir nuevas violaciones de seguridad. Paralelamente, la Policía de Níger desplegó unidades tácticas, efectivos militares y otros organismos de seguridad para rastrear la zona y buscar a los estudiantes secuestrados.

La Comisión de la Unión Africana, a través de su presidente Mahmoud Ali Youssouf, condenó enérgicamente los secuestros y denunció las amenazas persistentes que representan el terrorismo, el extremismo violento y el bandidaje en Nigeria. El organismo exigió la activación de mecanismos de rendición de cuentas para llevar a los responsables ante la justicia y subrayó el riesgo que enfrentan los niños en el continente, víctimas de graves violaciones de sus derechos, como el reclutamiento forzado, la violencia sexual y el secuestro.

Cada vez son más los
Cada vez son más los secuestros de menores y los ataques contra los católicos en Nigeria

El contexto de inseguridad en Nigeria se ha visto agravado por la actividad de bandas criminales, conocidas como bandidos, que realizan asaltos y secuestros masivos con fines de extorsión. Además, la presencia de grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental ha intensificado la violencia desde 2009. Un informe de UNICEF publicado en abril de 2024 advierte que solo el 37 % de los colegios en diez estados afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Los antecedentes de secuestros masivos en escuelas nigerianas son alarmantes. En 2014, Boko Haram raptó a 276 niñas en la aldea de Chibok, de las cuales, según la ONU, al menos 91 siguen sin regresar a sus hogares. La vulnerabilidad de los centros educativos y la reiteración de estos ataques han generado preocupación internacional y demandas de acción coordinada para proteger a los menores.

En este escenario, la Unión Africana ha reiterado su respaldo al Gobierno y al pueblo de Nigeria, alentando la cooperación internacional para lograr la liberación de los secuestrados y garantizar su seguridad en medio de la crisis.

Temas Relacionados

Secuestro masivo en NigeriaLeón XIVEscuela Secundaria Católica St. Mary’sBoko HaramUnión AfricanaPapiriGobierno de NigeriaNigeriaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

EEUU evalúa estrategias integrales para frenar los ataques terroristas contra cristianos en Nigeria

Funcionarios estadounidenses discutieron opciones que van desde cooperación diplomática hasta despliegue militar, en respuesta a la escalada de violencia en el país africano

EEUU evalúa estrategias integrales para

10 puntos clave sobre la propuesta de paz de Trump para Ucrania que se debate en Ginebra

Delegaciones de Kiev, Washington y potencias europeas analizan un plan que incluye concesiones territoriales y garantías de seguridad, mientras crecen las dudas sobre el impacto en la soberanía ucraniana y la estabilidad regional

10 puntos clave sobre la

Eslovenia vota en un nuevo referéndum si mantiene o suspende la ley de muerte asistida

El país europeo vota si mantiene la norma aprobada en julio que permite a pacientes terminales recibir ayuda para morir. La Iglesia católica y grupos conservadores impulsan su rechazo

Eslovenia vota en un nuevo

Ursula von der Leyen destacó ante el G20 la importancia de una IA que sirva para “impulsar el bienestar colectivo”

Durante la cumbre en Johannesburgo, la presidenta de la Comisión Europea expuso un enfoque de inteligencia artificial basado en inversiones, adopción social y cooperación global, con el objetivo de transformar sectores productivos

Ursula von der Leyen destacó

Los líderes de seguridad europeos negociarán el plan de Donald Trump con Ucrania y EEUU en Ginebra: “Un trabajo en progreso”

El enviado Steve Witkoff y el secretario Marco Rubio serán los delegados estadounidenses en las negociaciones que se llevarán adelante este domingo en Suiza. Los consejeros de Alemania, Francia y Reino Unido darán el presente en la reunión, la cual buscará cerrar un acuerdo beneficioso para Volodimir Zelensky

Los líderes de seguridad europeos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feria del Libro Ricardo Palma:

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Lima: este es el precio de la gasolina hoy

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 23 de noviembre

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 23 de noviembre

Ni la música, ni el cine, ni los libros: este es el sector que domina el mundo del entretenimiento con una facturación que supera los 2.300 millones de euros

INFOBAE AMÉRICA
La Princesa Leonor eclipsa a

La Princesa Leonor eclipsa a la Infanta Sofía con un favorecedor look 'working girl' en color cereza

AMP. Florentino Pérez: "El Real Madrid simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal"

Jaime de los Santos asegura que el PP no modificará "en ningún caso" la ley del aborto si llega al Gobierno

EEUU evalúa estrategias integrales para frenar los ataques terroristas contra cristianos en Nigeria

10 puntos clave sobre la propuesta de paz de Trump para Ucrania que se debate en Ginebra

ENTRETENIMIENTO

Pink Floyd celebra 50 años

Pink Floyd celebra 50 años de Wish You Were Here con una versión inédita de “Shine On You Crazy Diamond”

Revelan cuál es el riff de guitarra más molesto de la historia del rock

La historia de Bárbara Jankavski, hallada sin vida en extrañas circunstancias: 27 cirugías y 48 mil euros en retoques para ser “Barbie”

“Stranger Things” y las teorías conspirativas que inspiraron su creación

El famoso youtuber Brandon Buckingham se encuentra en estado crítico tras sufrir una falla multiorgánica