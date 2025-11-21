Nuevos secuestros en Nigeria: hombres armados se llevaron a 52 estudiantes de una escuela católica

Calzado desechado cerca de donde hombres armados secuestraron a 52 estudiantes. REUTERS/Abdullahi Dare Akogun

Hombres armados secuestraron en Nigeria a 52 estudiantes de una escuela católica del estado de Níger, informó el viernes el canal de televisión local Arise News.

Un comunicado del gobierno del estado de Níger confirmó que se había producido un secuestro, pero dijo que aún se estaba comprobando el número de alumnos secuestrados.

“El gobierno del estado de Níger ha recibido con profunda tristeza la inquietante noticia del secuestro de alumnos de la Escuela St. Mary”, decía el comunicado, que añadió que las agencias de seguridad estaban buscando a los estudiantes.

Nigeria ha sido testigo de una serie de ataques perpetrados por hombres armados, entre ellos el secuestro el lunes de 25 alumnas de un internado en el estado de Kebbi.

Los ataques han puesto de relieve la inseguridad en el país de África Occidental y han obligado al presidente Bola Tinubu a posponer sus viajes al extranjero.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu. REUTERS/Adriano Machado

Los hombres armados asaltaron la escuela católica este viernes por la mañana, días después de que 25 niñas fueran capturadas en un estado cercano, dijeron las autoridades.

El ataque y los secuestros ocurrieron en la Escuela St. Mary, una institución católica en la comunidad de Papiri, en la municipalidad de Agwara, afirmó Abubakar Usman, secretario del gobierno del estado de Níger. El funcionario no reveló el número de estudiantes y trabajadores capturados.

La televisora local Arise TV reportó que 52 alumnos habían sido secuestrados.

La jefatura de la policía estatal de Níger dijo que los secuestros ocurrieron a primera hora del viernes y que fuerzas militares y de seguridad se han desplegado en la comunidad.

El comunicado del funcionario gubernamental de Níger indicó que el incidente ocurrió a pesar de una advertencia previa de inteligencia sobre el aumento de las amenazas.

“Lamentablemente, la Escuela St. Mary procedió a reabrir y reanudar la actividad académica sin notificar o pedir autorización del gobierno del estado, exponiendo así a los alumnos y al personal a un riesgo evitable”, afirmó la nota.

Los secuestros ocurrieron días después de que hombres armados atacaron una escuela secundaria en el estado de Kebbi, también en el noroeste del país, en la madrugada del lunes y se llevaron a 25 niñas además de matar al menos a un trabajador.

Por el momento no estaba claro quién estaba detrás de los incidentes en los estados de Níger y Kebbi.

Los secuestros han pasado a definir la situación de inseguridad en la nación más poblada de África y sus dolorosas consecuencias.

En el pasado, entre los asaltantes ha habido miembros del grupo insurgente Boko Haram, que hace más de una década secuestró a 276 niñas en Chibok, lo que atrajo la atención sobre la milicia radical. Pero en la zona operan también grupos de bandidos.

(Con información de Reuters y AP)