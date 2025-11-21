Mundo

Nuevos secuestros en Nigeria: hombres armados se llevaron a 52 estudiantes de una escuela católica

El instituto St. Mary, de la municipalidad de Agwara, fue asaltado este viernes, pocos días después de que 25 niñas fueran capturadas en un ataque similar

Guardar
Calzado desechado cerca de donde
Calzado desechado cerca de donde hombres armados secuestraron a 52 estudiantes. REUTERS/Abdullahi Dare Akogun

Hombres armados secuestraron en Nigeria a 52 estudiantes de una escuela católica del estado de Níger, informó el viernes el canal de televisión local Arise News.

Un comunicado del gobierno del estado de Níger confirmó que se había producido un secuestro, pero dijo que aún se estaba comprobando el número de alumnos secuestrados.

“El gobierno del estado de Níger ha recibido con profunda tristeza la inquietante noticia del secuestro de alumnos de la Escuela St. Mary”, decía el comunicado, que añadió que las agencias de seguridad estaban buscando a los estudiantes.

Nigeria ha sido testigo de una serie de ataques perpetrados por hombres armados, entre ellos el secuestro el lunes de 25 alumnas de un internado en el estado de Kebbi.

Los ataques han puesto de relieve la inseguridad en el país de África Occidental y han obligado al presidente Bola Tinubu a posponer sus viajes al extranjero.

El presidente de Nigeria, Bola
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu. REUTERS/Adriano Machado

Los hombres armados asaltaron la escuela católica este viernes por la mañana, días después de que 25 niñas fueran capturadas en un estado cercano, dijeron las autoridades.

El ataque y los secuestros ocurrieron en la Escuela St. Mary, una institución católica en la comunidad de Papiri, en la municipalidad de Agwara, afirmó Abubakar Usman, secretario del gobierno del estado de Níger. El funcionario no reveló el número de estudiantes y trabajadores capturados.

La televisora local Arise TV reportó que 52 alumnos habían sido secuestrados.

La jefatura de la policía estatal de Níger dijo que los secuestros ocurrieron a primera hora del viernes y que fuerzas militares y de seguridad se han desplegado en la comunidad.

El comunicado del funcionario gubernamental de Níger indicó que el incidente ocurrió a pesar de una advertencia previa de inteligencia sobre el aumento de las amenazas.

“Lamentablemente, la Escuela St. Mary procedió a reabrir y reanudar la actividad académica sin notificar o pedir autorización del gobierno del estado, exponiendo así a los alumnos y al personal a un riesgo evitable”, afirmó la nota.

Los secuestros ocurrieron días después de que hombres armados atacaron una escuela secundaria en el estado de Kebbi, también en el noroeste del país, en la madrugada del lunes y se llevaron a 25 niñas además de matar al menos a un trabajador.

Por el momento no estaba claro quién estaba detrás de los incidentes en los estados de Níger y Kebbi.

Los secuestros han pasado a definir la situación de inseguridad en la nación más poblada de África y sus dolorosas consecuencias.

En el pasado, entre los asaltantes ha habido miembros del grupo insurgente Boko Haram, que hace más de una década secuestró a 276 niñas en Chibok, lo que atrajo la atención sobre la milicia radical. Pero en la zona operan también grupos de bandidos.

(Con información de Reuters y AP)

Temas Relacionados

NigeriaSecuestroNiger

Últimas Noticias

El nuevo gobierno de Japón aprobó un paquete de reactivación económica por USD 135.000 millones

El conjunto de medidas incluye subsidios energéticos y recortes tributarios, con el fin de impulsar el crecimiento del país

El nuevo gobierno de Japón

Ucrania advirtió que no aceptará un plan que cruce sus “líneas rojas” y Zelensky se reúne con líderes europeos

Lo aseguró Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, tras la difusión de los 28 puntos elaborados por Estados Unidos

Ucrania advirtió que no aceptará

Tragedia en el Salón Aeronáutico de Dubái: un avión de combate indio se estrelló durante una demostración

El Tejas indio realizaba un vuelo de exhibición para una multitud. El piloto no pudo eyectarse y murió en el acto

Tragedia en el Salón Aeronáutico

El Ejército de Israel abatió a cinco milicianos de una célula terrorista que emergieron de un túnel en Gaza

Las Fuerzas de Defensa indicaron que los individuos se acercaron a las tropas en la zona de Rafah “representando una amenaza inmediata”. En los últimos días creció la tensión en medio de la tregua pactada con Hamas

El Ejército de Israel abatió

Mientras EEUU impulsa el plan de paz para Ucrania, Putin continúa los bombardeos: al menos cinco muertos en Zaporizhzhia

Rusia lanzó 115 drones de distintos tipos contra la región, entre ellos cerca de 70 aparatos no tripulados de ataque Shahed

Mientras EEUU impulsa el plan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pagos seguros y rápidos para

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Hallan granada lacrimógena cerca de la Alcaldía de Bucaramanga

Cepillarse mal los dientes es más común de lo que creías, incluso cuando “lo hacemos bien”

Amama vincula tres muertes a los fallos en el cribado del cáncer y rechaza entregar datos al SAS por protección de datos

Explosión en San Juan de Lurigancho afecta a varias viviendas: vecinos alarmados por ataque extorsivo

INFOBAE AMÉRICA
Colombia dice que la "presencia

Colombia dice que la "presencia militar desorbitada" de EEUU es "una amenaza" para América Latina

Bruselas expedienta a Eslovaquia por cuestionar la primacía del Derecho UE en su reforma de la Constitución

Valencia y Zaragoza, seleccionadas finalistas del premio a Ciudad Accesible que entrega la Comisión Europea

Psicólogos clínicos crean un Grupo de Trabajo de Psicosis para garantizar una atención "más humanizada, eficaz y justa"

La Reina Letizia y sus hijas, más cómplices que nunca con la Reina Sofía

ENTRETENIMIENTO

“Hamnet”: la nueva obra de

“Hamnet”: la nueva obra de Chloé Zhao donde el duelo y la maternidad se encuentran

Así es la rutina de Jonathan Bailey: cómo sus baños y excentricidades alimentan su arte

“Lo esencial en la vida son los vínculos”: Miles Teller reveló cómo “Eternity” cambió su forma de ver el amor y la memoria

Eugenia “China” Suárez enciende la Patagonia con su papel en Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Melinda Gates y sus hijas revelan secretos de su vínculo familiar