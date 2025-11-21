Mundo

Los exportadores brasileños de café celebraron la eliminación de los aranceles de Estados Unidos al sector: “Es una victoria histórica”

El gobierno de Donald Trump revirtió el arancel adicional del 40 % que había golpeado la competitividad del café brasileño, marcando un nuevo clima de distensión entre Washington y Brasilia

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un trabajador supervisando los granos de café recolectados en una plantación en Sao Joao da Boa Vista, Sao Paulo, Brasil. 6 junio 2019. (REUTERS/Amanda Perobelli)

La industria cafetera de Brasil, considerada la más potente del mundo, celebró este viernes la suspensión de los aranceles fijados por el gobierno de Donald Trump sobre las importaciones de café a Estados Unidos, aunque pidió que continúen las negociaciones para lograr la eliminación total de gravámenes sobre todos los productos derivados. El Consejo de los Exportadores del Café de Brasil (CECAFE) calificó esta decisión como “una victoria histórica para toda la cadena productiva del negocio”, en un comunicado difundido a la prensa.

Según CECAFE, el alza arancelaria representó “una pérdida completa de competitividad” para el sector, que ahora considera la suspensión como resultado de “meses de intenso trabajo representando los intereses del café brasileño.”

La suspensión anunciada el jueves por la administración estadounidense revirtió el arancel adicional del 40% impuesto en agosto a gran parte de las importaciones de café brasileño, una medida que, según autoridades norteamericanas, respondía tanto a cuestiones comerciales como políticas. En su contexto de disputas con Brasil, Trump había decretado primero una tarifa aduanera del 10% y posteriormente el alza hasta el 40%, tras el inicio del juicio y posterior condena a 27 años de prisión del ex presidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Antes de los aranceles, Brasil suministraba
Antes de los aranceles, Brasil suministraba aproximadamente el 30 % del café consumido en Estados Unidos.

El viernes pasado, el gobierno estadounidense ya había eximido del arancel del 10% a diversos productos como el café, el plátano y ciertos tipos de carne. Con la suspensión del 40% anunciada este jueves, el café brasileño tostado y molido queda nuevamente libre de gravámenes adicionales en su exportación hacia Estados Unidos, según aclaró la Asociación Brasileña de la Industria del Café (ABIC). “Esta nueva orden evidencia que el café brasileño es un producto esencial y estratégico para la economía estadounidense”, expresó la organización en una nota.

No obstante, CECAFE advirtió que el café soluble no fue incluido en la lista de exenciones establecida en las órdenes ejecutivas de la administración de Trump, motivo por el cual el sector insiste en la necesidad de mantener “la buena relación” entre los equipos negociadores para “buscar la exención completa de todo el sector”.

La reversión parcial de los aranceles coincide con un momento de deshielo en las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos. Tras semanas de tensión diplomática y declaraciones cruzadas, la relación se normalizó progresivamente a partir de un encuentro casual entre Luiz Inácio Lula da Silva y Trump en septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Posteriormente, tras una comunicación telefónica y una reunión presencial el 26 de octubre en Kuala Lumpur, ambos mandatarios acordaron iniciar negociaciones formales sobre la agenda comercial bilateral.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El presidente brasileño subrayó en la red social X que “la eliminación del arancel del 40 % impuesto por el gobierno de Estados Unidos a varios productos agrícolas brasileños es una victoria para el diálogo, la diplomacia y el sentido común”. Según lo publicado por X, Lula elogió el “diálogo franco” con su par estadounidense y confirmó que Brasil seguirá apostando por las conversaciones para ampliar la apertura comercial.

Antes de la imposición de los aranceles, datos oficiales del gobierno estadounidense mostraban que Brasil suministraba aproximadamente el 30 % del café consumido en Estados Unidos, seguido de Colombia (20 %) y Vietnam (10 %).

(Con información de EFE/AP)

Temas Relacionados

BrasilEstados Unidoscafearancelesguerra comericalUltimas noticias America

Últimas Noticias

Marburgo en Etiopía: cómo se manifiesta la enfermedad que preocupa a la OMS

El nuevo brote confirmado llevó a las autoridades internacionales a mantener vigilancia extrema y emitir un alerta global, ya que se registran seis casos confirmados, con tres fallecidos. Cuáles son las medidas para evitar la propagación de este virus considerado altamente letal en África

Marburgo en Etiopía: cómo se

Condenaron al líder del Pueblo Indígena de Biafra por terrorismo y su papel en la campaña separatista del sureste de Nigeria

El proceso judicial estuvo marcado por tensiones, múltiples jueces y alegaciones de ilegalidad en su extradición

Condenaron al líder del Pueblo

Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald Trump

El presidente ruso afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo”

Vladimir Putin amenazó a Ucrania

Condenaron a un político británico por aceptar sobornos para pronunciarse a favor de Rusia en el Parlamento Europeo

Nathan Gill, ex eurodiputado y antiguo dirigente de Reform UK en Gales, fue sentenciado a diez años y medio de prisión

Condenaron a un político británico

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”

El líder ucraniano rechazó las concesiones planteadas en el plan estadounidense de 28 puntos para frenar la guerra y advirtió que aceptar esas condiciones implicaría sacrificar la dignidad nacional

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro,

Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se convierte en auxiliar del Real Valladolid

Poder Judicial evaluará hoy situación de mujer que robó a bebé de hospital en Ica

Resultados del último sorteo de la Lotería del Chontico día hoy 21 de noviembre

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia; la reconstrucción del crimen y desaparición luego de la extradición a Colombia del confeso asesino: “Todos tenemos nuestros pecados”

Colpensiones tiene lista de excluidos de la mesada 13: estos pensionados no recibirán sueldo extra en Navidad

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Los recientes avances en cáncer de páncreas hacen que sea el "momento menos amargo" de su historia

Putin cree que la propuesta de Trump para Ucrania podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo"

Zelenski y Vance coinciden en trabajar junto a Europa para lograr una paz "factible" para Ucrania

Reino Unido denuncia que un buque ruso apuntó con láseres a aviones británicos tras una incursión en sus aguas

Lituania envía una nota de protesta a Bielorrusia por la discriminación contra los transportistas lituanos

ENTRETENIMIENTO

Jueza de Miss Universo 2025

Jueza de Miss Universo 2025 expresa su decepción por el proceso: “Antes había un auditor con los resultados”

Benedict Cumberbatch habla de un posible regreso como Sherlock Holmes: “Nunca digas nunca”

La hija mayor de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre, tras el diagnóstico de demencia

Murió Spencer Lofranco, actor de 33 años que trabajó con John Travolta y Angelina Jolie

Hija de Bruce Willis confesó que su padre ya no la reconoce debido a la demencia: “Aún puedo ver una chispa de él”