América Latina

Estados Unidos eliminó el arancel adicional del 40% para algunas importaciones agrícolas procedentes de Brasil

La medida libera de tarifas extra a productos clave como café, carne bovina y algunas frutas, y permitirá reembolsos para envíos realizados desde mediados de noviembre

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que elimina el arancel del 40% sobre determinadas importaciones agrícolas procedentes de Brasil, entre ellas el café y la carne bovina.

La medida, que entra en vigor para los embarques recibidos a partir del 13 de noviembre, establece además que los importadores recibirán el reembolso de los impuestos adicionales abonados sobre esos productos en este período, según se informó en un comunicado divulgado por la Casa Blanca.

La flexibilización de los aranceles resulta de un proceso de negociaciones iniciado en octubre, tras un diálogo directo entre Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El texto firmado por el mandatario republicano instruye a las agencias federales correspondientes a aplicar los ajustes al cronograma arancelario vigente, y autoriza a la Oficina de Aduanas a tramitar la devolución de derechos a quienes hayan pagado la tarifa suplementaria desde la fecha establecida.

Productos como café, carne bovina, tomate y mango pasarán a estar exentos del gravamen adicional, medida que abarca tanto bienes frescos como procesados en las partidas especificadas. Algunas frutas estarán sujetas a calendarios especiales de importación según la estacionalidad y la oferta doméstica estadounidense.

La flexibilización de los aranceles
La flexibilización de los aranceles resulta de un proceso de negociaciones iniciado en octubre, tras un diálogo directo entre Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS)

El anuncio fue recibido con alivio en el sector agrícola de Brasil, que enfrenta alta competitividad y presiones de costos en el mercado global. Las exportaciones de café y carne son pilares del comercio exterior brasileño y habían sido objeto de solicitudes formales para la revisión de aranceles a lo largo del último año.

En julio, Trump había firmado una orden ejecutiva que imponía el arancel del 40% como respuesta a lo que calificó como políticas “amenazantes para la economía y la seguridad de Estados Unidos” por parte del gobierno brasileño. La decisión generó preocupación en sectores productivos de ambos países e incentivó negociaciones a nivel ministerial y presidencial.

Según el texto publicado este jueves, el presidente estadounidense valoró “los avances iniciales en las conversaciones” como un factor clave para autorizar la exención.

De acuerdo con la orden ejecutiva, el secretario de Estado de EEUU continuará supervisando el desarrollo de la relación comercial y podrá recomendar en el futuro medidas adicionales o modificaciones si considera que la situación de emergencia declarada originalmente bajo la ley de Poderes Económicos Internacionales ha cambiado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Estados UnidosBrasilAranceles a BrasilGuerra comercialÚltimas Noticias AmériaDonald TrumpLuiz Inácio Lula da Silva

Últimas Noticias

Brasil acelera la apertura de nuevos mercados debido a los aranceles de Estados Unidos

Las autoridades promueven rondas de negocios y colaboran con el sector privado para facilitar el ingreso de productos brasileños en destinos que hasta ahora permanecían inaccesibles para las exportaciones del país

Brasil acelera la apertura de

Un incendio obligó a evacuar la sede principal de la COP30 en la ciudad brasileña de Belém

Las llamas afectaron el área destinada a sesiones y pabellones de los países participantes, aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos

Un incendio obligó a evacuar

La Fuerza Aérea de Brasil interceptó y disparó contra una aeronave sospechosa que ingresó sin autorización desde Venezuela

El piloto ignoró las órdenes de las autoridades, aterrizó en una pista de tierra en la región Yanomami y logró escapar antes de que pudieran detenerlo

La Fuerza Aérea de Brasil

“Trama bielorrusa” en Chile: un reportaje reveló el pago a un diputado para salvar de un juicio político a un juez

El artículo de Ciper asegura que el conservador de bienes raíces, Sergio Yáber, pagó unos USD 1,800 al republicano Cristián Araya para también reunir información que pudiese perjudicar a los parlamentarios querellantes

“Trama bielorrusa” en Chile: un

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean a tres regiones de Bolivia y dejan miles de damnificados

Municipios de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz fueron afectados por las intensas lluvias. Aún hay dos personas desaparecidas y severos daños materiales

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Amazonía peruana: el pronóstico del

Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.2 en San Marcos

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda por más de $14 billones: qué instrumentos le ofrecerá al mercado

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: dónde será el registro de diciembre para recibir más de 8 mil pesos

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del España - Turquía,

Crónica del España - Turquía, 2-2

La Fiscalía de Perú solicita a España la extradición del líder de una organización de sicarios detenido en Madrid

La UE pide a Honduras garantizar la independencia de instituciones electorales de cara a la cita en las urnas

Moscú anuncia la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk y Kiev asegura que permanece bajo su "control"

Save the Children alerta de riesgo de enfermedades para niños sin refugio en Gaza ante condiciones invernales

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Vieira se reinventa en

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Jennifer Aniston reveló detalles desconocidos sobre su nuevo amor: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

“Es lo más fácil del mundo, de verdad”: Callum Turner revela detalles sobre su relación con Dua Lipa

Cynthia Erivo explicó su reacción al defender a Ariana Grande durante un incidente en Singapur