El Ejército de Israel abatió a cinco milicianos de una célula terrorista que emergieron de un túnel en Gaza

Las Fuerzas de Defensa indicaron que los individuos se acercaron a las tropas en la zona de Rafah “representando una amenaza inmediata”. En los últimos días creció la tensión en medio de la tregua pactada con Hamas

El Ejército israelí aseguró haber eliminado a cinco milicianos de una célula terrorista en Rafah, en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

“Hace poco, tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) identificaron a cinco terroristas que surgieron de infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah, al este de la Línea Amarilla”, afirma la nota del Ejército.

El comunicado castrense sostiene que los cinco milicianos salieron de un túnel y se acercaron a sus tropas “representando una amenaza inmediata”, tras lo que fueron “eliminados” por soldados de la brigada Nahal.

Se calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, varios terroristas abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamas.

Los bombardeos resultaron en la muerte de 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, e hirieron a otras 88 personas, según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

Cohetes disparados desde Gaza e interceptados por el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro el 13 de mayo de 2023 (AP foto/Fatima Shbair/Archivo)

Israel firmó un contrato para ampliar su sistema “Cúpula de Hierro”

En otro orden, el Ministerio de Defensa de Israel anunció el jueves la firma de un contrato multimillonario con la empresa Rafael para ampliar la producción en serie del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro.

El acuerdo fue rubricado en Tel Aviv por el director general de la cartera, Amir Baram, en presencia de funcionarios del sector, tras un proceso de negociaciones que la propia entidad calificó de exhaustivo.

Bajo los términos del acuerdo, Rafael suministrará una cantidad significativa de interceptores para el sistema antimisiles, considerado un pilar de la defensa israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, destacó que la Cúpula de Hierro se consolidó como “uno de los mejores sistemas de defensa aérea de la historia”, señalando su papel clave en la protección del espacio aéreo israelí y en la intercepción exitosa de miles de amenazas procedentes de Gaza, Líbano y otras zonas conflictivas.

Katz consideró que la firma de “este histórico contrato representa un avance estratégico” para el país al “reforzar significativamente las capacidades de defensa aérea frente a adversarios que persisten en sus esfuerzos por atentar contra la seguridad de Israel”.

El funcionario también recalcó que el acuerdo es reflejo de “la solidez de la alianza con Estados Unidos y de la cooperación entre ambas naciones”.

