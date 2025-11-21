Condenaron a un político británico por aceptar sobornos para pronunciarse a favor de Rusia en el Parlamento Europeo

FOTO DE ARCHIVO: Nigel Farage, líder del partido Reform UK, habla con periodistas junto a Nathan Gill y Hermann Kelly, el 6 de octubre de 2016. (REUTERS/Vincent Kessler/Fotografía de archivo)

Nathan Gill, un político británico de extrema derecha y anterior aliado de Nigel Farage, líder de Reform UK, fue condenado este viernes a diez años y medio de prisión por aceptar sobornos para formular declaraciones favorables sobre Rusia en el Parlamento Europeo. Gill, de 52 años y ex líder de Reform UK en Gales, fue declarado culpable este año de ocho cargos de soborno cometidos entre diciembre de 2018 y julio de 2019. La policía británica estimó que el condenado recibió aproximadamente 40.000 libras (53.000 dólares) en sobornos.

La fiscalía afirmó que Gill, quien fue miembro del Parlamento Europeo hasta la salida del Reino Unido de la Unión Europea a inicios de 2020, recibió instrucciones del ex político ucraniano prorruso Oleg Voloshyn para promover la narrativa prorrusa sobre los acontecimientos en Ucrania tanto en sus intervenciones parlamentarias como en artículos de opinión para medios, incluyendo 112 Ukraine. Durante la audiencia, el fiscal Mark Heywood explicó que los mensajes analizados entre Gill y Voloshyn, de 44 años, contenían referencias codificadas a transferencias financieras y demostraron la existencia de una “relación establecida”. Además, las comunicaciones demostraron que Gill incentivó a otros parlamentarios europeos para respaldar la postura de Rusia respecto a Ucrania.

Voloshyn, identificado como cercano a los medios prorrusos como 112 Ukraine, reside actualmente en Rusia y es buscado por las autoridades de Reino Unido y Ucrania.

Fotografía sin fecha distribuida por la Policía Metropolitana de Nathan Gill, exmiembro británico del Parlamento Europeo y antiguo líder de Reform UK en Gales, quien ha sido condenado a diez años y medio de prisión por soborno en el tribunal londinense de Old Bailey, el 21 de noviembre de 2025. (Policía Metropolitana/Imagen distribuida vía REUTERS)

La lectura de sentencia, celebrada en el Tribunal Penal Central de Londres, más conocido como el Old Bailey, fue realizada por la jueza Bobbie Cheema-Grubb, quien aseguró que el acusado permitió que el dinero “corrompiera su brújula moral” y recordó la obligación de los funcionarios electos de “hablar con honestidad y convicción”. En palabras de Cheema-Grubb: “Cuando dices lo que alguien te ha pagado para que digas, no estás hablando con sinceridad”.

Gill fue detenido en el aeropuerto de Manchester en septiembre de 2021, cuando intentaba volar a Rusia. La acusación formal se presentó en febrero de este año, luego de una investigación que incluyó el examen de su teléfono móvil, donde se hallaron los mensajes con Voloshyn.

Durante su trayectoria política, Gill fue elegido miembro del Parlamento Europeo en 2014 por el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), entonces liderado por Farage. Posteriormente se incorporó al Partido del Brexit, el sucesor de UKIP también bajo liderazgo de Farage, y permaneció en la eurocámara hasta la salida británica del bloque europeo en 2020. Más adelante, encabezó la rama galesa de Reform UK en las elecciones de 2021, aunque ya no forma parte de este partido, que en la actualidad lidera las encuestas de opinión en el Reino Unido.

“Las comunicaciones entre los dos hombres demostraron que existía una relación establecida entre ellos”, dijo el fiscal Mark Heywood. (Alex Slitz/Pool via REUTERS)

Tras conocerse la condena, Reform UK calificó las acciones de Gill como “reprobables, traicioneras e imperdonables”, y afirmó que “se había hecho justicia”. La sentencia también provocó llamados a investigar la posible injerencia rusa en la política británica y cualquier vínculo adicional con Reform UK, formación que ha mostrado una actitud menos hostil hacia el presidente ruso Vladimir Putin que otros partidos.

“Un traidor ocupaba la cúpula de Reform UK, ayudando e instigando a un adversario extranjero”, dijo Ed Davey, líder de los Liberaldemócratas. “El propio Nigel Farage cobró por aparecer en el canal de televisión de Putin, Russia Today, y afirmó que era el líder mundial al que más admiraba. Todos debemos preguntarnos: ¿dónde reside realmente su lealtad? Necesitamos una investigación exhaustiva sobre la injerencia rusa en nuestra política", añadió.

(Con información de AP)