Insectos en el menú de una cafetería sorprenden a estudiantes en Alemania

Un café universitario en Marburgo ofrece platos con saltamontes, grillos y gusanos de la harina, una propuesta que ha captado la atención de jóvenes y comensales curiosos por nuevas experiencias gastronómicas

No es para asustarse: una cafetería alemana sirve comida con insectos como aderezo.

Saltamontes, grillos y gusanos de la harina: no es lo que uno suele esperar encontrar en una ensalada, pero en el Café Satz, ubicado en una residencia estudiantil en la ciudad alemana de Marburgo, encontrarás insectos en el menú, junto con las papas fritas y los postres.

Martin Baumgarten, quien dirige la cafetería, dijo que se le ocurrió la idea durante la pandemia, cuando los estudiantes y el personal universitario estaban en casa, las horas de trabajo se redujeron y la cafetería solo vendía comida para llevar, lo que le dio más tiempo para experimentar en la cocina.

“Tenemos una ensalada de patatas hessiana, ensalada griega de arroz y pasta con una mezcla de insectos que incluye saltamontes, grillos y gusanos de la harina. ¡Buen provecho!”.

“Como chef de formación, que naturalmente también experimenta con la comida, finalmente me topé con los insectos y me interesé cada vez más, así que pensé en probarlos”, dijo Baumgarten, jefe de gastronomía de la organización de asuntos estudiantiles de Marburgo, a Reuters.

Martin Baumgarten, quien dirige la cafetería, dijo que se le ocurrió la idea durante la pandemia. Fuente: Wikimedia

Creo que las especias y el rebozado son la clave. Los saltamontes que tengo aquí están muy fritos. Así que, en ese sentido, se parecen mucho a la forma en que se suelen comer, como una anchoa italiana. O una sardina, totalmente. Por eso no voy a quitarles el exoesqueleto. Con animales más grandes, probablemente sí. Y tal como los ha preparado el chef, están muy ricos”, comentó.

Según Baumgarten, se inspiró en sus hijos, que viajaron de mochileros por Asia y probaron comidas que no se consumen habitualmente en Alemania.

“Como he estado investigando dietas alternativas, y los insectos forman parte de la alimentación en los países asiáticos desde hace mucho tiempo”.

“Entonces pensé en cómo viajan los estudiantes. Después de terminar la escuela, se echan las mochilas al hombro y exploran el mundo. Y ahora ya ni siquiera necesitan viajar. Ahora pueden conseguirlo todo aquí”, dijo.

En el café, los insectos son todo un éxito. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Pero no solo los estudiantes y el personal de la universidad han sido objeto de las aventuras culinarias de Baumgarten.

“No era popular en ninguna reunión familiar”, dijo Baumgarten, describiendo cómo probaba sus últimas creaciones con amigos y familiares. “¿Has traído a tus criaturas otra vez?“, le preguntaban.

Pero en el café, los insectos son todo un éxito. “La forma en que el chef los ha preparado aquí es deliciosa”, comentó el cliente Stefan Oberhansel, comparando la textura de sus saltamontes fritos con la de una sardina o una anchoa.

(con información de Reuters)

