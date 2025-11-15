Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El presidente de EEUU, Donald Trump, saludando mientras camina para abordar el Air Force One (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su intención de demandar a la BBC y reclamar una compensación que podría oscilar entre mil millones y cinco mil millones de dólares. La cadena británica ofreció disculpas por la edición engañosa de uno de sus discursos, pero rechazó la idea de pagar indemnizaciones.

El inquilino de la Casa Blanca declaró a la prensa a bordo del Air Force One que emprenderá acciones legales “probablemente la próxima semana”. Ante esta decisión, argumentó: “Creo que tengo que hacerlo. Incluso han admitido que hicieron trampa”.

Los abogados del mandatario remitieron el lunes una carta a la BBC acusando al medio de difamación por la difusión de un video editado de su discurso anterior al asalto al Capitolio de 2021. En la misiva, otorgó un plazo hasta el viernes para disculparse y compensar los daños.

En sus declaraciones, Trump afirmó que “el pueblo del Reino Unido está muy enfadado por lo sucedido, como pueden imaginar, porque esto demuestra que la BBC es ‘fake news’”. Trump agregó que tenía previsto tratar el tema con el primer ministro británico, Keir Starmer, quien defendió la independencia de la emisora pública y evitado enfrentamientos directos con el mandatario estadounidense.

Entre otros detalles de su conversación con el premier británico relató, el líder republicano sumó: “Voy a llamarlo durante el fin de semana. De hecho, él ya intentó comunicarse conmigo. Está muy avergonzado”.

Donald Trump observa mientras habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El lunes, la BBC emitió una disculpa por haber generado la impresión, en un documental emitido el año pasado, de que Trump instó directamente a la “acción violenta” antes de los hechos del 6 de enero de 2021. La polémica por la manipulación del video provocó la dimisión tanto del director general como del máximo responsable de noticias de la corporación.

El jueves, la BBC informó que su presidente, Samir Shah, envió una “carta personal a la Casa Blanca aclarando al presidente Trump que él y la corporación lamentan la edición del discurso”.

“Aceptamos que nuestro montaje creó la impresión equivocada de que mostrábamos una sección continua del discurso, en lugar de fragmentos de diferentes partes, y que esto dio la impresión equivocada de que Trump había hecho un llamado directo a la violencia”, reconoció la cadena en un comunicado.

Sin embargo, la emisora subrayó: “Si bien la BBC lamenta sinceramente cómo se editó el fragmento, rechazamos firmemente que exista fundamento para una demanda por difamación”. Entre una de las consecuencia de la polémica, la BBC afirmó que no volverá a emitir el video y difundió una disculpa en su sección de Correcciones y Aclaraciones.

El discurso editado por la BBC de Donald Trump

El video de Donald Trump que fue editado por la BBC y provocó la renuncia de su CEO

La versión editada hizo parecer que Trump decía: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Sin embargo, entre esas frases, el presidente norteamericano había dicho: “Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica”. Esta referencia explícita a una manifestación pacífica fue eliminada del montaje.

“Mi discurso fue destrozado. Lo que hicieron defraudó a los televidentes”, declaró Trump en Fox News, y reiteró su exigencia de “una retractación completa y adecuada”.

Durante su participación en el programa The Ingraham Angle, también fue consultado sobre si avanzaría con la demanda. “Bueno, supongo que tengo que hacerlo, ya saben, ¿por qué no?, porque defraudaron al público y lo han admitido”, respondió antes de confirmar el posible inicio de las acciones legales.

FILE PHOTO: The BBC logo outside the BBC Broadcasting House after Director General of BBC Tim Davie and Chief Executive of BBC News Deborah Turness resigned following accusations of bias at the British broadcaster, including in the way it edited a speech by U.S. President Donald Trump, in London, Britain, November 10, 2025. REUTERS/Jack Taylor/File Photo

El presidente añadió: “De hecho, cambiaron mi discurso del 6 de enero, que era un discurso hermoso, un discurso muy tranquilizador, y lo hicieron sonar radical. Y de hecho lo cambiaron. Lo que hicieron fue realmente increíble”.

Según el video y la transcripción del discurso original, Trump declaró: “Iré con ustedes, vamos a marchar, vamos a marchar. Cualquiera que ustedes quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas, hombres y mujeres, y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos”.

La expresión “luchamos con todas nuestras fuerzas” fue pronunciada por Trump hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia directa al Capitolio. “Luchamos con todas nuestras fuerzas. Y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”, dijo Trump en esa parte posterior del discurso.

(Con información de AFP)