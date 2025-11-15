Mundo

Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria en medio de la tensión regional

La comunicación, planteada por el Kremlin, abordó el alto el fuego en el enclave palestino, el intercambio de prisioneros y las implicaciones del programa nuclear persa, así como escenarios para reducir la inestabilidad en Medio Oriente

Guardar
Netanyahu y Putin, durante un
Netanyahu y Putin, durante un encuentro en el Kremlin en enero de 2020 (REUTERS/Maxim Shemetov)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar diversos asuntos regionales, según un comunicado emitido por la Oficina del líder israelí. El intercambio se realizó por iniciativa del mandatario ruso y continúa una serie de diálogos previos entre ambos responsables estatales.

Putin y Netanyahu ya habían hablado en otra ocasión desde octubre, en la que el presidente ruso expresó el respaldo del Kremlin a una solución del conflicto palestino-israelí fundamentada en el reconocimiento del Estado de Palestina.

De acuerdo con información de la Presidencia rusa, los mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio. Los temas centrales incluyeron los acontecimientos en la Franja de Gaza, el alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros. Además, la conversación abarcó la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones vinculadas a la promoción de una mayor estabilización en Siria.

El diálogo se desarrolló en un contexto marcado por la ofensiva militar israelí contra el grupo terrorista Hamas en Gaza, iniciada en octubre de 2023, frente a la cual Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a los bombardeos israelíes. La guerra en la Franja ha elevado la presión internacional sobre los actores implicados y ha profundizado las tensiones diplomáticas en la región.

Ambos líderes enfrentan además órdenes de arresto internacional emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). En el caso de Putin, la CPI lo acusa de la presunta deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, mientras que sobre Netanyahu pesa una orden por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con la operación militar en Gaza.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Knéset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025 (SAUL LOEB/REUTERS)

En un plano aparte, la Presidencia israelí informó el miércoles de la recepción de una carta enviada por el presidente estadounidense Donald Trump al actual jefe de Estado de Israel, Isaac Herzog. En la misiva, Trump solicita que Herzog indulte al primer ministro Netanyahu, quien está siendo procesado judicialmente en su país en varios casos de corrupción.

Según la oficina presidencial israelí, Herzog recibió la carta de Trump, que le invitaba a considerar la posibilidad de conceder un indulto. El comunicado especificó que cualquier persona que aspire a un perdón presidencial debe presentar una petición oficial.

Netanyahu enfrenta actualmente tres procedimientos judiciales por presunta corrupción, en los que aún no se ha dictado sentencia. El primer ministro ha reiterado su rechazo a todas las acusaciones. Los cargos incluyen el supuesto recibimiento de más de USD 260.000 en artículos de lujo —entre ellos, puros, joyas y champán— de multimillonarios a cambio de favores políticos, así como intentos de influir en la cobertura mediática de dos medios de comunicación israelíes.

En la carta, Trump calificó a Netanyahu como un “primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra”, y expresó: “Por la presente, le pido que indulte totalmente a Benjamin Netanyahu”. El presidente añadió su convicción de que el proceso judicial contra el líder israelí es “político e injustificado”, aunque manifestó “total respeto por la independencia del sistema judicial israelí”.

(Con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

IsraelRusiaBenjamin NetanyahuVladimir Putinúltimas noticias américaGuerra en GazaMedio Orienteprograma nuclear iraníSiria

Últimas Noticias

Liberaron al “estafador de Tinder” en Georgia tras el retiro de la extradición alemana

El protagonista del documental de Netflix recuperó la libertad tras dos meses detenido. Simon Leviev, señalado por múltiples denuncias de engaños en apps de citas, aún enfrenta un proceso civil en Israel

Liberaron al “estafador de Tinder”

Estados Unidos solo levantará las sanciones sobre la petrolera NIS de Serbia si Rusia deja de ser accionista mayoritario

Así lo comunicó la ministra de Energía de Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, quien advirtió sobre el riesgo para la seguridad energética nacional de cara al invierno

Estados Unidos solo levantará las

El Papa León XIV entregó a Canadá 62 piezas indígenas que serán restituidas a los pueblos originarios de ese país

El anuncio confirma el cambio institucional impulsado por el Vaticano tras el histórico encuentro en 2022 entre el papa Francisco y líderes indígenas canadienses

El Papa León XIV entregó

Brasil celebró la reducción de ciertos aranceles anunciada por Trump pero pidió seguir negociando las tasas adicionales

El vicepresidente Geraldo Alckmin dijo que la decisión del mandatario estadounidense sobre la baja de tarifas “es positiva” y “va en la dirección correcta”

Brasil celebró la reducción de

Zelensky lanzó una reforma profunda del sector energético de Ucrania tras el mayor escándalo de corrupción en plena guerra

El presidente ucraniano ordenó auditorías, renovaciones de directivos y un nuevo consejo para Energoatom luego de que una investigación revelara un esquema de malversación de USD 100 millones que salpicó a altos funcionarios y al empresario Tymur Mindich, ex socio del mandatario

Zelensky lanzó una reforma profunda
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco maestros de la Danza

Cinco maestros de la Danza de las Tijeras son reconocidos por su aporte al patrimonio cultural del Perú

Más de medio millón de líneas móviles cambiaron de operador en octubre: esta es la empresa que lideró la portabilidad

Se incendian locales textiles en La Matanza: bomberos trabajan en el lugar

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Sinuano Día resultados 15 de noviembre: números ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA
Alejandro Roemmers presentó en Miami

Alejandro Roemmers presentó en Miami su nueva novela, con prólogo de Vargas Llosa

La ciencia resolvió un crimen de hace 700 años: identifican al duque Béla de Macsó tras un siglo de misterio

México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco

Liberaron al “estafador de Tinder” en Georgia tras el retiro de la extradición alemana

AMP. El sobrino de Luis Rubiales, detenido tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro

ENTRETENIMIENTO

Allison Mack reveló detalles de

Allison Mack reveló detalles de la dieta extrema a la que fue sometida durante su tiempo en la secta NXIVM

Morgan Freeman denuncia imitaciones con inteligencia artificial y exige frenar la clonación de voces

Noche de pijamas y selfies: el inesperado reencuentro de Britney Spears con Kim y Khloé Kardashian

La confesión de Tori Spelling sobre un momento cumbre de la serie ‘Beverly Hills 90210′

La pelea que marcó a Hollywood: el explosivo conflicto entre Madonna y Abel Ferrara