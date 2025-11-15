Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria en medio de la tensión regional

Netanyahu y Putin, durante un encuentro en el Kremlin en enero de 2020 (REUTERS/Maxim Shemetov)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar diversos asuntos regionales, según un comunicado emitido por la Oficina del líder israelí. El intercambio se realizó por iniciativa del mandatario ruso y continúa una serie de diálogos previos entre ambos responsables estatales.

Putin y Netanyahu ya habían hablado en otra ocasión desde octubre, en la que el presidente ruso expresó el respaldo del Kremlin a una solución del conflicto palestino-israelí fundamentada en el reconocimiento del Estado de Palestina.

De acuerdo con información de la Presidencia rusa, los mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio. Los temas centrales incluyeron los acontecimientos en la Franja de Gaza, el alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros. Además, la conversación abarcó la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones vinculadas a la promoción de una mayor estabilización en Siria.

El diálogo se desarrolló en un contexto marcado por la ofensiva militar israelí contra el grupo terrorista Hamas en Gaza, iniciada en octubre de 2023, frente a la cual Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a los bombardeos israelíes. La guerra en la Franja ha elevado la presión internacional sobre los actores implicados y ha profundizado las tensiones diplomáticas en la región.

Ambos líderes enfrentan además órdenes de arresto internacional emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). En el caso de Putin, la CPI lo acusa de la presunta deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, mientras que sobre Netanyahu pesa una orden por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con la operación militar en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Knéset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025 (SAUL LOEB/REUTERS)

En un plano aparte, la Presidencia israelí informó el miércoles de la recepción de una carta enviada por el presidente estadounidense Donald Trump al actual jefe de Estado de Israel, Isaac Herzog. En la misiva, Trump solicita que Herzog indulte al primer ministro Netanyahu, quien está siendo procesado judicialmente en su país en varios casos de corrupción.

Según la oficina presidencial israelí, Herzog recibió la carta de Trump, que le invitaba a considerar la posibilidad de conceder un indulto. El comunicado especificó que cualquier persona que aspire a un perdón presidencial debe presentar una petición oficial.

Netanyahu enfrenta actualmente tres procedimientos judiciales por presunta corrupción, en los que aún no se ha dictado sentencia. El primer ministro ha reiterado su rechazo a todas las acusaciones. Los cargos incluyen el supuesto recibimiento de más de USD 260.000 en artículos de lujo —entre ellos, puros, joyas y champán— de multimillonarios a cambio de favores políticos, así como intentos de influir en la cobertura mediática de dos medios de comunicación israelíes.

En la carta, Trump calificó a Netanyahu como un “primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra”, y expresó: “Por la presente, le pido que indulte totalmente a Benjamin Netanyahu”. El presidente añadió su convicción de que el proceso judicial contra el líder israelí es “político e injustificado”, aunque manifestó “total respeto por la independencia del sistema judicial israelí”.

(Con información de EFE y EP)