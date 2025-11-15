Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

La bomba de la Segunda Guerra Mundial hallada en Alemania (X)

Más de 20.000 personas fueron evacuadas de la ciudad alemana de Núremberg tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial durante trabajos de obra.

De acuerdo con la administración municipal, el explosivo, de aproximadamente 450 kilogramos, fue localizado en la calle Avenariusstrasse 35, detrás de la fortaleza de Veste, lo que desencadenó el cierre de calles y la delimitación de un perímetro de seguridad de 800 metros.

Las autoridades informaron que hasta 21.000 residentes debían abandonar sus viviendas en el distrito de Großreuth, en la que calificaron como “la mayor evacuación” realizada en la ciudad a raíz de un hallazgo de estas características.

El cierre de rutas incluyó calles, carreteras y líneas de transporte público en toda la zona delimitada. A partir de las 19:30, la policía comenzó a cerrar calles y vehículos con altavoces circularon informando a la población sobre los procedimientos de evacuación.

Para facilitar el traslado de los afectados, se organizaron autobuses lanzadera hacia el centro escolar de Berliner Platz, el cual fue temporalmente acondicionado como refugio. El operativo se prolongó desde las 20:30 hasta cerca de las 2:20 (hora local).

El equipo que desactivó la bomba de la Segunda Guerra Mundial (X)

La desactivación del artefacto explosivo fue programada para la noche de este sábado, pero el perfil de Núremberg en la red social X anunció: “¡La bomba aérea en la calle Avenariusstrasse ha sido desactivada! Los tres expertos en desactivación de explosivos tardaron poco menos de una hora. El artefacto explosivo sin detonar ya ha sido cargado y será transportado próximamente”.

Esta evacuación se posicionó entre las operaciones más grandes registradas en Núremberg. Los servicios de emergencia declararon el estado de alerta máxima en toda la ciudad y, según fuentes internas, es imprescindible la colaboración de todo el personal disponible.

El ayuntamiento precisó que 550 efectivos de emergencias fueron desplegados en la zona del hallazgo y en conjunto trabajaron tres especialistas en explosivos y los equipos de bomberos, rescate, policía y la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW).

Las autoridades locales precisaron que, durante la desactivación de la bomba, se procedió al cierre del espacio aéreo sobre el área afectada y la suspensión temporal del transporte público, garantizando así la seguridad durante la operación.

Por la preocupación de los ciudadanos de Núremberg, las autoridades locales abrieron una línea telefónica de emergencia ante cualquier inconveniente durante la evacuación masiva.

El hallazgo de la bomba de la Segunda Guerra Mundial se produjo detrás de la fortaleza de Veste.

Núremberg, la ciudad de los descubrimientos

En marzo de 2024, un equipo de arqueólogos desenterró lo que podría ser la mayor fosa común excavada en Europa, según informaron al iniciar obras para nuevos edificios residenciales en el centro histórico de la ciudad.

El hallazgo, que generó gran interés en la comunidad científica, dio lugar a la recuperación de unos mil esqueletos humanos. Se estima que el sitio podría albergar restos de más de 1.500 personas, víctimas de la peste, según reportó CNN.

El descubrimiento destaca por ubicarse en un área que, durante aquella época, no era designada como cementerio, lo que sugiere la urgencia con que se debió proceder a los entierros masivos y sin ceremonias.

En Núremberg, Alemania, arqueólogos han desenterrado lo que se considera la fosa común más grande encontrada en Europa hasta la fecha (In Terra Veritas)

“Esos individuos no fueron sepultados en un cementerio regular, aunque tenemos cementerios de peste designados en Núremberg”, explicó Melanie Langbein, del departamento de conservación del patrimonio local.

Los expertos dataron una de las fosas entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVII, basándose en análisis por radiocarbono y en fragmentos de cerámica y monedas halladas en el enclave, lo que permite ubicar el episodio en el contexto de una de las grandes epidemias históricas de la ciudad.