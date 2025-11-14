Mundo

Un autobús embistió una parada en Estocolmo: la Policía dijo que hay “varios muertos”

Mientras las autoridades locales investigan las causas del hecho, equipos de rescate tratan de trasladar a las víctimas a los centros de salud

Guardar
Un autobús embistió una parada en Estocolmo

Un autobús colisionó contra una parada en Valhallavägen, Östermalm, Estocolmo, dejando un saldo de heridos y fallecidos, según confirmaron las autoridades locales, sin detallar cifras precisas.

El accidente, que ocurrió durante la hora de mayor concentración de peatones y pasajeros, movilizó a un gran número de efectivos policiales, ambulancias y equipos de rescate, mientras la zona permanecía acordonada y el acceso al metro restringido.

La alarma se activó a las 3:24 PM hora de Estocolmo, momento en el que los servicios de emergencia recibieron los primeros reportes sobre la magnitud de los daños y la cantidad de personas afectadas. De acuerdo con declaraciones de Oscar Dávila, operador del servicio de rescate, “varios resultaron afectados”, y algunos de los heridos presentan lesiones de gravedad.

Un autobús arrolló una parada
Un autobús arrolló una parada en Estocolmo, Suecia

La Policía, por su parte, confirmó la existencia de víctimas mortales, aunque evitó precisar el número, sexo o edad de las personas involucradas, limitándose a informar en su página web que “por el momento, la Policía no se pronuncia sobre la información relativa al número, sexo o edad de las víctimas”.

El ambiente en el lugar fue descrito como caótico por los bomberos, quienes destacaron la dificultad de las labores de rescate debido a la gran cantidad de personas presentes. “Es hora punta. Hay mucha gente”, señaló Dávila.

Un testigo relató al medio local Aftonbladet que “hay muchísimos coches de Policía y siguen llegando. La zona está cortada también hasta el metro”, lo que evidencia la magnitud de la respuesta de las autoridades.

La Policía acordonó el área
La Policía acordonó el área

Al menos una persona fue trasladada al hospital en ambulancia, según informó SOS Alarm a Aftonbladet.

La portavoz de prensa de emergencias, Sophie Gunnarsson, confirmó la gravedad del incidente y expresó: “Podemos confirmar que se ha producido un accidente. Se trata de un incidente grave”. Sobre las causas, Gunnarsson admitió: “Desafortunadamente, no lo sabemos”.

En cuanto a la investigación, la Policía indicó que, por el momento, no existen cargos penales, aunque la situación permanece bajo análisis. “Ya veremos en qué termina todo esto”, declaró Nadya Norton, de la Policía.

No obstante, Aftonbladet reportó que el conductor del autobús fue arrestado y que el caso se investiga como homicidio agravado.

“Presencié un caos total”

Distintos testigos hablaron con el medio citado y manifestaron sus sensaciones tras el hecho.

Presencié un caos total”, expresó Michelle Mac Key, quien acababa de bajarse de otro autobús cuando ocurrió el accidente.

Por su parte, un vecino que vive en la zona dijo que escuchó un fuerte estruendo. “Estaba acostado en mi cama cuando oí un fuerte estruendo y los gritos de varias personas. Corrí a la ventana y vi un autobús accidentado y a varias personas en el suelo", describió.

El primer ministro de Suecia,
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson (Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl vía REUTERS)

La palabra del primer ministro

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, lamentó lo ocurrido. ”Me ha llegado la trágica noticia de que varias personas han muerto y resultado heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo. Personas que quizás iban de camino a casa con sus familias, amigos o a pasar una noche tranquila en casa", sostuvo.

“Aún desconocemos la causa, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus familiares. La Policía, los servicios de ambulancia y rescate tienen ahora una labor muy difícil e importante. Les pido a todos que muestren consideración y comprensión por su trabajo", concluyó.

