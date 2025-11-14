Mundo

Estados Unidos y Suiza pactaron un acuerdo para la reducción de aranceles

Washington y Berna alcanzan un entendimiento que rebaja los derechos de aduana a productos suizos, tras meses de tensiones comerciales y negociaciones fallidas

El Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU. REUTERS/Kylie Cooper

El anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Suiza marca un giro en la política arancelaria entre ambos países, tras meses de tensiones y negociaciones fallidas. Según informó el gobierno suizo en una publicación en X, los aranceles aplicados a los productos suizos en territorio estadounidense se reducirán al 15%, una medida que será detallada en profundidad a las 16h, hora local.

La noticia fue confirmada por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien declaró a CNBC que ambas naciones han alcanzado un consenso para rebajar los derechos de aduana. Este avance se produce después de que, en julio, el presidente Donald Trump anunciara la imposición de un arancel del 39% a las importaciones suizas, una decisión que entró en vigor tras el fracaso de una delegación suiza en lograr un acuerdo durante las negociaciones de último momento en Washington.

El acuerdo representa un alivio para los exportadores suizos, que desde el verano enfrentaban una carga arancelaria considerablemente más alta. El gobierno de Suiza anticipó que ofrecerá información adicional sobre los términos específicos del pacto en una comparecencia programada para la tarde.

La reducción de los aranceles al 15% supone una mejora significativa respecto a la tarifa previa, que había sido motivo de preocupación tanto para las autoridades suizas como para los sectores económicos afectados. La confirmación de este nuevo marco comercial por parte de Jamieson Greer a CNBC y la comunicación oficial del gobierno suizo en X subrayan la importancia del acuerdo para la relación bilateral y el comercio internacional.

El ministro de Economía y vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin, se encuentra en Washington, donde logró el acuerdo con la Administración de Donald Trump que rebaje los actuales aranceles a los productos suizos del 39 % al 15 %, la tasa que han logrado negociar la Unión Europea y otras economías.

Guy Parmelin, jefe del Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación, durante un evento en la Casa del Parlamento (Bundeshaus), Berna, Suiza. REUTERS/Denis Balibouse

Según indicó la televisión nacional RTS, Parmelin anuló su agenda de este jueves y partió a la capital norteamericana junto a la secretaria de Estado de Economía, Helen Budliger Artieda.

Se reunieron allí con el representante de Comercio estadounidense Jamieson Greer, en un ambiente de moderado optimismo por parte de las autoridades suizas.

La reunión la semana pasada de un grupo de empresarios suizos con Trump generó ese optimismo, acrecentado días después por informaciones de la prensa estadounidense en las que se señalaba que el acuerdo podría llegar en esta semana.

En agosto Estados Unidos impuso a Suiza unos aranceles del 39 %, una de las tasas más altas de la Administración Trump a sus socios comerciales, bajo el argumento del amplio superávit comercial suizo en los intercambios bilaterales.

Ello está teniendo graves repercusiones en importantes industrias del país centroeuropeo como la relojera y mecánica o el sector alimentario, en particular a populares exportaciones como el chocolate y el queso.

