Mundo

Ante la amenaza de Rusia, Estonia refuerza sus ejercicios militares

La defensa cuenta con apoyo internacional de la OTAN y fuerzas aliadas, como la Fuerza Aérea Italiana

Guardar
Las Fuerzas Armadas de Estonia
Las Fuerzas Armadas de Estonia han reforzado sus ejercicios militares en respuesta a amenazas externas (Liga de Defensa de Estonia)

Las Fuerzas Armadas de Estonia han iniciado una serie de ejercicios militares dirigidos a fortalecer su capacidad de reacción frente a posibles amenazas aéreas procedentes de Rusia. La medida surge tras recientes incursiones de aviones y drones desde el país vecino, en un contexto de creciente tensión regional originada por el conflicto en Ucrania, según confirmó el mando militar estonio.

El general de brigada Riivo Valge, comandante de la Fuerza Aérea de Estonia, afirmó que la guerra de Rusia contra Ucrania repercute directamente en la seguridad de la región báltica, lo que obliga a mantener un elevado nivel de alerta pese a que las violaciones del espacio aéreo por drones son poco habituales.

Además, Valge explicó que la operación tiene el objetivo de permitir una reacción más rápida ante incursiones no autorizadas, además de reforzar los medios de vigilancia y defensa fuera de las bases militares tradicionales.

Riivo Valge ha destacado el
Riivo Valge ha destacado el impacto del conflicto en Ucrania sobre la seguridad regional (Captura de video)

Durante los ejercicios se incrementaron las medidas de protección en los puestos permanentes y se adaptaron los protocolos para el despliegue ágil de unidades de vigilancia.

Además, según la agencia Europa Press, participan efectivos militares, conscriptos, reservistas y miembros de la Liga de Defensa de Estonia en tareas de formación y patrullaje. Un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Estonia (EDF) indicó que la cooperación con la Policía y la Guardia de Fronteras se ha intensificado para facilitar el intercambio de información sobre posibles amenazas.

La Liga de Defensa es
La Liga de Defensa es una de las principales fuerzas voluntarias dentro del sistema militar estonio (Liga de Defensa de Estonia)

Por otro lado, el espacio aéreo estonio está integrado en la red de defensa de la OTAN y protegido por unidades multinacionales de policía aérea desplegadas en la región báltica.

Estonia ha reforzado su control
Estonia ha reforzado su control sobre el espacio aéreo nacional ante recientes violaciones (Europa Press)

La última actualización de las EDF destaca el apoyo de la Fuerza Aérea Italiana, que aporta cazas Eurofighter Typhoon y sistemas de misiles antiaéreos SAMP-T, junto con fuerzas aliadas. La coordinación internacional refuerza la capacidad de Estonia para responder ante cualquier alteración en su espacio aéreo.

Sin embargo, recientemente, un bombardero estadounidense B-52H Stratofortress sobrevoló Estonia escoltado por cazas de la OTAN y un avión radar, en un ejercicio que incluyó vuelos en Finlandia y Letonia.

Recientemente, un bombardero B-52H Stratofortress
Recientemente, un bombardero B-52H Stratofortress sobrevoló el espacio aéreo de Estonia (Reuters)

Según detalló el diario Postimees, la participación de estas aeronaves en misiones de entrenamiento permite a las fuerzas estadounidenses perfeccionar tácticas y fortalecer la cooperación con países aliados de la región.

Entre las medidas adoptadas, se ha instruido a la población a no divulgar imágenes ni ubicaciones de las fuerzas estonias y se reactivó la aplicación móvil Ole Valmis, destinada a alertar sobre avistamientos de aeronaves no identificadas. Además, la ciudadanía debe reportar cualquier actividad aérea inusual, especialmente presencia de drones, y seguir las indicaciones en caso de activación de sirenas o advertencias en el teléfono móvil, refugiándose de inmediato hasta nuevas instrucciones.

El conflicto con Rusia no es nuevo. En octubre de este año, Estonia cerró temporalmente el acceso a la carretera conocida como la Bota de Saatse, que cruza un pequeño tramo de territorio ruso, tras detectarse una presencia inusual de soldados rusos en la zona.

En octubre, Estonia suspendió temporalmente
En octubre, Estonia suspendió temporalmente el paso por la Bota de Saatse por razones de seguridad (AP Foto/Hendrik Osula, Archivo)

Según informó AP, la decisión fue tomada después de que el ministro del Interior de Estonia advirtiera sobre el despliegue de un grupo militar ruso.

Esta situación llevó a la Junta de Policía y Guardia de Fronteras a restringir el paso para proteger la seguridad ciudadana y evitar posibles incidentes. La Bota de Saatse, situada en el sureste de Estonia, normalmente permite el paso de vehículos sin necesidad de permisos, aunque está prohibido detenerse en territorio ruso.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

EstoniaEjercicios militaresRusiaFuerza Armada de Estonia

Últimas Noticias

Sube la tensión entre China y Japón por Taiwán: Beijing pidió a sus ciudadanos que no viajen a la isla

La relación entre Beijing y Tokio atraviesa un momento complicado tras las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi, quien sugirió una posible intervención japonesa en caso de un conflicto militar relacionado con Taipéi

Sube la tensión entre China

Estados Unidos y aliados árabes piden al Consejo de Seguridad de la ONU que respalde el plan de paz de Trump para Gaza

Egipto, Arabia Saudita, Turquía y otras naciones de mayoría musulmana pidieron la “rápida” adopción de la resolución que respalda la creación de una Junta de Paz y una fuerza internacional de estabilización. Rusia presentó un borrador alternativo

Estados Unidos y aliados árabes

La policía francesa tiroteó a un hombre armado con un cuchillo en una estación de París

El hombre, buscado por un caso de violencia doméstica, fue herido en la estación de Montparnasse después de amenazar a los agentes

La policía francesa tiroteó a

Las Fuerzas de Defensa de Israel revelaron que la muerte del líder cristiano en Líbano fue un asesinato de Hezbollah

Nuevos datos de las autoridades israelíes apuntan a que Elias al-Hasrouni fue secuestrado por una unidad terrorista en 2023, contradiciendo la versión inicial de accidente automovilístico

Las Fuerzas de Defensa de

Los planes de Vladimir Putin para 2026: 120 mil bombas planeadoras de mayor alcance para atacar a Ucrania

La información de la inteligencia de Kiev indica que la prioridad de Rusia es multiplicar la cantidad y la distancia que pueden recorrer estos proyectiles: “Es una amenaza que requerirá que respondamos adecuadamente”

Los planes de Vladimir Putin
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Chontico Día último sorteo

Resultados Chontico Día último sorteo 14 de noviembre: conozca los números ganadores

Feria del Pan 2025 en la CDMX: te decimos dónde y cuándo

Rosario: cayó otro sospechoso por el tiroteo al hospital donde estaba internado el hijo del fundador histórico de Los Monos

Por nueva medidad de pico y placa los sábados en Bogotá, Daniel Briceño criticó al alcalde Galán: “Meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos”

Receta de brownie de aguacate, una alternativa saludable con minerales y vitaminas

INFOBAE AMÉRICA
Policías denuncian la presencia de

Policías denuncian la presencia de narcolanchas varadas en la costa andaluza buscando refugio por el temporal

(Previa) El Madrid busca la locura en Barcelona con un segundo asalto que apriete la Liga F

'Papeles' hace su estreno nacional en Fical con la historia de corrupción que estigmatizó Panamá

Jenifer de la Rosa, cineasta colombiana adoptada en Valladolid: "Sientes que vulneran tu derecho a conocer los orígenes"

Pajín avisa que la UE "se está jugando la credibilidad política y su rol geopolítico" en Gaza

ENTRETENIMIENTO

‘The Witcher’ fracasa con su

‘The Witcher’ fracasa con su temporada 4 en Netflix y se desploma al 18% en Rotten Tomatoes

Chadwick Boseman, estrella de ‘Black Panther’, recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

Quién es Pyjama Man, el “intruso serial” que atacó a Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked: For Good’

Glen Powell reveló qué consejo de Tom Cruise lo ayudó a filmar las escenas más extremas en The Running Man

Layla, la golden retriever que inspiró a Jacob Elordi en su actuación para Frankenstein