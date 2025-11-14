Ante la amenaza de Rusia, Estonia refuerza sus ejercicios militares

Las Fuerzas Armadas de Estonia han reforzado sus ejercicios militares en respuesta a amenazas externas (Liga de Defensa de Estonia)

Las Fuerzas Armadas de Estonia han iniciado una serie de ejercicios militares dirigidos a fortalecer su capacidad de reacción frente a posibles amenazas aéreas procedentes de Rusia. La medida surge tras recientes incursiones de aviones y drones desde el país vecino, en un contexto de creciente tensión regional originada por el conflicto en Ucrania, según confirmó el mando militar estonio.

El general de brigada Riivo Valge, comandante de la Fuerza Aérea de Estonia, afirmó que la guerra de Rusia contra Ucrania repercute directamente en la seguridad de la región báltica, lo que obliga a mantener un elevado nivel de alerta pese a que las violaciones del espacio aéreo por drones son poco habituales.

Además, Valge explicó que la operación tiene el objetivo de permitir una reacción más rápida ante incursiones no autorizadas, además de reforzar los medios de vigilancia y defensa fuera de las bases militares tradicionales.

Riivo Valge ha destacado el impacto del conflicto en Ucrania sobre la seguridad regional (Captura de video)

Durante los ejercicios se incrementaron las medidas de protección en los puestos permanentes y se adaptaron los protocolos para el despliegue ágil de unidades de vigilancia.

Además, según la agencia Europa Press, participan efectivos militares, conscriptos, reservistas y miembros de la Liga de Defensa de Estonia en tareas de formación y patrullaje. Un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Estonia (EDF) indicó que la cooperación con la Policía y la Guardia de Fronteras se ha intensificado para facilitar el intercambio de información sobre posibles amenazas.

La Liga de Defensa es una de las principales fuerzas voluntarias dentro del sistema militar estonio (Liga de Defensa de Estonia)

Por otro lado, el espacio aéreo estonio está integrado en la red de defensa de la OTAN y protegido por unidades multinacionales de policía aérea desplegadas en la región báltica.

Estonia ha reforzado su control sobre el espacio aéreo nacional ante recientes violaciones (Europa Press)

La última actualización de las EDF destaca el apoyo de la Fuerza Aérea Italiana, que aporta cazas Eurofighter Typhoon y sistemas de misiles antiaéreos SAMP-T, junto con fuerzas aliadas. La coordinación internacional refuerza la capacidad de Estonia para responder ante cualquier alteración en su espacio aéreo.

Sin embargo, recientemente, un bombardero estadounidense B-52H Stratofortress sobrevoló Estonia escoltado por cazas de la OTAN y un avión radar, en un ejercicio que incluyó vuelos en Finlandia y Letonia.

Recientemente, un bombardero B-52H Stratofortress sobrevoló el espacio aéreo de Estonia (Reuters)

Según detalló el diario Postimees, la participación de estas aeronaves en misiones de entrenamiento permite a las fuerzas estadounidenses perfeccionar tácticas y fortalecer la cooperación con países aliados de la región.

Entre las medidas adoptadas, se ha instruido a la población a no divulgar imágenes ni ubicaciones de las fuerzas estonias y se reactivó la aplicación móvil Ole Valmis, destinada a alertar sobre avistamientos de aeronaves no identificadas. Además, la ciudadanía debe reportar cualquier actividad aérea inusual, especialmente presencia de drones, y seguir las indicaciones en caso de activación de sirenas o advertencias en el teléfono móvil, refugiándose de inmediato hasta nuevas instrucciones.

El conflicto con Rusia no es nuevo. En octubre de este año, Estonia cerró temporalmente el acceso a la carretera conocida como la Bota de Saatse, que cruza un pequeño tramo de territorio ruso, tras detectarse una presencia inusual de soldados rusos en la zona.

En octubre, Estonia suspendió temporalmente el paso por la Bota de Saatse por razones de seguridad (AP Foto/Hendrik Osula, Archivo)

Según informó AP, la decisión fue tomada después de que el ministro del Interior de Estonia advirtiera sobre el despliegue de un grupo militar ruso.

Esta situación llevó a la Junta de Policía y Guardia de Fronteras a restringir el paso para proteger la seguridad ciudadana y evitar posibles incidentes. La Bota de Saatse, situada en el sureste de Estonia, normalmente permite el paso de vehículos sin necesidad de permisos, aunque está prohibido detenerse en territorio ruso.

(Con información de Europa Press)