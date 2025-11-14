Acuerdo entre el Tesoro de EE.UU. y el Banco Central de Taiwán para evitar la manipulación de divisas

FOTO DE ARCHIVO: Se muestra un sello de bronce del Departamento del Tesoro en el edificio del Tesoro de Estados Unidos en Washington, Estados Unidos, el 20 de enero de 2023 (Reuters)

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el banco central de Taiwán informaron el 14 de noviembre de 2025 la continuidad de su cooperación en asuntos relacionados con políticas macroeconómicas y cambiarias. Esta alianza, facilitada por el Instituto Americano en Taiwán junto con la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi en Estados Unidos, subraya el propósito de mantener un diálogo regular y transparente en torno a la gestión de la economía y los flujos internacionales de capital.

Ambas instituciones ratificaron el compromiso mutuo de evitar cualquier acción que implique manipulación de los tipos de cambio o del sistema monetario internacional. Según el comunicado conjunto, el objetivo es prevenir distorsiones que dificulten la corrección efectiva de los desequilibrios en la balanza de pagos, o que proporcionen ventajas competitivas consideradas injustas en el comercio global.

Las autoridades del Tesoro estadounidense y del banco central taiwanés establecieron directrices claras sobre la aplicación de medidas macroprudenciales o controles de flujos de capital, puntualizando que tales herramientas no serán empleadas con fines de manipulación cambiaria para favorecer la competitividad de exportaciones.

FOTO DE ARCHIVO: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se observa en Washington, D.C., Estados Unidos, el 30 de agosto de 2020 (Reuters)

Ambas partes hicieron referencia al papel de los vehículos de inversión pública, incluyendo los fondos de pensiones, que realizan inversiones internacionales con el único propósito de optimizar la rentabilidad ajustada al riesgo y diversificar el portafolio, descartando motivaciones ligadas a la intervención en el valor de la moneda local.

El comunicado enfatiza la posición conjunta de que la intervención en los mercados de divisas debe limitarse a circunstancias excepcionales. Intervenciones de este tipo estarían justificadas únicamente en caso de volatilidad desmedida o comportamientos abruptos e irregulares en las cotizaciones. Esta disposición contempla la aplicación simétrica del instrumento frente a variaciones tanto de depreciación como de apreciación de la moneda, con el fin de preservar la estabilidad financiera.

En materia de transparencia, tanto el Departamento del Tesoro como el banco central de Taiwán resaltaron la importancia de que las políticas cambiarias sean accesibles y comprensibles para los mercados y la opinión pública. Las dos instituciones acordaron divulgar todas las operaciones de intervención en el mercado de divisas de manera pública y sistemática, presentando estos datos al menos en intervalos trimestrales y con un desfase de un trimestre. Complementariamente, se comprometieron a publicar los registros correspondientes a las reservas de divisas y a las posiciones a plazo, de acuerdo con la plantilla de datos establecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera.

El acuerdo divulgado coincide con un momento en el que la vigilancia internacional sobre las prácticas cambiarias se ha intensificado, en particular por el papel de las monedas en la competitividad global y el equilibrio en las relaciones comerciales. Con estas medidas, ambas economías buscan fortalecer la credibilidad y previsibilidad de sus políticas monetarias y cambiarias, así como contribuir a la estabilidad del sistema financiero internacional.

Cooperación militar

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares a Taiwán por un valor total de 330 millones de dólares, lo que constituye el primer acuerdo de este tipo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) detalló que la solicitud, realizada por la Oficina de Representación de Taipéi en Washington, incluye componentes y accesorios para los cazas F-16, aviones de transporte C-130 y el caza nacional IDF de Taiwán.

La DSCA subrayó que la operación sigue la legislación y las políticas estadounidenses, la cual aporta a los intereses nacionales y de seguridad de Estados Unidos “al respaldar los esfuerzos continuos del beneficiario por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble”.