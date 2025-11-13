Mundo

El momento en que un camión embiste un mercado en Corea del sur: dos muertos y 18 heridos

Un vehículo aceleró inesperadamente en Bucheon, causando víctimas fatales y numerosos lesionados. Las autoridades investigan las causas y el conductor alega una sorpresiva falla mecánica

Guardar
Las cámaras de seguridad captaron el mortal accidente de camión en el mercado de Corea del Sur.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un camión con luces azules aceleró repentinamente a través de un mercado al aire libre lleno de gente en Bucheon, Corea del Sur, el jueves, matando a dos personas e hiriendo a 18.

Las imágenes grabadas por la agencia de noticias Yonhap desde un monitor mostraban el camión circulando a toda velocidad por un pasillo lleno de puestos antes de estrellarse contra una tienda y ver a la gente huyendo.

El mercado se encuentra a unos 20 km (12,4 millas) al oeste de Seúl. Dos víctimas que fueron encontradas en paro cardíaco fueron posteriormente confirmadas muertas, informó Yonhap.

Nueve de los 18 heridos sufrieron lesiones graves, de acuerdo con el gobierno municipal de Bucheon, que señaló que no estaba claro si alguna de las víctimas presentaba heridas que pusieran en peligro su vida.

Un camión se estrella en
Un camión se estrella en un mercado de Bucheon, Corea del Sur, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Jeon Jin-hwan/Newsis vía AP)

Un bombero declaró que el camión pareció retroceder unos 28 metros antes de acelerar bruscamente hacia el mercado. El conductor, de unos 60 años, dijo a las autoridades que una aceleración repentina e involuntaria provocó el incidente, según el bombero.

“Pisé los frenos, pero no funcionaron”, aseguró el hombre.

La policía informó que no se detectó alcohol en la sangre del conductor. Fue arrestado y está siendo interrogado.

Los bomberos locales enviaron 20 vehículos y a unos 60 efectivos al lugar para la labores de asistencia, según la agencia.

Un camión se estrella en
Un camión se estrella en un mercado de Bucheon, Corea del Sur, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Jeon Jin-hwan/Newsis vía AP)

Oficiales de la policía afirmaron al medio que “podría haber más víctimas” en la zona, y la operación continúa mientras el conductor, no resultó gravemente herido tras el accidente.

Fotos de la escena mostraban al camión empotrado contra una tienda en medio de un revoltijo de escombros, incluyendo cajas volcadas, ropa y letreros rotos. El lado delantero izquierdo del camión estaba destrozado y tenía las ventanas rotas. Las autoridades retiraron más tarde el camión del lugar para investigar el siniestro.

Bucheon apoyará la reconstrucción de las instalaciones dañadas, dijo el alcalde, Cho Yong-eek, en un comunicado en el que agregó que la ciudad llevará a cabo inspecciones de seguridad y brindará apoyo psicológico a los comerciantes y otros testigos del accidente.

La oficina de Cho no disponía de una estimación de los daños materiales ni del número de tiendas afectadas.

Un camión se estrella en
Un camión se estrella en un mercado de Bucheon, Corea del Sur, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Lim Soon-suck/Yonhap vía AP)

Las autoridades continúan analizando los detalles de lo ocurrido. Durante el recorrido hasta estrellarse, el vehículo siniestrado no chocó contra ninguna tienda ni se salió del recorrido, sino que atropelló a personas que se encontraban en el camino, relataron.

(con información de Reuters, EFE y AP)

Temas Relacionados

Corea del Surcamiónatropelladosmuertosheridos

Últimas Noticias

Netanyahu dijo que juzgará al líder sirio Al Sharaa por sus “acciones sobre el terreno”

El primer ministro israelí pidió el avance a la desmilitarización del sur de Siria y la protección de los drusos, tras la reunión del ex miliciano de Al Qaeda con el presidente Trump

Netanyahu dijo que juzgará al

El grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica dijeron que entregarán los restos de otro rehén israelí en Gaza

Los voceros de las milicias palestinas informaron que el cuerpo fue hallado en la zona de Morag, al norte de la ciudad de Khan Younis, al sur de la Franja

El grupo terrorista Hamas y

Zelensky visitó a las tropas ucranianas en medio de la ofensiva rusa y la evacuación civil en la región de Zaporizhzhia

El mandatario abordó con mandos militares y soldados la situación operativa, el traslado de personas y la protección de infraestructuras críticas

Zelensky visitó a las tropas

La presión de Radiohead, Dua Lipa y Coldplay podría cambiar la reventa de entradas en Reino Unido

Más de 40 artistas y organizaciones británicas exigen al gobierno de Keir Starmer limitar la reventa de entradas, destacando la urgencia de proteger a los seguidores de la música ante prácticas que distorsionan el acceso a eventos en vivo

La presión de Radiohead, Dua

“Un vacío que nunca se cierra”: Francia conmemoró una década de los atentados terroristas de París

El presidente Emmanuel Macron acompañó a parientes de las víctimas y a sobrevivientes de los ataques coordinados que causaron 132 muertos y cientos de heridos. Hubo actos en los lugares emblemáticos, como el teatro Bataclan y el Stade de France

“Un vacío que nunca se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Las fotos de la 31 Conferencia Industrial que organiza la UIA

Una bodega Argentina fue elegida como “la mejor del Nuevo Mundo”

Esposa de Mauricio Cendales, conductor que murió linchado por motociclistas en Bogotá, publicó conmovedor mensaje de despedida: “Te llevaste mi vida”

Tras el linchamiento a conductor en Bogotá, especialista explicó por qué la ciudadanía ejerce con violencia justicia por mano propia

Carlos Giménez arremetió contra Gustavo Petro tras suspensión de cooperación de inteligencia con Estados Unidos: “él esta del lado de los narcoterroristas”

INFOBAE AMÉRICA
El periodista al que el

El periodista al que el fiscal general habría filtrado el 'email' clave sobre el novio de Ayuso lo niega: "No"

El ciclo de narración 'Tardes Confabuladas' regresa este viernes al Auditorio

La red social Divine recupera la nostalgia de los vídeos breves en bucle con clips de la Vine original

El cineasta Ira Sachs protagonizará un ciclo retrospectivo en el cine del Reina Sofía durante el festival QueerCineMad

Un ciberataque reivindicado por piratas informáticos rusos afecta a páginas web oficiales en Dinamarca

ENTRETENIMIENTO

Emily Blunt reveló el motor

Emily Blunt reveló el motor de su carrera: “Solo quiero que alguien me lleve al límite”

Benedict Cumberbatch reflexionó sobre el duelo en su nueva película y confesó: “La paternidad cambió mi forma de actuar”

Leonardo DiCaprio reveló cuál es su película favorita de Christopher Nolan y no es “El origen”

Kim Kardashian puso en jaque a la NASA con sus dudas sobre el alunizaje y recibió una invitación inesperada

Sean “Diddy” Combs permanecerá más tiempo en la cárcel debido a informes de mala conducta