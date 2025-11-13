El momento en que un camión embiste un mercado en Corea del sur: dos muertos y 18 heridos

Las cámaras de seguridad captaron el mortal accidente de camión en el mercado de Corea del Sur.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un camión con luces azules aceleró repentinamente a través de un mercado al aire libre lleno de gente en Bucheon, Corea del Sur, el jueves, matando a dos personas e hiriendo a 18.

Las imágenes grabadas por la agencia de noticias Yonhap desde un monitor mostraban el camión circulando a toda velocidad por un pasillo lleno de puestos antes de estrellarse contra una tienda y ver a la gente huyendo.

El mercado se encuentra a unos 20 km (12,4 millas) al oeste de Seúl. Dos víctimas que fueron encontradas en paro cardíaco fueron posteriormente confirmadas muertas, informó Yonhap.

Nueve de los 18 heridos sufrieron lesiones graves, de acuerdo con el gobierno municipal de Bucheon, que señaló que no estaba claro si alguna de las víctimas presentaba heridas que pusieran en peligro su vida.

Un camión se estrella en un mercado de Bucheon, Corea del Sur, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Jeon Jin-hwan/Newsis vía AP)

Un bombero declaró que el camión pareció retroceder unos 28 metros antes de acelerar bruscamente hacia el mercado. El conductor, de unos 60 años, dijo a las autoridades que una aceleración repentina e involuntaria provocó el incidente, según el bombero.

“Pisé los frenos, pero no funcionaron”, aseguró el hombre.

La policía informó que no se detectó alcohol en la sangre del conductor. Fue arrestado y está siendo interrogado.

Los bomberos locales enviaron 20 vehículos y a unos 60 efectivos al lugar para la labores de asistencia, según la agencia.

Un camión se estrella en un mercado de Bucheon, Corea del Sur, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Jeon Jin-hwan/Newsis vía AP)

Oficiales de la policía afirmaron al medio que “podría haber más víctimas” en la zona, y la operación continúa mientras el conductor, no resultó gravemente herido tras el accidente.

Fotos de la escena mostraban al camión empotrado contra una tienda en medio de un revoltijo de escombros, incluyendo cajas volcadas, ropa y letreros rotos. El lado delantero izquierdo del camión estaba destrozado y tenía las ventanas rotas. Las autoridades retiraron más tarde el camión del lugar para investigar el siniestro.

Bucheon apoyará la reconstrucción de las instalaciones dañadas, dijo el alcalde, Cho Yong-eek, en un comunicado en el que agregó que la ciudad llevará a cabo inspecciones de seguridad y brindará apoyo psicológico a los comerciantes y otros testigos del accidente.

La oficina de Cho no disponía de una estimación de los daños materiales ni del número de tiendas afectadas.

Un camión se estrella en un mercado de Bucheon, Corea del Sur, el jueves 13 de noviembre de 2025. (Lim Soon-suck/Yonhap vía AP)

Las autoridades continúan analizando los detalles de lo ocurrido. Durante el recorrido hasta estrellarse, el vehículo siniestrado no chocó contra ninguna tienda ni se salió del recorrido, sino que atropelló a personas que se encontraban en el camino, relataron.

(con información de Reuters, EFE y AP)