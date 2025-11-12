Un oso detuvo las operaciones de un aeropuerto de Japón

Un oso irrumpió en la plataforma de un aeropuerto del noreste de Japón, interrumpiendo temporalmente los vuelos

Un aeropuerto del noreste de Japón cerró temporalmente su pista el miércoles después de que se viera un oso en la plataforma mientras aterrizaba un avión.

El aeropuerto de Hanamaki, en la prefectura de Iwate, cerró brevemente después de que un trabajador del aeropuerto viera a un oso, que se cree que es un cachorro, alrededor de la 1 pm (04:00 GMT), según informó el periódico japonés Asahi Shimbun.

La pista se reabrió unos 90 minutos después, luego de que la búsqueda realizada por la policía y el personal del aeropuerto no lograra localizar al animal.

La incursión del miércoles no es la primera vez este año que un aeropuerto japonés se ve obligado a cerrar por la presencia de un oso. El aeropuerto de Yamagata sufrió un cierre temporal en junio después de que se avistara a un oso corriendo por la pista.

En la imagen, proporcionada por el Campamento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en Akita, personal militar descarga una jaula para osos de un camión en dicho campamento, en Akita, en el norte de Japón, el jueves 30 de octubre de 2025. (Campamento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en Akita vía AP)

Incursión de los osos en zonas residenciales

El Ministerio de Defensa de Japón envió tropas el miércoles pasado a la prefectura norteña de Akita para ayudar a contener una oleada de ataques de osos que han horrorizado a los residentes de la región montañosa.

Se han avistado osos cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados e incluso un balneario de aguas termales, y se reportan ataques de estos animales casi a diario en todo Japón, principalmente en el norte.

Desde abril, más de 100 personas han resultado heridas y al menos 12 han muerto en ataques de osos en todo Japón, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente a finales de octubre.

Tropas para ayudar con las trampas

“Cada día, los osos invaden zonas residenciales de la región y su impacto va en aumento”, declaró a la prensa el vicesecretario jefe del Gabinete, Fumitoshi Sato. “Es urgente dar respuesta al problema de los osos”.

Imagen de archivo de un oso pardo enjaulado en Sunagawa, prefectura de Hokkaido, Japón. 16 octubre 2024. REUTERS/Sakura Murakami

El Ministerio de Defensa y la prefectura de Akita firmaron el miércoles pasado por la tarde un acuerdo sobre el despliegue de tropas, que autoriza a los soldados a colocar trampas con comida, transportar cazadores locales y ayudar en la eliminación de osos muertos. Los soldados no utilizarán armas de fuego para abatir a los osos, según informaron las autoridades.

El gobernador de Akita, Kenta Suzuki, dijo que las autoridades locales estaban “desesperadas” debido a la falta de personal en medio de informes diarios de ataques de osos.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró el martes que la misión contra el oso tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la población, pero que la misión principal de los miembros de las Fuerzas de Autodefensa es la defensa nacional y que no pueden brindar apoyo ilimitado para la respuesta ante el oso. Las Fuerzas de Autodefensa japonesas ya cuentan con personal insuficiente.

Hasta el momento, el ministerio no ha recibido otras solicitudes de asistencia militar por el tema de los osos, dijo.

Miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón colocan una trampa para osos en Kazuno, prefectura de Akita, Japón. 5 noviembre 2025. Kyodo/vía Reuters

Akita es la zona más afectada

En la prefectura de Akita, con una población de aproximadamente 880.000 habitantes, los osos han atacado a más de 50 personas desde mayo, causando la muerte de al menos cuatro, según el gobierno local. Los expertos afirman que el 70% de los ataques se han producido en zonas residenciales.

Una anciana que buscaba setas en el bosque fue hallada muerta el fin de semana en la ciudad de Yuzawa, en la prefectura homónima, tras un aparente ataque de oso. Otra anciana, residente en la ciudad de Akita, murió a finales de octubre tras ser atacada por un oso mientras trabajaba en una granja. Asimismo, un repartidor de periódicos resultó herido tras ser atacado por un oso en la misma ciudad el martes.