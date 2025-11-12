Mundo

Un oso detuvo las operaciones de un aeropuerto de Japón

El animal fue visto en la pista de la terminal de Hanamaki, lo que obligó a suspender aterrizajes y despegues durante hora y media mientras intentaban localizar al animal

Guardar
Un oso irrumpió en la plataforma de un aeropuerto del noreste de Japón, interrumpiendo temporalmente los vuelos

Un aeropuerto del noreste de Japón cerró temporalmente su pista el miércoles después de que se viera un oso en la plataforma mientras aterrizaba un avión.

El aeropuerto de Hanamaki, en la prefectura de Iwate, cerró brevemente después de que un trabajador del aeropuerto viera a un oso, que se cree que es un cachorro, alrededor de la 1 pm (04:00 GMT), según informó el periódico japonés Asahi Shimbun.

La pista se reabrió unos 90 minutos después, luego de que la búsqueda realizada por la policía y el personal del aeropuerto no lograra localizar al animal.

La incursión del miércoles no es la primera vez este año que un aeropuerto japonés se ve obligado a cerrar por la presencia de un oso. El aeropuerto de Yamagata sufrió un cierre temporal en junio después de que se avistara a un oso corriendo por la pista.

En la imagen, proporcionada por
En la imagen, proporcionada por el Campamento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en Akita, personal militar descarga una jaula para osos de un camión en dicho campamento, en Akita, en el norte de Japón, el jueves 30 de octubre de 2025. (Campamento de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en Akita vía AP)

Incursión de los osos en zonas residenciales

El Ministerio de Defensa de Japón envió tropas el miércoles pasado a la prefectura norteña de Akita para ayudar a contener una oleada de ataques de osos que han horrorizado a los residentes de la región montañosa.

Se han avistado osos cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados e incluso un balneario de aguas termales, y se reportan ataques de estos animales casi a diario en todo Japón, principalmente en el norte.

Desde abril, más de 100 personas han resultado heridas y al menos 12 han muerto en ataques de osos en todo Japón, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente a finales de octubre.

Tropas para ayudar con las trampas

“Cada día, los osos invaden zonas residenciales de la región y su impacto va en aumento”, declaró a la prensa el vicesecretario jefe del Gabinete, Fumitoshi Sato. “Es urgente dar respuesta al problema de los osos”.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un oso pardo enjaulado en Sunagawa, prefectura de Hokkaido, Japón. 16 octubre 2024. REUTERS/Sakura Murakami

El Ministerio de Defensa y la prefectura de Akita firmaron el miércoles pasado por la tarde un acuerdo sobre el despliegue de tropas, que autoriza a los soldados a colocar trampas con comida, transportar cazadores locales y ayudar en la eliminación de osos muertos. Los soldados no utilizarán armas de fuego para abatir a los osos, según informaron las autoridades.

El gobernador de Akita, Kenta Suzuki, dijo que las autoridades locales estaban “desesperadas” debido a la falta de personal en medio de informes diarios de ataques de osos.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró el martes que la misión contra el oso tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la población, pero que la misión principal de los miembros de las Fuerzas de Autodefensa es la defensa nacional y que no pueden brindar apoyo ilimitado para la respuesta ante el oso. Las Fuerzas de Autodefensa japonesas ya cuentan con personal insuficiente.

Hasta el momento, el ministerio no ha recibido otras solicitudes de asistencia militar por el tema de los osos, dijo.

Miembros de las Fuerzas de
Miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón colocan una trampa para osos en Kazuno, prefectura de Akita, Japón. 5 noviembre 2025. Kyodo/vía Reuters

Akita es la zona más afectada

En la prefectura de Akita, con una población de aproximadamente 880.000 habitantes, los osos han atacado a más de 50 personas desde mayo, causando la muerte de al menos cuatro, según el gobierno local. Los expertos afirman que el 70% de los ataques se han producido en zonas residenciales.

Una anciana que buscaba setas en el bosque fue hallada muerta el fin de semana en la ciudad de Yuzawa, en la prefectura homónima, tras un aparente ataque de oso. Otra anciana, residente en la ciudad de Akita, murió a finales de octubre tras ser atacada por un oso mientras trabajaba en una granja. Asimismo, un repartidor de periódicos resultó herido tras ser atacado por un oso en la misma ciudad el martes.

Temas Relacionados

osoaeropuertoJapón

Últimas Noticias

Pese a la oposición china, Taiwán busca colaborar con la Unión Europea en su proceso de reindustrialización y rearme

Taipéi destacó la importancia de ampliar la cooperación con los miembros del bloque en áreas tecnológicas y diplomáticas. Beijing quiere impedirlo

Pese a la oposición china,

El Ejército israelí habilitó el cruce de Zikim para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

El paso fronterizo se suma a los accesos abiertos tras el alto el fuego. Hasta ahora solo estaban operativos los de Kerem Shalom, en el sureste, y Kissufim, en el centro

El Ejército israelí habilitó el

El Gobierno de Ucrania suspendió de su cargo al ministro de Justicia: está investigado por recibir comisiones ilegales

German Galushchenko fue separado de funciones luego de que la Oficina Anticorrupción lo señalara por tomar pagos ilícitos en contratos de la empresa estatal que opera las cuatro centrales nucleares ucranianas

El Gobierno de Ucrania suspendió

El oscuro legado de Charles Manson: biografía, crímenes, obsesiones y los enigmas que lo acompañaron hasta el final

Fundador de una secta que sembró el terror con crímenes rituales en Los Ángeles en 1969, su historia marcó el final del sueño hippie y expuso los límites del idealismo de época. Una biografía atravesada por la violencia, la manipulación y enigmas que, más de medio siglo después, siguen sin resolverse

El oscuro legado de Charles

Australia e Indonesia anunciaron un nuevo tratado de seguridad: “La mejor manera de asegurar la paz y la estabilidad es actuando juntos”

Según el primer ministro australiano, Anthony Albanese, el nuevo tratado compromete a ambos países a “consultar periódicamente a nivel de líderes y ministros sobre cuestiones de seguridad”, así como a facilitar “actividades de seguridad mutuamente beneficiosas”

Australia e Indonesia anunciaron un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Victoria Camps, filósofa de 86

Victoria Camps, filósofa de 86 años: “La felicidad no es un objetivo, es una forma de vivir”

Strudel de manzana o ‘Apfelstrudel’, el postre tradicional más reconfortante de la cocina austriaca

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

‘Dune: Parte Tres’ finaliza su rodaje con Timothée Chalamet y Zendaya mientras HBO da luz verde a la segunda temporada de ‘Dune: La profecía’

El triunfo de Andy tras ‘Andy y Lucas’: ‘Marioneta’, su primer single en solitario, apunta alto y deja atrás a Rosalía

INFOBAE AMÉRICA
Pese a la oposición china,

Pese a la oposición china, Taiwán busca colaborar con la Unión Europea en su proceso de reindustrialización y rearme

Mueren dos palestinos, incluido un niño, en un ataque de Israel en Gaza pese al alto el fuego

Zelenski promete seguir desarrollando los drones interceptadores "en estrecha cooperación con los socios"

El método 3-3-2-2 de un chef y carnicero profesional para cocinar el filete perfecto: jugoso, dorado y al punto

Estados Unidos se medirá al Resto del Mundo en el nuevo All-Star 2026 de la NBA

ENTRETENIMIENTO

“No soy Dios, solo un

“No soy Dios, solo un actor con buena voz”: Morgan Freeman reflexionó sobre la fama, la espiritualidad y el paso del tiempo

Del vértigo al éxito global: los secretos detrás de Wicked y qué se sabe sobre la próxima entrega

La estricta rutina que siguió Sydney Sweeney para perder 13 kilos en menos de dos meses

Así se maquilló Jacob Elordi para convertirse en Frankenstein

La historia de la estrella de TikTok que fingió tener cáncer: “Estaba muy enferma mentalmente”