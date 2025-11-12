Mundo

La agencia atómica de la ONU exigió al régimen de Irán que permita los controles nucleares suspendidos hace cinco meses

El OIEA advirtió sobre la urgencia, mientras crecen las dudas sobre el destino del material enriquecido en las instalaciones inutilizadas por bombardeos de Estados Unidos e Israel

Guardar
El OIEA exigió al régimen
El OIEA exigió al régimen de Irán permitir los controles nucleares suspendidos desde hace cinco meses

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió este miércoles que, tras cinco meses de ataques de Estados Unidos e Israel, es “indispensable y urgente” que el régimen de Irán retome la cooperación con sus inspectores y permita los controles nucleares habituales. Una suspensión temporal de dicha cooperación comenzó después de los bombardeos de junio, durante la denominada guerra de los 12 días, en la que siete de las veinte instalaciones nucleares más relevantes del país resultaron afectadas, según un informe técnico difundido entre las agencias de noticias internacionales antes de la próxima reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, subrayó en este informe que los expertos del organismo internacional no conocen el paradero del uranio enriquecido —particularmente el de pureza del 60 %— desde los ataques, y no han podido verificar su estado desde mediados de junio. Grossi afirmó que “es urgente restablecer el estado actual de dichos inventarios sobre la base de los informes de Irán y la verificación del Organismo”, advirtiendo que la cantidad relevante de uranio altamente enriquecido no ha sido verificada en cinco meses, lo que calificó como “motivo de seria preocupación y plantea cuestiones de cumplimiento con el Acuerdo de Salvaguardias del TNP”, recogió la prensa internacional a partir del informe del OIEA.

Siete de las veinte instalaciones
Siete de las veinte instalaciones nucleares más relevantes de Irán resultaron afectadas durante la guerra de los 12 días, según informe técnico del OIEA

De acuerdo con el documento, al inicio del conflicto el 13 de junio, las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60 % ascendían a 440,9 kilogramos, cifra que representa un aumento de 32,3 kilogramos respecto al 17 de mayo. La falta de verificación de este material fue considerada “largamente demorada” por el OIEA, dado que “la continuidad del conocimiento sobre los inventarios ha sido perdida” desde los bombardeos.

El OIEA insistió en la necesidad de “verificar los inventarios de material nuclear declarado en Irán lo antes posible para disipar sus preocupaciones y garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”. El organismo reiteró que solo con ese acceso puede descartarse toda “posible desviación de material nuclear declarado hacia usos no pacíficos”.

El informe del OIEA exige
El informe del OIEA exige a Irán un reporte especial sobre el estado del material y las instalaciones nucleares bombardeadas en junio

El informe también solicitó “sin demora un informe especial sobre la situación” del material y las instalaciones nucleares bombardeadas, aclarando que Irán aún no ha presentado dicho documento. Además, exigió que las autoridades de Teherán faciliten el acceso a las instalaciones dañadas para verificar las condiciones del material, aunque reconoce que el país ha comenzado a dar pasos para facilitar este proceso. Prueba de ello es que este miércoles un grupo de inspectores viajó para una primera inspección a trece instalaciones no afectadas en los ataques de junio.

Después de los ataques, Irán suspendió la cooperación con la agencia atómica, aunque desde agosto los inspectores han retomado visitas rutinarias a la planta energética de Bushehr, en el sur del país. La próxima reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA volverá a centrarse en el programa nuclear de Irán, que ha sido objeto de críticas por parte de Estados Unidos, Israel y potencias occidentales, quienes sostienen desde hace décadas que el objetivo de Teherán es desarrollar armas nucleares, algo que la República Islámica niega.

Temas Relacionados

OIEA Irán Rafael Grossi Estados Unidos Viena Bushehr Controles nucleares Uranio enriquecido Israel Junta de GobernadoresÚltimas noticias América

Últimas Noticias

“Las víctimas siguen en nuestros corazones”: la resiliencia de los franceses a 10 años de los ataques terroristas de 2015

Ciudadanos se congregaron en la plaza de la República en la víspera del décimo aniversario de los ataques yihadistas. Sobrevivientes y familiares honraron la memoria de los fallecidos en los peores ataques en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial

“Las víctimas siguen en nuestros

Francia se prepara para el décimo aniversario de los atentados en París: un homenaje a 132 víctimas y los traumas no visibles

El presidente Emmanuel Macron presidirá ceremonias solemnes en los seis escenarios de los ataques yihadistas del 13 de noviembre de 2015. El tributo se extiende a los 400 heridos, a los supervivientes afectados por el estrés postraumático y a los equipos de emergencia movilizados aquella noche

Francia se prepara para el

Conducir motocicleta, símbolo de independencia para las mujeres iraníes

El uso de motos por parte de mujeres en Teherán se convirtió en un acto de autonomía y resistencia, mientras autoridades y sectores conservadores mantienen posturas restrictivas sobre su derecho a obtener licencias

Conducir motocicleta, símbolo de independencia

Un escalofriante informe reveló cientos de violaciones y casos de tortura de menores en un centro juvenil británico

El documento, elaborado tras años de denuncias silenciadas, detalla abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por el personal contra adolescentes bajo custodia estatal en Reino Unido

Un escalofriante informe reveló cientos

Ucrania evacúa civiles en Zaporizhzhia para ponerlos a salvo del avance de las tropas de Putin: “Que Dios nos dé paz”

Mientras las fuerzas rusas se acercan y la artillería destroza la última resistencia, un puñado de policías y voluntarios acelera el éxodo de lo que queda de Huliaipole: “Escuchamos los disparos, están cada vez más cerca”

Ucrania evacúa civiles en Zaporizhzhia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vicky Dávila confirmó alianza con

Vicky Dávila confirmó alianza con varios precandidatos de la derecha para las elecciones 2026: “Estamos comprometidos con la unión”

Cero y van dos: cayó MiLoto por segundo día consecutivo con jugoso premio para un apostador de Bogotá

Presentan una nueva demanda que busca tumbar la personería jurídica del partido de María José Pizarro

Mirtha Vásquez denuncia hackeo de su cuenta en ‘X’ tras enfrentamientamiento con José Jerí en redes sociales

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña declaró y admitió que quiso encubrir a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
La ESA alerta de una

La ESA alerta de una tormenta solar en las próximas horas que puede afectar a satélites, redes eléctricas y GPS

Asesores de Mohamed VI abordan su plan de autonomía para el Sáhara Occidental con líderes de partidos políticos

El CES avisa de un "mercado alegal" de citas administrativas que sitúa a los migrantes en un "callejón sin salida"

Previa del Maccabi Tel Aviv - Baskonia

Gobierno y CCAA aprueban incluir 10 nuevos cribados neonatales para enfermedades endocrino metabólicas

ENTRETENIMIENTO

El día que Robin Williams

El día que Robin Williams intentó disuadir a Eddie Murphy de su discurso en los Oscar: “¿Para qué ir por ese camino?"

Latin Grammy 2025: horarios, nominados y dónde ver la premiación en streaming

‘Stranger Things’: la estrategia de Netflix para evitar filtraciones de su final

Actor de “El juego del calamar” fue absuelto de acusaciones de conducta sexual inapropiada

Nintendo revela el primer tráiler de “Super Mario Galaxy: la película” con un vistazo a Rosalina y Bowser Jr.