Detuvieron en Alemania a un presunto terrorista de Hamas que habría planeado ataques

El sospechoso, identificado como Borhan El K., fue arrestado tras cruzar la frontera desde la República Checa

Detuvieron en Alemania a un presunto terrorista de Hamas que habría planeado ataques contra objetivos judíos. (Photo: --/dpa)

Las autoridades de Alemania informaron este miércoles que detuvieron un hombre sospechoso de pertenecer al grupo terrorista Hamas. Según la Fiscalía Federal, el individuo habría intentado obtener armas con el objetivo de planear atentados contra instituciones israelíes o judías en Alemania.

El detenido —identificado como Borhan El K., nacido en Líbano— fue arrestado en la autopista 17, poco después de cruzar la frontera desde la República Checa. “Hay graves sospechas de que sea miembro de una organización terrorista extranjera”, aseguraron las autoridades.

Según la investigación, en agosto de 2025, el sospechoso consiguió en Alemania un fusil automático, ocho pistolas y más de 600 cartuchos de munición. Posteriormente, habría entregado este material en Berlín a un hombre identificado como Wael F. M., detenido el 1 de octubre. “Estas acciones eran parte de los preparativos de ataques terroristas contra instalaciones israelíes o judías en Alemania”, precisó la Fiscalía.

En las próximas horas, Borhan El K. será presentado ante un juez, que decidirá si se dicta una orden formal de detención en su contra. En paralelo, las autoridades danesas realizaron registros en propiedades vinculadas al sospechoso en Copenhague y sus alrededores, sin que por ahora se hayan dado más detalles sobre los resultados de esas operaciones.

El sospechoso, identificado como Borhan El K., fue arrestado tras cruzar la frontera desde la República Checa. (AP Foto/Martin Meissner)

En referencia a esa detención del 1 de octubre, junto a Wael F. M. también fueron capturados Abed al G. y Ahmad I., ambos ciudadanos alemanes. Los tres fueron acusados de pertenecer a una organización terrorista extranjera y de “preparar un acto violento grave que pone en peligro al Estado”. Durante esa operación policial, las autoridades incautaron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una “cantidad significativa” de municiones, según había precisado la Fiscalía en un comunicado.

En su momento, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, celebró la actuación de las fuerzas de seguridad y subrayó que se trataba de “terroristas afiliados a Hamás que preparaban atentados en Alemania”. Añadió que los sospechosos “llevaban meses bajo vigilancia y en el punto de mira de las autoridades”.

Por su parte, Hamás negó cualquier vínculo con los detenidos, afirmando en un comunicado que “no tiene ninguna conexión con los individuos arrestados hoy en Alemania” y calificando las acusaciones de “completamente infundadas”.

La investigación continúa abierta y las autoridades alemanas no descartan nuevas detenciones o registros vinculados al caso. Mientras tanto, la Fiscalía Federal mantiene bajo estricta reserva los detalles sobre la posible red de apoyo detrás de los presuntos preparativos de atentados.

(Con información de Europa Press)

