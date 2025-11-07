Mundo

La Corte Suprema de EEUU evalúa un caso que podría revertir el fallo que legalizó el matrimonio igualitario en 2015

El alto tribunal debe decidir si acepta una apelación que reabre el debate sobre la histórica sentencia que garantizó el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo

Guardar
Imagen de archivo: Un manifestante
Imagen de archivo: Un manifestante ondea una bandera del orgullo LGBT frente a la Corte Suprema de Estados Unidos (REUTERS)

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se reunieron este viernes para analizar si aceptan revisar un caso que podría poner en riesgo el fallo histórico que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país en 2015.

La apelación proviene de Kim Davis, ex funcionaria del registro civil del estado de Kentucky, quien ha negado emitir licencias matrimoniales a parejas homosexuales, amparándose en sus creencias religiosas. Davis sostiene que su actuación está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión y de expresión.

La iniciativa busca reabrir el debate sobre el precedente caso Obergefell contra Hodges, dictado el 26 de junio de 2015 durante la administración de Barack Obama. En aquel fallo, la Corte Suprema declaró que el derecho al matrimonio igualitario está protegido por la Enmienda 14, que garantiza la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. La decisión obligó a los trece estados que aún prohibían esas uniones —entre ellos Kentucky— a reconocerlas de manera oficial.

Desde entonces, al menos nueve estados bajo control republicano han promovido iniciativas para revertir esa jurisprudencia y devolver la regulación del matrimonio a los gobiernos estatales. En octubre pasado, el Supremo de Texas emitió una orden que respalda a los jueces que “se abstengan públicamente de celebrar un matrimonio” debido a una “creencia religiosa sincera”, al considerar que ello no infringe las leyes estatales.

Imagen de archivo de los
Imagen de archivo de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos en octubre de 2022 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Organizaciones civiles han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el máximo tribunal acepte el caso. El grupo Refuse Fascism denunció que la actual composición de la Corte Suprema actúa en consonancia con sectores conservadores que buscan restringir derechos adquiridos, comparando esta situación con la revocación del derecho al aborto en 2022. “La Corte Suprema es completamente ilegítima. Ahora trabaja codo a codo con el régimen de Trump para pisotear los derechos, arduamente conquistados, de los pueblos oprimidos”, afirmó la organización.

El origen de ese histórico fallo se remonta a la historia personal de Jim Obergefell y John Arthur, una pareja de Ohio que vivió más de veinte años juntos. En 2013, cuando a Arthur le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ambos decidieron casarse. Como su estado de residencia prohibía las uniones entre personas del mismo sexo, viajaron a Maryland —donde sí eran legales— y se casaron a bordo de un avión medicalizado en la pista de un aeropuerto, debido al delicado estado de salud de John.

Tras su fallecimiento, el estado de Ohio se negó a reconocer el matrimonio y a registrar a Obergefell como cónyuge en el certificado de defunción, lo que lo llevó a demandar al estado alegando una violación a su derecho constitucional de igualdad. Su caso, consolidado con otros similares, llegó hasta la Corte Suprema, que en 2015 sentenció que negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo era inconstitucional.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

matrimonio igualitarioLGBTQ+Estados Unidosúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Explosiones en una mezquita escolar de Yakarta dejaron 55 heridos: un estudiante es el principal sospechoso

Autoridades investigan la motivación del ataque, tras hallar una pistola de juguete con inscripciones supremacistas y referencias a la masacre de Christchurch en 2019

Explosiones en una mezquita escolar

Rutas panorámicas, confort nocturno y experiencias únicas: así es el nuevo tren directo que unirá a tres países europeos

El nuevo servicio nocturno recorrerá Suiza, Dinamarca y Suecia, y ofrece trayectos de larga distancia con paradas en ciudades emblemáticas. Las claves de un transporte que se presenta como una alternativa sostenible para conectar el corazón y norte de Europa

Rutas panorámicas, confort nocturno y

Una encuesta señaló que los estadounidenses esperan una leve baja de la inflación pero crece el temor a perder el empleo

Un sondeo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York mostró que los consumidores prevén una inflación del 3,2% a un año, aunque aumenta la preocupación por el mercado laboral y la situación financiera personal

Una encuesta señaló que los

Conmoción en India por la muerte del influencer Anunay Sood durante un viaje a Estados Unidos

El fallecimiento repentino del reconocido creador de contenido de 32 años, tomó por sorpresa a la comunidad digital internacional. Su familia confirmó la noticia, mientras la causa sigue sin esclarecerse

Conmoción en India por la

Hackers prorrusos atacaron a la Inteligencia militar de Bélgica y amenazaron a un ministro por sus comentarios sobre Moscú

Bruselas confirmó que la página web del SGRS fue blanco de un ataque DDoS reivindicado por el grupo NoName057

Hackers prorrusos atacaron a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El 30% de financiación para

El 30% de financiación para el Tren de Cercanías del Valle está listo: se vence el plazo para asegurar el 70% que dependen del Gobierno

Gabriel García Márquez y la llamada al presidente para evitar la masacre del Palacio de Justicia: “No hay nada que hacer”

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Rosalía deleita en Valencia con el estreno en directo de ‘Reliquia’ durante LOS40 Music Awards

Barry Bennett volvió a reunirse con Santiago Caputo: hablaron del acuerdo con EEUU y el nuevo Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Frenkie de Jong: "Lo del

Frenkie de Jong: "Lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera"

México dice no tener constancia de un supuesto atentado contra la embajadora de Israel

El Supremo de Brasil ratifica la condena contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Hungría anuncia una exención "total e ilimitada" de EEUU a las sanciones sobre la energía rusa

El Elche lo ve cerca pero la Real rasca un justo empate de penalti en el Martínez Valero

ENTRETENIMIENTO

Stan Lee y el rechazo

Stan Lee y el rechazo inicial de Marvel: cómo Spider-Man estuvo a punto de no existir

Una confesión de Mick Jagger podría reescribir la historia creativa de los Rolling Stones

Grammys 2026: Bad Bunny hace historia en la música latina con nominaciones en las 3 categorías principales

De “Shrek” a “Cómo entrenar a tu dragón”: 10 películas animadas que cambiaron la historia del género

Rambo, el antihéroe que casi fue otro: la historia oculta del papel que consagró a Sylvester Stallone en Hollywood