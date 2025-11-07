Mundo

Hackers prorrusos atacaron a la Inteligencia militar de Bélgica y amenazaron a un ministro por sus comentarios sobre Moscú

Bruselas confirmó que la página web del SGRS fue blanco de un ataque DDoS reivindicado por el grupo NoName057

Guardar
La web del servicio de
La web del servicio de inteligencia militar belga sufre el ciberataque de un grupo de ‘hackers’ prorruso. (Reuters)

El Ministerio de Defensa de Bélgica confirmó este viernes que la página web del Servicio General de Inteligencia y Seguridad (SGRS) fue blanco de un ataque informático perpetrado por el grupo de hackers prorruso NoName057.

Según la cadena pública VRT, el ataque, de tipo denegación de servicio distribuido (DDoS), fue reivindicado el mismo jueves por los autores a través de su canal en la red social Telegram. El Ministerio precisó que el ataque afectó temporalmente el funcionamiento del sitio web, pero que “no hubo intrusión en el sitio y nada indica que se accediera a informaciones sensibles o que se hayan difundido datos”. Informaron que el portal ya fue restablecido y opera con normalidad.

En su comunicado, los atacantes justificaron la acción como una advertencia al ministro de Defensa Theo Francken, quien recientemente declaró en una entrevista que, en caso de un ataque ruso contra Bruselas, la OTAN “arrasaría” a Moscú.

“Aconsejamos al ministro belga que no haga ese tipo de declaraciones”, advirtió el grupo en su mensaje difundido poco después de las 18:00 horas del jueves.

A finales del año pasado, el grupo NoName057 ya había lanzado una serie de ciberataques consecutivos contra organismos gubernamentales y medios de comunicación belgas, en una ofensiva que se prolongó durante varios días. En los últimos tiempos, el grupo ha intensificado nuevamente su actividad, y el miércoles pasado atacó los sitios web de los proveedores de telecomunicaciones Proximus y Scarlet, ampliando su ofensiva digital contra objetivos estratégicos del país.

La torre de control (izquierda)
La torre de control (izquierda) y un cartel que avisa sobre la prohibición de volar drones, vistos en el perímetro del aeropuerto internacional de Bruselas en Zaventem, Bélgica, tras un avistamiento nocturno de drones en las instalaciones, el 5 de noviembre de 2025. (AP Foto/Virginia Mayo)

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión por una serie de avistamientos de drones que durante la última semana forzaron la suspensión del tráfico aéreo en varias ocasiones, tanto en los aeropuertos de Bruselas y Lieja, como en tres bases militares del país. Aunque el Gobierno belga no ha atribuido oficialmente responsabilidades, sus servicios de inteligencia apuntan a la posible implicación de un actor estatal extranjero, con Rusia como principal sospechoso. El propio ministro Francken descartó que se trate de simples incidentes aislados, al señalar que las incursiones no son obra de aficionados, sino operaciones coordinadas.

Las autoridades consideran que la coincidencia temporal entre los ciberataques y los incidentes con drones no es casual. Los hechos se producen en vísperas del debate gubernamental sobre la utilización de activos rusos congelados —unos 185.000 millones de euros retenidos en la entidad Euroclear— para financiar la reconstrucción de Ucrania. Aunque el primer ministro Bart De Wever vetó el uso de esos fondos en la última cumbre de la Unión Europea, el tema volverá a discutirse en diciembre.

En ese contexto, el ministro Francken sugirió la posibilidad de derribar los drones que violen el espacio aéreo belga y aseguró que el país mantiene una coordinación estrecha con sus socios europeos, ya que en las últimas semanas se han detectado aparatos no identificados cerca de aeropuertos y bases militares en varios estados miembros de la UE. “La amenaza es seria, hay que ser conscientes de ello”, advirtió Francken ante el Parlamento.

Los recientes avistamientos en Bélgica se suman a una serie de incursiones similares registradas desde mediados de septiembre en el espacio aéreo europeo, con incidentes reportados en España, Estonia, Dinamarca, Polonia, Noruega, República Checa y Alemania, lo que refuerza las alertas de seguridad en todo el continente.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

ciberataqueBelgicaNoName057RusiaUltimas noticias AmericaTheo Francken

Últimas Noticias

Dinamarca prohibió el uso de redes sociales a menores de 15 años

La medida abarca plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube, argumentando riesgos como adicción y exposición a contenidos dañinos

Dinamarca prohibió el uso de

Moldavia incluyó al presidente sirio Ahmed al Sharaa en su lista de terroristas

La medida se adopta a pesar de que la ONU y Estados Unidos resolvieron levantar recientemente las sanciones internacionales contra él y su ministro del Interior

Moldavia incluyó al presidente sirio

Tanzania llevará a juicio a 98 personas por “traición” tras las protestas postelectorales: podrían recibir la pena de muerte

Las acusaciones surgen tras las controvertidas elecciones del 29 de octubre, cuestionadas por la Unión Africana y marcadas por las denuncias de fraude, represión y un centenar de muertos

Tanzania llevará a juicio a

Trump indultó a otros dos ex funcionarios republicanos condenados por corrupción

La Casa Blanca otorgó el perdón presidencial a Glen Casada, ex líder de la Cámara de Representantes de Tennessee, y a su ex jefe de gabinete Cade Cothren, sentenciados por un esquema de contratos públicos fraudulentos

Trump indultó a otros dos

Donald Trump recibió a Viktor Orbán y dijo que evalúa eximir a Hungría de las sanciones por la compra de energía rusa

El presidente estadounidense abrió la posibilidad de una excepción para Budapest durante su reunión con el premier húngaro en la Casa Blanca, al señalar las dificultades de un país sin salida al mar para diversificar su abastecimiento

Donald Trump recibió a Viktor
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Perú destaca en la COP30

Perú destaca en la COP30 por haber cumplido el 40% de sus medidas contra el cambio climático

Estos son los códices que México y Francia intercambiarán para exhibir en 2026

Padres de víctimas de desaparición protestaron frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá ante la falta de avances en sus casos

Revelan qué hizo uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno después de la golpiza: está prófugo de la justicia

Así Machu Picchu reafirma su liderazgo ambiental: un modelo de turismo sostenible que logró disminuir su huella de carbono por visitante

INFOBAE AMÉRICA
Norris se muestra líder y

Norris se muestra líder y Verstappen no responde como inicio en Sao Paulo

Las autoridades cifran en cerca de una veintena los muertos al incendiarse un autobús en el sur de Yemen

Muere el exracinguista Pepín Odriozola a los 84 años

Políticas de varios continentes reivindican más participación de las mujeres al concluir su segundo encuentro

Un estudio desafía la idea tradicional de que los mini-Neptunos son mundos cubiertos de magma

ENTRETENIMIENTO

Grammys 2026: Bad Bunny hace

Grammys 2026: Bad Bunny hace historia en la música latina con nominaciones en las 3 categorías principales

De “Shrek” a “Cómo entrenar a tu dragón”: 10 películas animadas que cambiaron la historia del género

Rambo, el antihéroe que casi fue otro: la historia oculta del papel que consagró a Sylvester Stallone en Hollywood

AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

La vida después de GoldenEye: cómo Famke Janssen rompió moldes y volvió a reinventarse fuera de Hollywood