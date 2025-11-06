Rusia lanzó un ataque con drones vías férreas en tres regiones de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia lanzó un ataque con drones durante la pasada noche que impactó infraestructuras ferroviarias en tres regiones de Ucrania, según informó Oleksí Kuleba, ministro ucraniano para la Reconstrucción, a través de sus redes sociales. Las regiones afectadas, Kharkiv (noreste), Cherníguiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), comparten la condición de estar cerca de zonas fronterizas o de hostilidades activas, lo que de acuerdo con Kuleba, sugiere un intento ruso de sabotear el suministro de armamento y aislar partes del país.

Kuleba precisó que en Kharkiv el objetivo del ataque era obstaculizar las conexiones ferroviarias hacia el este de Ucrania, lo que obligó a desviar algunas rutas por itinerarios alternativos tras el impacto. En el caso de Cherníguiv, el ataque dañó una vía férrea clave que conecta la región con el sur del país; el ministro explicó que los trenes continúan operando en esa zona gracias al uso de “locomotoras de reserva”.

La empresa nacional de trenes, Ukrzanliznytsia, reportó que los ataques provocaron retrasos de hasta cinco horas en algunas rutas. Además, las autoridades ucranianas recordaron que desde agosto, la infraestructura ferroviaria del país ha sido atacada en más de trescientas ocasiones por fuerzas rusas.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana indicó que esa misma noche se lograron neutralizar 108 de los 135 drones de larga distancia lanzados por Rusia. De acuerdo con este reporte militar, 27 drones alcanzaron trece áreas diferentes no especificadas.

Contrataques de Ucrania

El Estado Mayor ucraniano informó este jueves de tres ataques contra objetivos militares e instalaciones del sector energético del enemigo situadas en territorio de la Federación Rusa y en la península ocupada de Crimea.

Una de las infraestructuras alcanzadas en los últimos ataques ucranianos es, según el Estado Mayor de Kiev, la refinería de la región de Volgogrado, que según la fuente procesa al año 15,7 millones de toneladas, un 5,6 % de todo el petróleo que se refina en Rusia. “Hemos registrado explosiones y un incendio en el perímetro del objetivo”, dice la nota castrense ucraniana.

Las autoridades rusas habían informado previamente de un ataque masivo ucraniano contra la capital regional, Volgogrado (antigua Stalingrado) de la muerte de una persona y de un incendio en un polígono industrial a consecuencia de la caída de fragmentos de dron.

De acuerdo con los reportes, el Ejército ucraniano también ha golpeado tres depósitos de combustible y lubricantes situados en la península ocupada de Crimea, que forman parte de la cadena logística que permite aprovisionar al Ejército ruso que ocupa una parte de Ucrania.