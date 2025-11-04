Trágico accidente en India: al menos 7 muertos y 14 heridos tras el choque de dos trenes

Un trágico accidente ferroviario sacudió este martes al estado de Chhattisgarh, en el centro de la India, donde al menos siete personas perdieron la vida y otras 14 resultaron heridas tras el choque entre un tren de pasajeros y uno de mercancías, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:00 hora local, cuando una formación del servicio MEMU —tren eléctrico que opera rutas regionales y de corto recorrido— impactó por la parte trasera a un convoy de carga que permanecía detenido entre dos estaciones. Las autoridades señalaron que al menos dos pasajeros continúan atrapados entre los restos metálicos. Los videos difundidos en redes muestran la violencia del impacto, con un vagón del tren de pasajeros parcialmente montado sobre uno de los coches del tren de mercancías.

“El equipo de rescate está tratando de cortar el tren para sacar a al menos dos pasajeros atrapados dentro”, expresó el alto funcionario del gobierno Sanjay Agarwal a The Associated Press. “Esperamos que estén vivos, pero no podemos confirmarlo hasta que los saquemos”.

El vicejefe del Gobierno estatal, Arun Sao, confirmó que el convoy de carga estaba detenido cuando fue embestido por la unidad de pasajeros y detalló la gravedad del daño en el primer vagón. “Algunos pasajeros viajaban en el vagón delantero, que resultó dañado. Los funcionarios ya han llegado al lugar y las operaciones de rescate y rehabilitación están en marcha”.

Rescatistas trabajan en el lugar donde un tren de pasajeros chocó con un tren de mercancías, cerca de Bilaspur, a unos 116 kilómetros (72 millas) de la capital del estado indio de Chhattisgarh, Raipur, el martes 4 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ramgopal Thakur)

Una investigación formal ha sido iniciada para precisar las causas, informó el Comisionado de Seguridad Ferroviaria (CRS), luego de que evaluaciones preliminares sugirieran que el tren de pasajeros habría ignorado una señal de advertencia.

El gobierno de Chhattisgarh anunció una ayuda económica de 500.000 rupias (aproximadamente 5.600 euros) para los familiares de las víctimas fatales, mientras que la oficina del jefe de Gobierno, Vishnu Dev Sai, indicó que los heridos recibirán atención médica sin coste y que se ha ordenado acelerar los trabajos de rescate.

La red ferroviaria india —una de las más vastas del mundo, con más de 68.000 kilómetros de vías— es un pilar fundamental del transporte en el país, pero también escenario frecuente de siniestros. Cada día, más de 12 millones de personas se desplazan en los aproximadamente 14.000 trenes que cruzan el territorio, lo que convierte a este sistema en el corazón de la movilidad nacional y, al mismo tiempo, en un desafío permanente para la seguridad.

De acuerdo con un reciente informe del Auditor General (CAG), entre 2017 y 2021 se registraron más de 2.000 incidentes ferroviarios, con el descarrilamiento como la causa más habitual. Pese a las inversiones y programas oficiales destinados a modernizar la red, cada año se reportan varios cientos de accidentes —algunos con consecuencias fatales— que suelen estar vinculados a errores humanos y a sistemas de señalización envejecidos o insuficientes.

Imágenes del devastador accidente de Odisha (India) en junio de 2023. (REUTERS/Stringe)

El país aún recuerda el devastador accidente ocurrido en Odisha en junio de 2023, que dejó cerca de 300 fallecidos, uno de los peores desastres ferroviarios de su historia moderna. El desastre se desencadenó cuando el tren de pasajeros Coromandel Express colisionó frontalmente con un convoy de mercancías, provocando el descarrilamiento de varios vagones que, al invadir la vía paralela, fueron posteriormente arrollados por otro tren de pasajeros.

Imágenes difundidas por las redes sociales mostraban una quincena de vagones tendidos en las vías y a cientos de personas a su alrededor, intentando rescatar a quienes quedaron atrapados. También se conocieron imágenes de uno de los trenes por dentro, en las que se puede apreciar la destrucción total y las pertenencias de quienes iban a bordo, esparcidas por todos lados.

(Con información de AP/EFE)