Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Los ocho rehenes fallecidos cuyos cuerpos permanecían retenidos en Gaza al 3 de noviembre de 2025: (Fila superior, de izquierda a derecha) Hadar Goldin, Meny Godard, Ran Gvili, Dror Or; (Fila inferior) Sudthisak Rinthalak, Lior Rudaeff, Joshua Mollel, Itay Chen.

Los terroristas palestinos han liberado hasta ahora los restos de 20 rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante los últimos dos años, como parte del acuerdo de alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas. Sin embargo, el proceso de devolución de los cuerpos de los últimos ocho rehenes restantes, tal y como se establece en el acuerdo de tregua, avanza lentamente, ya que los militantes solo liberan uno o dos cuerpos cada pocos días.

Hamas afirma que no ha podido recuperar todos los restos porque están enterrados bajo los escombros que dejó la ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza. Israel ha acusado a los militantes de dar largas al asunto y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

En la última entrega, Hamas devolvió los cuerpos de tres soldados muertos durante su ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel. El ejército israelí afirmó que se trata de los rehenes Omer Neutra, Oz Daniel y el coronel Assaf Hamami.

A cambio, Israel ha devuelto hasta ahora los cuerpos de 225 palestinos a Gaza. Israel no ha proporcionado ningún detalle sobre su identidad y no está claro si murieron en Israel durante el ataque del 7 de octubre, si eran detenidos palestinos que fallecieron bajo custodia israelí o si se trata de cuerpos que fueron sacados de Gaza por las tropas israelíes durante la guerra. Las autoridades sanitarias de Gaza han tenido dificultades para identificar los cuerpos sin acceso a kits de ADN.

A continuación se presenta una lista de los rehenes cuyos restos no han sido devueltos.

Itay Chen, 19 años

Itay Chen, soldado y rehén israelí-estadounidense capturado el 7 de octubre de 2023 y declarado muerto por las autoridades israelíes, en una foto de archivo sin fecha. Cortesía de Bring Them Home Now/Handout via REUTERS

Itay Chen era un israelí-estadounidense originario de Netanya, en el centro de Israel, que fue secuestrado junto con otros dos miembros de su batallón de tanques: Daniel Peretz, que también murió, y Matan Angrest, que sobrevivió y fue liberado el lunes. Chen era aficionado al baloncesto y le gustaba estudiar biología humana, según el Foro de Familias de Rehenes.

Chen fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza. Su padre, Ruby Chen, se ha reunido en numerosas ocasiones con líderes estadounidenses para conseguir que todos los rehenes sean devueltos a Israel, incluidos los restos mortales de los fallecidos. A Itay Chen le sobreviven sus padres y dos hermanos.

Meny Godard, 73 años

Meny Godard, rehén israelí capturado en el ataque del 7 de octubre de 2023, en una foto de archivo sin fecha. (Bring Them Home Now/REUTERS)

Meny Godard fue futbolista profesional antes de alistarse en el ejército israelí y servir en la Guerra de Oriente Medio de 1973, según el kibutz Be’eri. Desempeñó diferentes funciones en el kibutz, entre ellas la de imprenta.

En la mañana del 7 de octubre, Godard y su esposa, Ayelet, fueron obligados a salir de su casa después de que esta fuera incendiada. Ella se escondió entre los arbustos durante varias horas antes de que los militantes la descubrieran y la mataran. Antes de morir, pudo decirles a sus hijos que Meny había sido asesinado. La familia celebró un doble funeral para la pareja. Les sobreviven cuatro hijos y seis nietos.

Hadar Goldin, 23 años

El teniente Hadar Goldin, cuyo cuerpo permanece en Gaza tras morir combatiendo en la Franja el 1 de agosto de 2014. (Cortesía)

Los restos de Hadar Goldin son los únicos que se han retenido en Gaza desde antes de la guerra. El soldado israelí fue asesinado el 1 de agosto de 2014, dos horas después de que entrara en vigor el alto el fuego que puso fin a la guerra de ese año entre Israel y Hamas. Basándose en las pruebas encontradas en el túnel donde fue llevado el cuerpo de Goldin, entre ellas una camisa empapada de sangre y flecos de oración, el ejército determinó rápidamente que había sido asesinado en el ataque.

A Goldin le sobreviven sus padres y tres hermanos, entre ellos un gemelo. Había pedido matrimonio a su prometida antes de morir. A principios de este año, la familia de Goldin conmemoró los 4000 días desde que se llevó su cuerpo. El ejército recuperó a principios de este año el cuerpo de otro soldado que murió en la guerra de 2014.

Ran Gvili, 24 años

Ran Gvili, agente de policía y rehén israelí capturado en el ataque del 7 de octubre de 2023, en una foto de archivo sin fecha. Cortesía de Bring Them Home Now/Handout via REUTERS

Ran Gvili, que servía en una unidad policial de élite, se estaba recuperando de una fractura de hombro que sufrió en un accidente de motocicleta, pero acudió rápidamente a ayudar a sus compañeros el 7 de octubre. Después de ayudar a la gente a escapar del festival de música Nova, murió luchando en otro lugar y su cuerpo fue llevado a Gaza. El ejército confirmó su muerte cuatro meses después. Le sobreviven sus padres y una hermana.

Joshua Loitu Mollel, 21 años

Joshua Loitu Mollel, rehén tanzano capturado en el ataque del 7 de octubre de 2023 y declarado muerto por las autoridades, en una foto de archivo sin fecha. Cortesía de Bring Them Home Now/Handout via REUTERS

Joshua Mollel era un estudiante de agricultura tanzano que había llegado al kibutz Nahal Oz solo 19 días antes del 7 de octubre. Había terminado la carrera de agricultura en Tanzania y esperaba adquirir en Israel experiencia que pudiera aplicar en su país. Según un informe de Human Rights Watch, dos pequeños grupos militantes palestinos publicaron en las redes sociales imágenes gráficas en las que se veía a sus combatientes apuñalando y disparando a Mollel. Le sobreviven sus padres y cuatro hermanos en Tanzania.

Dror Or, 52 años

Dror Or, rehén israelí capturado en el ataque del 7 de octubre de 2023 y declarado muerto por las autoridades, en una foto de archivo sin fecha. Cortesía de Bring Them Home Now/Handout via REUTERS

Dror Or era padre de tres hijos, gestionaba la granja lechera del kibutz Be’eri y era un experto quesero. El 7 de octubre, la familia se escondió en su refugio cuando los militantes incendiaron la casa. Dror y su esposa, Yonat, murieron. Dos de sus hijos fueron secuestrados y liberados durante el alto el fuego de noviembre de 2023.

Sudthisak Rinthalak

Sudthisak Rinthalak, trabajador agrícola tailandés asesinado por terroristas de Hamas en el Kibbutz Be’eri el 7 de octubre de 2023. Su cuerpo permanece en Gaza.

Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola tailandés que había estado empleado en el kibutz Be’eri. Según los medios de comunicación, Rinthalak estaba divorciado y llevaba trabajando en Israel desde 2017. Un total de 31 trabajadores tailandeses fueron secuestrados el 7 de octubre, el mayor grupo de extranjeros retenidos en cautiverio. La mayoría de ellos fueron liberados en el primer y segundo alto el fuego. Rinthalak es el último de los tres rehenes tailandeses cuyos cuerpos fueron retenidos en Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia ha dicho que, además de los rehenes, 46 tailandeses han muerto durante la guerra.

Lior Rudaeff, 61 años

Lior Rudaeff

Lior Rudaeff nació en Argentina y se mudó al kibutz Nir Yitzhak a los 7 años. Fue voluntario durante más de 40 años como conductor de ambulancia y era miembro del equipo de respuesta a emergencias de la comunidad. Murió mientras luchaba contra los terroristas en la mañana del 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza. A Rudaeff le sobreviven cuatro hijos y tres nietos.

