Una investigación de la ONU informó que la represión en Irán empeoró tras la guerra de los 12 días con Israel

Sara Hossain, directora de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, subrayó que “los ataques aéreos de Israelíes sobre territorio iraní y la posterior represión interna por parte de las autoridades iraníes restringieron aún más el espacio cívico, socavaron el debido proceso y erosionaron el respeto al derecho a la vida”

Iraníes asisten al cortejo fúnebre
Iraníes asisten al cortejo fúnebre de comandantes militares, científicos nucleares y otras personas fallecidas en ataques israelíes durante la guerra de los 12 días, el 28 de junio de 2025 (Majid Asgaripour/Reuters)

La misión de investigación de la ONU sobre Irán denunció el jueves un aumento de la represión en el país persa tras la guerra de 12 días con Israel en junio, que dejó más de 21.000 arrestos y un trato sistemático a minorías y periodistas.

“Desde marzo de este año, hemos documentado un deterioro adicional de la situación de derechos humanos en Irán”, afirmó Sara Hossain, directora de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022.

Hossain subrayó que “los ataques aéreos de Israel sobre territorio iraní y la posterior represión interna por parte de las autoridades iraníes restringieron aún más el espacio cívico, socavaron el debido proceso y erosionaron el respeto al derecho a la vida”.

Durante la guerra, las fuerzas iraníes arrestaron a más de 21.000 personas, entre ellas abogados, defensores de derechos humanos, periodistas y usuarios de redes sociales que publicaron contenido relacionado con el conflicto. “El Gobierno iraní apuntó a un amplio espectro de la sociedad civil”, agregó Hossain.

La misión de la ONU también documentó un aumento significativo de las ejecuciones en Irán. Más de 1.200 personas han sido ejecutadas en 2025, superando el total de 2024, que ya era el nivel más alto registrado desde 2015. “Existen fuertes indicios de que el Gobierno de Irán continúa implementando la pena de muerte de manera sistemática, contraviniendo la legislación internacional de derechos humanos”, dijo Hossain.

Sara Hossain, líder de la
Sara Hossain, líder de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (Denis Blaibouse/Reuters)

La represión contra minorías étnicas y religiosas también se intensificó. La investigación encontró que más de 330 kurdos y numerosos árabes fueron arrestados, mientras cientos de miles de afganos fueron deportados. Además, los miembros de la fe Baha’i fueron acusados de ser “espías sionistas”, víctimas de allanamientos y confiscación de bienes.

El control sobre los medios de comunicación persiste dentro y fuera de Irán. “Recibimos información que indica que más de 45 periodistas enfrentan amenazas creíbles en siete países por informar sobre eventos en Irán”, denunció Hossain. La misión afirmó que las autoridades iraníes desactivan constantemente tarjetas SIM de periodistas, restringiendo la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores.

El ayatolá Alí Jamenei y
El ayatolá Alí Jamenei y dirigentes militares iraníes (Europa Press)

Hossain destacó que la actual represión refleja “un patrón recurrente en el que el gobierno de Irán responde a protestas y disidencias con represión intensa marcada por violaciones a los derechos humanos”. Históricamente, el régimen ha reprimido movimientos de protesta, como el levantamiento estudiantil de 1999 y el Movimiento Verde de 2009, tras la reelección controvertida del presidente Mahmoud Ahmadinejad.

La misión de la ONU se creó tras la fuerte represión de las protestas “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, en custodia policial por supuestamente violar las leyes de modestia femenina. “Las medidas y políticas represivas continúan privando a mujeres y niñas de sus derechos fundamentales”, afirmó Hossain.

Manifestantes asistieron a una protesta
Manifestantes asistieron a una protesta por un "Irán libre" cerca de la sede de la ONU (REUTERS/Carlos Barria)

La investigación también evaluó los ataques aéreos israelíes sobre la prisión Evin. “Nuestra investigación preliminar indica que los ataques aéreos golpearon edificios civiles en el complejo penitenciario, los cuales no constituyen objetivos militares legítimos, y que los ataques sobre estos edificios probablemente fueron intencionales”, dijo Hossain. Agregó que las autoridades iraníes podrían no haber tomado medidas razonables para proteger a los detenidos.

(Con información de AFP)

