El secretario de Guerra le advirtió a China que Estados Unidos defenderá con firmeza los intereses de Taiwán y sus aliados en el Indo-Pacífico

Pete Hegseth se reunió en Malasia con su par de Beijing y dejó clara la preocupación del Pentágono por las acciones alrededor de la isla autogobernada, que Beijing no descarta ocupar porque la considera parte de su territorio

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Eugene Hoshiko/Pool vía REUTERS

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun, hablaron este viernes de Taiwán durante una reunión en Kuala Lumpur, en la que el jefe del Pentágono advirtió de la preocupación de Washington por las acciones de Pekín y su par chino defendió que la “reunificación” con la isla es “irreversible”.

Reunidos en la capital malasia, donde ambos asisten a la cita de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con sus socios, el jefe del Pentágono advirtió que a Washington le preocupan las acciones de China alrededor de la isla autogobernada, que Beijing no descarta invadir.

“Hoy me he reunido con el ministro de Defensa Dong Jun (...) Fue una reunión constructiva y positiva. He destacado la importancia de mantener un equilibrio de poder en el Indopacífico y enfatizado las preocupaciones de EEUU. acerca de las actividades de China alrededor de Taiwán”, publicó Hegseth en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Defensa chino subrayó que la “reunificación” entre ambos lados del Estrecho de Taiwán es una “tendencia histórica irreversible”, e instó a EEUU a adoptar una postura clara en contra de la “independencia de Taiwán”, gobernada de forma autónoma desde 1949.

El régimen chino afirmó este miércoles que “nunca” renunciará al uso de la fuerza para lograrla, en la antesala de la reunión en Corea del Sur el jueves entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

Durante su encuentro en la ciudad surcoreana de Busan, los dirigentes llegaron a algunos acuerdos comerciales y dejaron de lado la cuestión de Taiwán, uno de los escollos tradicionales entre las mayores potencias mundiales.

Trump ha adoptado una postura más ambigua sobre el futuro de la isla que su predecesor, Joe Biden, quien subrayó el apoyo de Washington a Taipéi en caso de invasión china, y ha llegado a criticar a Taiwán -sede de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados-, de “robar” la industria de semiconductores de EEUU.

“Estados Unidos no busca el conflicto, y continuará defendiendo firmemente sus intereses y asegurando que tiene la capacidad en la región para hacerlo”, añadió hoy Hegseth.

El tono es más amistoso que el que empleó durante su participación en el foro de Shangri-La de Singapur el pasado mayo, evento que suele servir de ocasión para un cara a cara entre los jefes de Defensa de las mayores potencias mundiales, que no sucedió este año por la ausencia de Dong.

Entonces acusó a China de “entrenar cada día” para una invasión de Taiwán, con un aumento de las maniobras chinas en torno a la isla.

El ministro de Defensa Nacional de China, Dong Jun, asistió al almuerzo de ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia, el 31 de octubre de 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain/Pool

Beijing pide a Washington una postura clara

Además de pedir a Washington una postura clara sobre la cuestión de la independencia, Dong dijo hoy que China “mantiene su compromiso con el desarrollo pacífico”, pero que “defenderá con firmeza sus intereses de seguridad nacional”.

La oposición explícita a la independencia de Taiwán constituiría un cambio en la política oficial de Washington, que en la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) se limitó a declarar que “no apoya” la secesión.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó recientemente que Taipéi no debería preocuparse por las conversaciones entre China y EE.UU.

“Lo que le preocupa a la gente es que vayamos a conseguir un trato comercial favorable a cambio de retirarnos de Taiwán. Nadie lo está contemplando”, aseveró.

Desde hace más de siete décadas, EEUU se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Beijing.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. YOSHIKAZU TSUNO/Pool vía REUTERS

Por su parte, el presidente taiwanés, William Lai, al que Beijing tacha de “independentista” y “alborotador”, rechazó este viernes en un discurso en una base militar de la isla las reclamaciones de Beijing y llamó a oponerse “a la anexión, la agresión, la unificación forzada y la fórmula de ‘un país, dos sistemas’” propuesta por China.

Además del secretario de Hegseth y Dong Jun, en el foro de la ASEAN y sus socios, que continúa este fin de semana, participan el secretario de Defensa de Australia, Richard Marles; India, Rajnath Singh; y el viceministro de Defensa ruso, Oleg Saveliev, entre otros.

(Con información de EFE)

