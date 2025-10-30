Mundo

El hallazgo de un hipódromo romano oculto bajo un mercado turco que asombra a la comunidad científica internacional

Un equipo de arqueólogos descubrió una enorme estructura de carreras de caballos de hace 2000 años, oculta bajo toneladas de escombros y la vida cotidiana del famoso mercado Bitpazarı en Kayseri

Por Fausto Urriste

Arqueólogos descubren un hipódromo romano
Arqueólogos descubren un hipódromo romano de 450 metros bajo el mercado Bitpazarı en Kayseri, Turquía, gracias a mapas históricos y tecnología geofísica (Municipalidad Metropolitana de Kayseri)

La combinación de mapas históricos y tecnología geofísica permitió identificar una estructura monumental bajo el moderno mercado Bitpazarı en Kayseri, Turquía. Un equipo de arqueólogos locales descubrió los restos de un hipódromo romano de unos dos mil años de antigüedad, oculto bajo capas de escombros y el bullicioso mercado.

La estructura, de aproximadamente 450 metros de longitud, se mantuvo invisible durante décadas. El hallazgo, anunciado en octubre de 2025, representa uno de los descubrimientos arqueológicos más destacados de la región, según Historia National Geographic.

El proceso de investigación y los hallazgos

La investigación comenzó con la revisión de mapas y relatos de viajeros del siglo XIX, especialmente un plano elaborado por el filólogo y paleógrafo griego Gregorios Bernardakis. En ese documento, la palabra “Circo” apuntaba a la existencia de una gran edificación en la zona.

El hallazgo del hipódromo romano
El hallazgo del hipódromo romano en Kayseri destaca como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Turquía en 2025 (Municipalidad Metropolitana de Kayseri)

Los arqueólogos de la Municipalidad Metropolitana de Kayseri superpusieron este mapa con imágenes aéreas actuales y detectaron una forma oval apenas visible bajo la trama urbana. Posteriores estudios geofísicos confirmaron los cimientos subterráneos coincidentes con un hipódromo romano, detalló Historia National Geographic.

Las primeras mediciones apuntan a que la estructura alcanzaba los 450 metros, situándola entre los hipódromos más grandes identificados en Anatolia. Solo se conocían otros dos en la región, ubicados en Éfeso y Pérgamo, lo que resalta la particularidad del hallazgo en Kayseri, la antigua Cesarea de Capadocia.

Durante el Imperio Romano, el lugar servía para carreras de caballos y ceremonias imperiales, reuniendo a la población y élites locales en uno de los espectáculos más populares.

Importancia histórica de Cesarea de Capadocia

Durante el Imperio Romano, el
Durante el Imperio Romano, el hipódromo de Cesarea de Capadocia fue escenario de carreras de caballos y ceremonias imperiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cesarea de Capadocia, capital de la provincia romana homónima en los siglos I a.C. y I d.C., fue un importante centro administrativo y cultural. El hipódromo, que podría haber sido construido bajo el reinado de Arquelao Kristes, se integraba en la vida social y política local, reflejando la relevancia de los juegos y celebraciones públicas en la cultura romana.

El tamaño y ubicación del edificio refuerzan su papel central en la urbe, según el análisis de Historia National Geographic.

Técnicas de preservación y protección legal

El trabajo arqueológico enfrentó grandes desafíos técnicos. Entre 1950 y 1980, el área albergó un vertedero municipal, acumulando hasta 20 metros de escombros sobre los restos antiguos.

La integración de mapas históricos,
La integración de mapas históricos, imágenes aéreas y estudios geofísicos permitió delinear la forma oval del hipódromo bajo el mercado (Freepik)

Además, la actividad constante del mercado Bitpazarı y la presencia del parque Beştepeler exigieron métodos no invasivos para estudiar el yacimiento sin alterar la cotidianeidad de la ciudad. La integración de mapas históricos y técnicas geofísicas fue crucial para delinear el hipódromo y avanzar con la investigación.

Tras meses de estudios, la Junta de Preservación del Patrimonio Cultural de Kayseri otorgó el 25 de septiembre de 2025 protección legal de tercer grado al área. Esta decisión garantiza la conservación del yacimiento y lo protege ante futuras obras urbanas.

Historia National Geographic enfatiza que la protección legal abre nuevos caminos para valorizar el sitio e integrarlo al patrimonio histórico de Kayseri.

Un testigo silencioso bajo la ciudad moderna

El hipódromo romano de Kayseri
El hipódromo romano de Kayseri ofrece información clave sobre la planificación urbana y la vida social en la antigua Anatolia romana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paradójicamente, el depósito de toneladas de escombros durante décadas contribuyó a la preservación del hipódromo, cuyo perfil permanece intacto bajo la ciudad moderna. Las suaves lomas alrededor del parque Beştepeler aún muestran la silueta de los extremos curvos de la pista romana, testigo silencioso de la historia que yace bajo el presente urbano, como remarca Historia National Geographic.

Mapa histórico, monitorización geofísica y protección legal convergen en uno de los hallazgos arqueológicos más notables del año en Turquía. El sitio, oculto durante siglos, sigue ofreciendo información invaluable sobre la planificación y el esplendor de la sociedad romana en Anatolia.

Investigadores esperan que futuros estudios, apoyados por tecnologías avanzadas, permitan revelar más detalles sobre la estructura y su entorno, promoviendo un mayor conocimiento del pasado antiguo de Kayseri.

