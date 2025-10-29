Mundo

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

El ciclón dejó al menos tres muertos, miles de desplazados y daños severos en hospitales e infraestructuras críticas. Hay más de 6.000 personas en refugios, cortes masivos de energía y servicios de emergencia colapsados

Guardar
Jamaica es declarada “zona catastrófica”
Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa (Ricardo Makyn / AFP)

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró este martes que el país queda oficialmente como “zona catastrófica” después de que el huracán Melissa atravesara el suroeste de la isla dejando muertes y extensos daños en infraestructura crítica, incluidas varias instalaciones hospitalarias.

El anuncio llegó mientras el ciclón —ahora degradado a categoría 4— sigue su paso destructivo, con dirección al oriente de Cuba, donde las autoridades han activado la fase de máxima alarma y procedido a evacuar a cientos de miles de personas.

Holness explicó en un comunicado que la decisión fue tomada por consejo de los servicios de emergencia y tras constatar daños generalizados.

La prioridad principal del Gobierno siempre ha sido la seguridad y el bienestar de todos los jamaicanos. Actuamos preventivamente con la declaración de zona amenazada cuando el sistema se acercaba a Jamaica. El huracán Melissa, un sistema de categoría 5 sin precedentes, ya está aquí, atravesando la isla. Esto justifica una nueva disposición legislativa”, señaló el primer ministro.

El huracán Melissa tocó tierra en la localidad de New Hope, en la parroquia de Westmoreland, con vientos que superaron los 295 kilómetros por hora.

Las primeras horas tras el impacto dejaron escenas de calles anegadas, deslizamientos de tierra, árboles arrancados y techos desprendidos sobre viviendas y hospitales.

El ministro de Gobierno, Desmond McKenzie, informó que al menos cuatro hospitales resultaron afectados, mientras las autoridades contabilizaban cerca de 6.000 personas resguardadas en refugios y una cifra que podría superar los 50.000 desplazados conforme avanza la evaluación de daños.

El ciclón dejó al menos
El ciclón dejó al menos tres muertos, miles de desplazados y daños severos en hospitales e infraestructuras críticas. Hay más de 6.000 personas en refugios, cortes masivos de energía y servicios de emergencia colapsados

El gobierno jamaicano suspendió el transporte, pidió a la población priorizar la seguridad y advirtió sobre posibles fraudes o especulaciones en productos básicos ante el desastre.

Debemos mantener la estabilidad y proteger a los consumidores”, advirtió Holness, indicando que el Gobierno activó todos los mecanismos legales y logísticos para responder a la emergencia.

Alerta por “cocodrilos desplazados”

Las autoridades sanitarias de Jamaica lanzaron este martes una alerta inusual: advirtieron a la población del riesgo elevado de que cocodrilos sean arrastrados fuera de sus hábitats naturales por las inundaciones provocadas por Melissa.

Extremen las precauciones, ya que las fuertes lluvias y las inundaciones pueden provocar que los cocodrilos se vean desplazados de sus hábitats naturales”, indicó la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste (SERHA) en un comunicado.

Las primeras horas tras el
Las primeras horas tras el impacto dejaron escenas de calles anegadas, deslizamientos de tierra, árboles arrancados y techos desprendidos sobre viviendas y hospitales (Ricardo Makyn / AFP)

La advertencia está dirigida especialmente a residentes de distritos como Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine, donde el aumento de ríos y lagunas podría llevar a los cocodrilos hacia áreas residenciales.

SERHA aconsejó a la ciudadanía no acercarse a zonas inundadas o con avistamientos, y mantener a niños y mascotas lejos del agua estancada.

No intenten capturar ni dañar a ningún cocodrilo que parezca desplazado. Informen inmediatamente de cualquier avistamiento a la NEPA… y aseguren que patios y desagües estén libres de escombros para evitar acumulación de agua”, agregó la entidad.

El impacto de Melissa también se reflejó en cifras humanas: al menos nueve personas perdieron la vida en el Caribe asociadas al ciclón, incluidos tres en Jamaica, tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana, con reportes de desaparecidos y comunidades completamente anegadas.

El paso del huracán mantiene en alerta máxima a las autoridades, que piden evitar cualquier desplazamiento innecesario y seguir las recomendaciones de emergencia.

El huracán Melissa tocó tierra
El huracán Melissa tocó tierra en la localidad de New Hope, en la parroquia de Westmoreland, con vientos que superaron los 295 kilómetros por hora (Ricardo Makyn / AFP)

El director principal del Servicio Meteorológico, Evan Thompson, reforzó el llamado a la precaución al salir al exterior, subrayando que tanto los riesgos inmediatos como los peligros ocultos persistirán.

La devastación de Melissa ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades jamaicanas, que trabajan para restablecer servicios básicos y prevenir daños adicionales o tragedias derivadas del inusual comportamiento de la fauna desplazada por la fuerza inédita de la tormenta.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

JamaicaHuracán MelissaCubaZona catastróficaAndrew HolnessMontego BayKingstonWestmorelandNew HopeMelissaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La Cruz Roja repudió el “inaceptable” montaje de Hamas en la entrega de los restos de un rehén y exigió respeto al derecho humanitario

El organismo internacional afirmó que el acto, documentado en videos difundidos por el ejército israelí, vulnera la confianza en los acuerdos y solicitó que la recuperación de cuerpos se realice fuera de toda manipulación política

La Cruz Roja repudió el

Un ritual prohibido, un sacrificio humano y una corona dorada: así es la tumba de 1600 años que reescribe la historia de Corea del Sur

El hallazgo arqueológico en Gyeongju aporta pruebas sobre las jerarquías militares y las costumbres funerarias de la dinastía Silla. Los detalles de un hallazgo que revela prácticas extremas y transformaciones profundas en el poder

Un ritual prohibido, un sacrificio

Los videos que muestran la destrucción que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica

Las imágenes evidencian calles inundadas, árboles arrancados de raíz, techos desprendidos y cientos de familias desplazadas mientras la isla enfrenta una de las peores tormentas de su historia reciente

Los videos que muestran la

Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

El acuerdo estratégico entre Nvidia y Nokia prevé el uso de chips avanzados y una participación accionarial clave, con el objetivo de acelerar la innovación conjunta en inteligencia artificial y redes de próxima generación

Nvidia invierte 1.000 millones de

Estados Unidos aseguró que el alto el fuego en Gaza “se mantiene” pese a las acusaciones de Israel a Hamas

El vicepresidente JD Vance confirmó que la tregua negociada por Trump sigue vigente, aunque reconoció “pequeñas escaramuzas” tras los ataques que dejaron al menos nueve muertos en el enclave palestino

Estados Unidos aseguró que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron la novia del delincuente

Detuvieron la novia del delincuente muerto en la toma de rehenes de Mar del Plata: llegó a un desalojo en un auto robado

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

Youtuber se vio sorprendido por las costumbres en las ciudades sagradas de la India: “La evolución pura y el amor divino”

Cómo hacer un repelente natural para ahuyentar mosquitos con solo dos ingredientes

Alerta roja por lluvias extremas: Senamhi anuncia fenómeno en tres regiones del Perú durante las próximas 24 horas

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Carlos Alcaraz: "Estoy muy decepcionado con mi nivel"

Venezuela dice haber capturado a un grupo mercenario ligado a la CIA y denuncia un ataque de falsa bandera

Fallece un aficionado del RB Leipzig en un partido de la Copa alemana

El primer ministro de Jamaica declara el país como "zona catastrófica" por el huracán 'Melissa'

ENTRETENIMIENTO

Así fue “Cosa Nuestra”: la

Así fue “Cosa Nuestra”: la gira teatral de Rauw Alejandro que rompió récords y reinventó el show latino

Jessica Alba confirma su nueva relación con Danny Ramirez, actor 11 años menor que ella

Tim Allen reveló cómo la cárcel cambió su vida

El homenaje a Diane Keaton y su inolvidable “Annie Hall” en las pasarelas de Vogue World

Kourtney Kardashian lanza paletas especiales para la salud vaginal