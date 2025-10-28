Mundo

Un ritual prohibido, un sacrificio humano y una corona dorada: así es la tumba de 1600 años que reescribe la historia de Corea del Sur

El hallazgo arqueológico en Gyeongju aporta pruebas sobre las jerarquías militares y las costumbres funerarias de la dinastía Silla. Los detalles de un hallazgo que revela prácticas extremas y transformaciones profundas en el poder

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El hallazgo de la tumba
El hallazgo de la tumba Silla en Gyeongju revela detalles inéditos sobre jerarquía y rituales funerarios en Corea del Sur - (Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju)

El descubrimiento de una tumba Silla de 1.600 años de antigüedad en Gyeongju, Corea del Sur, reveló información inédita sobre el poder militar y las prácticas funerarias de la dinastía Silla, según la Korea Heritage Service.

La excavación, realizada en el complejo de Hwangnam-dong, permitió identificar los restos de un general de alto rango y de un subordinado, este último probablemente víctima de sacrificio humano, junto a un conjunto excepcional de artefactos militares y una corona de bronce dorado.

El hallazgo se produjo bajo una tumba previamente identificada en 2020, en una zona que forma parte del histórico complejo de Daereungwon, uno de los sitios arqueológicos más relevantes de Corea del Sur.

Según Yonhap, la tumba, denominada oficialmente Hwangnam-dong Wooden Chamber Tomb No. 1, fue construida entre finales del siglo IV y principios del V d.C. y corresponde a un general de Silla que falleció alrededor de los 30 años.

La excavación en Hwangnam-dong identifica
La excavación en Hwangnam-dong identifica a un general de alto rango y a un subordinado, posible víctima de sacrificio humano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La excavación, dirigida por el Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju y la Korea Heritage Service, permitió identificar seis cámaras funerarias, de las cuales una contenía los restos principales y otra, los de un subordinado.

La estructura de la tumba destaca por su diseño ovalado y la disposición en dos cámaras diferenciadas: la principal, reservada para el general, y una lateral, destinada a los bienes funerarios y al subordinado. Medios locales detallan que la cámara principal albergaba una espada de pomo anular, armaduras completas para humano y caballo, y fragmentos de una corona de bronce dorado.

Los análisis de los dientes hallados en esta cámara indican que el general tenía poco más de 30 años al morir. La cámara lateral contenía los restos de un hombre de estatura media para la época, junto a una armadura completa, un casco y una armadura para caballo, así como un pendiente de oro cerca de la cabeza, lo que sugiere que el subordinado también ostentaba un estatus elevado.

La tumba contiene una corona
La tumba contiene una corona de bronce dorado y artefactos militares que evidencian el poderío de la dinastía Silla - (Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju)

Entre los 165 artefactos recuperados, destacan la armadura de caballo —solo la segunda de este tipo documentada en una tumba de Silla, según Archaeology Magazine—, una armadura humana confeccionada con cuero y placas de hierro, un casco, una silla de montar, un bocado y estribos.

La Korea Heritage Service subrayó que este hallazgo constituye una prueba tangible de la existencia de unidades de caballería pesada, conocidas como catafractos, que fueron fundamentales para el poderío militar de Silla.

Park Jun-hyeon, del Museo de la Universidad Nacional de Pukyong, explicó a Korea JoongAng Daily que, a diferencia de la armadura de hierro hallada en la tumba C10, la armadura de esta tumba estaba fabricada con materiales orgánicos como el cuero, lo que la hacía más ligera y exclusiva para altos mandos.

El análisis de los restos
El análisis de los restos confirma la existencia de la práctica sunjang, un ritual prohibido de entierro de subordinados vivos - (Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju)

La corona de bronce dorado hallada junto al general presenta patrones triangulares y convexos realizados con técnicas de calado, similares a los ornamentos del reino de Goguryeo encontrados en Ji’an, provincia de Jilin, China.

Kim Jae-yeol, experto en orfebrería de la Korea Heritage Agency, señaló a Korea JoongAng Daily que se trata de uno de los primeros ejemplos conocidos de coronas de este tipo en Silla, lo que aporta información valiosa sobre las influencias culturales y la sofisticación técnica de la época.

El análisis de la disposición de los cuerpos y los objetos funerarios permitió identificar la práctica de sunjang, un ritual que consistía en el entierro de subordinados vivos junto a figuras de alto rango.

El análisis de los restos
El análisis de los restos confirma la existencia de la práctica sunjang, un ritual prohibido de entierro de subordinados vivos - (Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju)

Kim Heon-seok, del Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju, explicó a Korea JoongAng Daily que los bienes funerarios, como la cerámica y la armadura, se depositaron primero, y el cuerpo del subordinado fue introducido después en el espacio restante, lo que provocó la posición forzada de las piernas abiertas.

Esta evidencia constituye el primer caso documentado con un esqueleto completo de sunjang, una práctica prohibida en Silla en el año 502 d.C., según recogen medios locales.

La tumba fue construida directamente bajo otra más reciente, lo que, según Sim Hyeon-cheol, profesor de la Universidad de Keimyung y citado por Korea JoongAng Daily, sugiere la posibilidad de cambios en las élites gobernantes o en las costumbres funerarias durante ese periodo. Sim añadió que podrían existir muchas más cámaras de madera antiguas bajo los grandes túmulos de piedra de Gyeongju, lo que abre nuevas perspectivas para la investigación arqueológica en la región.

La armadura de caballo hallada
La armadura de caballo hallada es solo la segunda documentada en una tumba de Silla, destacando la importancia de la caballería pesada - (Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju)

El hallazgo aporta información sobre la jerarquía y las prácticas funerarias de la dinastía Silla, que gobernó Corea entre el 57 a.C. y el 935 d.C., y permite comprender mejor la evolución de la arquitectura funeraria y la transición entre diferentes estilos de enterramiento. La Korea Heritage Service destacó que la ausencia de ornamentos lujosos, como collares o cinturones decorativos, refuerza la hipótesis de que el general era ante todo una figura militar, más que ceremonial.

Los esfuerzos de preservación y restauración de los artefactos continúan, y una selección de los objetos, junto con el propio sitio de la tumba, se exhibirá al público entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, coincidiendo con la reunión de líderes económicos de APEC en Gyeongju, según informó la Korea Heritage Service.

La exposición tendrá lugar en el Centro de Investigación Silla Wolseong del Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Gyeongju, mientras que otros objetos seguirán en proceso de conservación a largo plazo.

La superposición de tumbas en Hwangnam-dong apunta a transformaciones profundas en la estructura de poder y en las tradiciones funerarias de la dinastía Silla, un fenómeno que los expertos consideran clave para entender la dinámica social y política de la época.

Temas Relacionados

Dinastía SillaTumba Hwangnam-dongGyeongjuKorea Heritage ServicePrácticas funerarias antiguasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

El acuerdo estratégico entre Nvidia y Nokia prevé el uso de chips avanzados y una participación accionarial clave, con el objetivo de acelerar la innovación conjunta en inteligencia artificial y redes de próxima generación

Nvidia invierte 1.000 millones de

Estados Unidos aseguró que el alto el fuego en Gaza “se mantiene” pese a las acusaciones de Israel a Hamas

El vicepresidente JD Vance confirmó que la tregua negociada por Trump sigue vigente, aunque reconoció “pequeñas escaramuzas” tras los ataques que dejaron al menos nueve muertos en el enclave palestino

Estados Unidos aseguró que el

India siembra nubes en Nueva Delhi para intentar provocar lluvias que ayuden a limpiar el aire

La iniciativa se lanzó con la esperanza de reducir los elevados niveles de contaminación que exponen cada año a millones de residentes de la capital india a condiciones peligrosas para la salud

India siembra nubes en Nueva

La UE resaltó el éxito de las sanciones a Rusia: “Están dificultando la economía rusa”

Bruselas, junto a Estados Unidos y sus socios internacionales, destacó el impacto de las medidas restrictivas tras aprobar el 19º paquete de sanciones contra Moscú

La UE resaltó el éxito

Inteligencia artificial y 3D revolucionan la investigación del arte rupestre en el emblemático sitio finlandés Astuvansalmi

Especialistas de la Universidad de Finlandia Oriental aplicaron cámaras hiperespectrales, escaneo 3D y algoritmos avanzados para detectar nuevas figuras y crear réplicas digitales del sitio. Cómo este avance fortalece la conservación y el acceso internacional al arte prehistórico

Inteligencia artificial y 3D revolucionan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La trágica muerte de Nicolás

La trágica muerte de Nicolás Duarte: todos los videos de las cámaras que siguieron su recorrido en Ezeiza

Gustavo Petro negó que su hijo, Nicolás Petro, tuviera contactos con Laura Sarabia: también arremetió contra el exministro Fernando Londoño

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Cómo funciona la experiencia educativa que despierta vocaciones científicas en estudiantes secundarios

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Los videos que muestran la destrucción que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica

Microchips biodegradables: cómo los hongos pueden abrir nuevas posibilidades para una informática verde

VÍDEO: Sonia Bermúdez: "No podemos pedir más en el debut de este 'staff'"

Pyongyang lanza varios misiles de crucero antes de la visita de Trump a Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

Tim Allen reveló cómo la

Tim Allen reveló cómo la cárcel cambió su vida

El homenaje a Diane Keaton y su inolvidable “Annie Hall” en las pasarelas de Vogue World

Kourtney Kardashian lanza paletas especiales para la salud vaginal

El antes y después de Charlie Sheen: “Las drogas y el alcohol condicionaron mi existencia”

Jay-Z defiende a Bad Bunny tras el boicot por su show en el Super Bowl LX