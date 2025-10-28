Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. REUTERS/Ann Wang/

La empresa Nvidia anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en la finlandesa Nokia, en una operación destinada a establecer una alianza estratégica centrada en el desarrollo conjunto de tecnología 6G, según informaron ambas compañías en un comunicado. En el marco de este acuerdo, Nokia emitirá aproximadamente 166 millones de acciones a Nvidia a un precio de 6,01 dólares por acción, lo que supondrá para la firma estadounidense una participación del 2,9% en la fabricante de equipos de telecomunicaciones.

El anuncio provocó un alza significativa en los valores bursátiles: las acciones de Nokia llegaron a repuntar un 20,86%, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2016, mientras que los títulos de Nvidia experimentaron un incremento del 1,27%. Según el comunicado conjunto, ambas empresas colaborarán en soluciones de redes para inteligencia artificial (IA) y explorarán la integración de los productos de centros de datos de Nokia en la futura infraestructura de IA de la compañía estadounidense.

El acuerdo contempla el uso de chips de Nvidia para acelerar el desarrollo de software de redes 5G y 6G de Nokia, además de analizar oportunidades para aprovechar la tecnología de centros de datos de la empresa finlandesa en proyectos de inteligencia artificial. Nokia canalizará los fondos recibidos hacia planes de IA y otros usos corporativos generales, enfocados en “acelerar el desarrollo de su software RAN 5G y 6G para que funcione en la arquitectura de Nvidia”, y reforzar su estrategia de expansión en los mercados de IA y soluciones cloud orientadas a centros de datos.

La consultora McKinsey estima que la inversión global en infraestructuras para centros de datos podría superar los 1,7 billones de dólares de aquí a 2030, una tendencia impulsada principalmente por las crecientes demandas asociadas a la expansión de la inteligencia artificial.

Desde la llegada de Justin Hotard a la dirección ejecutiva de Nokia este año —tras liderar la división de centros de datos e IA de Intel—, la empresa ha incrementado su apuesta por el crecimiento en el segmento de infraestructuras para centros de datos, evidenciado por resultados positivos en el tercer trimestre y la adquisición de la firma estadounidense de redes ópticas Infinera.

En paralelo al acuerdo de inversión, Nvidia y Nokia colaborarán con la operadora T-Mobile US para desarrollar tecnologías de radio basadas en IA para 6G, y han anunciado que comenzarán pruebas conjuntas a partir del próximo año.

El CEO de Nvidia se prepara para revelar acuerdos con Samsung y Hyundai

Jensen Huang. REUTERS/Alessandro Diviggiano

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, anunciará esta semana en Corea del Sur nuevos contratos para suministrar chips de inteligencia artificial a conglomerados locales, incluidos Samsung Electronics y Hyundai Motor Group, según personas familiarizadas con los planes citadas por Bloomberg. Estos acuerdos buscan reforzar la presencia del fabricante estadounidense en un mercado crucial en medio de las restricciones comerciales impuestas por el conflicto entre Washington y Beijing, lo que ha limitado considerablemente la presencia de Nvidia en China.

La iniciativa de Huang responde al interés de Nvidia en profundizar las relaciones con la cuarta economía más grande de Asia, relevante en la cadena global de suministro de semiconductores y con la estrategia nacional de convertirse en un referente en centros de computación de IA. Entre los vínculos previstos, también destaca SK Group, holding que proyecta construir un centro de datos de inteligencia artificial en Corea del Sur valorado en 7 billones de wones (USD 4.900 millones), y cuya filial, SK Hynix Inc., desempeña un papel clave en el sector de memorias. Los acuerdos serían anunciados antes de la participación de Huang en la cumbre de directivos de APEC en Gyeongju este viernes, conforme a fuentes no identificadas en la nota de Bloomberg.

El miércoles se prevé la firma de un amplio acuerdo entre la administración de Donald Trump y Corea del Sur para fortalecer la cooperación bilateral en inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología y tecnología inalámbrica 6G, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. El documento aún no es público, y hasta ahora no se ha especificado qué empresas intervendrán en los proyectos derivados de este marco de colaboración.

Las inversiones en infraestructura de IA impulsadas por compañías como OpenAI y Oracle Corp. están proyectadas a superar el billón de dólares en los próximos años, según Bloomberg. La competencia global en el desarrollo de centros de datos para servicios y aplicaciones generados tras la irrupción pública de ChatGPT ha propiciado un auge en la cotización de empresas tecnológicas comparable al registrado durante la burbuja puntocom. Pese a la escasez de aplicaciones de uso masivo, la demanda por componentes esenciales como las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) no deja de crecer.

Para fortalecer su expansión, Nvidia promueve el concepto de “IA soberana”, es decir, que los países desplieguen capacidades nacionales propias en la materia. Corea del Sur prevé robustas inversiones en infraestructura tecnológica, con el objetivo de contar con hasta 200.000 GPU de alto rendimiento en 2030, en una operación estimada en cerca de USD 3.000 millones.

El acercamiento a conglomerados surcoreanos es clave para Nvidia tras haber perdido casi la totalidad de su mercado en China. Autoridades en Pekín pidieron a empresas locales paralizar las compras del chip RTX Pro 6000D y recomendaron evitar los modelos H20. Jensen Huang informó este mes que la porción de mercado de la empresa en China cayó de un 95% hasta quedar en cero.

Está previsto que Trump se reúna con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur el jueves en el marco de la cumbre CEO de APEC, buscando avanzar en algún tipo de acuerdo comercial. No hay confirmación de si la posibilidad de que Nvidia recupere acceso al mercado chino será una de las cuestiones negociadas.

(Con información de Reuters, EFE y Bloomberg)