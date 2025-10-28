La fiscalía pidió hasta un año de prisión por ciberacoso a Brigitte Macron

Brigitte Macron enfrentó años de rumores y ataques en redes sociales por su historia personal (Reuters)

La Fiscalía de Francia solicitó penas de hasta un año de prisión para nueve personas acusadas de ciberacoso contra Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron, en el Tribunal Correccional de París. La causa involucra la difusión de rumores sobre la identidad de género de la primera dama, lo que derivó en cargos penales.

La petición fiscal contempla condenas de tres a 12 meses de cárcel exentos de cumplimiento para la mayoría de los acusados, así como multas económicas para quienes fueron señalados como principales responsables.

Entre las sanciones propuestas, la Fiscalía requirió 12 meses de prisión y una multa de 8.000 euros para Aurélien Poirson-Atlan, conocido como “Zoé Sagan”, además de la suspensión de sus cuentas digitales durante seis meses.

Aurélien Poirson-Atlan es señalado como principal impulsor digital del hostigamiento contra Brigitte Macron (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Por su parte, de acuerdo con AFP, Bertrand S., galerista, y Delphine J., llamada “Amandine Roy”, podrían afrontar seis meses de prisión exentos de cumplimiento y multas de 3.000 y 4.000 euros, respectivamente, junto con la suspensión temporal de sus cuentas en redes sociales.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en agosto de 2024 por Brigitte Macron. Las autoridades atribuyeron a los imputados la promoción y amplificación de rumores que sostenían que la primera dama nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux.

Brigitte Macron inició acciones legales para poner freno a campañas de desinformación digital (Reuters)

Según France 24, estos contenidos se propagaron con rapidez a través de redes sociales y plataformas digitales, alcanzando comunidades en Francia y otros países.

Durante el juicio, Tiphaine Auzière, abogada e hija menor de Brigitte Macron, declaró que el caso provocó un deterioro en la salud de su madre y alteró la dinámica familiar.

La defensa fundamentó sus argumentos en el derecho a la sátira y a la libertad de expresión; varios acusados mencionaron el precedente de la revista Charlie Hebdo para sustentar sus posiciones legales.

Brigitte Macron y Emmanuel Macron denunciaron a difusores de rumores que afectaron su imagen pública internacionalmente (Europa Press)

Durante el proceso, los jueces examinaron material como una entrevista publicada en YouTube, que contribuyó a la circulación del rumor y motivó previamente una condena por difamación revertida en segunda instancia, según confirmó France 24.

El tribunal clasificó a los acusados como instigadores y amplificadores dentro de la campaña digital, roles que surgieron de la investigación judicial. Esta permitió identificar la secuencia de viralización de la campaña.

El juicio atrajo notable concurrencia y recibió amplia cobertura en medios de comunicación. La sentencia definitiva se dará a conocer en las próximas semanas.

Los recientes pedidos de condenas por ciberacoso contra acusados que difundieron teorías sobre la identidad de género de la esposa de Emmanuel Macron se inscriben en una historia marcada por la polémica y la intromisión en la vida privada de la pareja presidencial.

Brigitte Macron y Emmanuel Macron iniciaron acciones legales conjuntas en Francia y Estados Unidos para enfrentar la difamación (Reuters)

Según las fuentes judiciales, las campañas de desinformación profundizaron el impacto mediático y reactivaron viejos relatos y estigmas que desde el inicio acompañan la relación de ambos.

(Con información de EFE, France 24)