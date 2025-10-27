Por qué la velocidad del huracán Melissa podría causar más devastación que su fuerza de categoría 5

El huracán Melissa, ya de categoría 5, se dirige hacia Jamaica y Cuba en esta imagen de satélite del 27 de octubre de 2025. (Fuente: CIRA/NOAA/Handout via REUTERS)

Mientras el huracán Melissa se aproxima a Jamaica con vientos de 260 km/h, los meteorólogos advierten que no es solo su categoría 5 lo que lo hace excepcionalmente peligroso, sino su velocidad de avance: apenas 5 km/h. Este ritmo glacial podría convertir a Melissa en uno de los desastres naturales más devastadores en la historia del Caribe.

“Con el movimiento lento del sistema no te permite recuperarte... Va a estar ahí vertiendo agua mientras apenas se mueve; y ese es un desafío significativo del que debemos estar conscientes. Va a causar inundaciones significativas, generalizadas, catastróficas y potencialmente mortales”, advirtió Evan Thompson, meteorólogo jefe del Servicio Meteorológico de Jamaica durante una conferencia de prensa de emergencia.

Los expertos señalan que si bien los huracanes de categoría 5 dominan los titulares, son las tormentas de movimiento lento las que a menudo infligen la devastación más profunda y generalizada. Estos sistemas que se demoran son la versión de la naturaleza de la tortura por agua, cambiando un golpe único y brutal por una presión prolongada e insoportable.

Un huracán es un motor masivo diseñado para extraer humedad de la atmósfera y descargarla sobre la tierra. Cuando un sistema se estanca o avanza a solo unas pocas millas por hora, las mismas comunidades permanecen atrapadas bajo sus bandas giratorias durante horas o incluso días. El resultado son lluvias medidas en metros, no en centímetros.

Nubes cubren Kingston, Jamaica, ante la inminente llegada del huracán Melissa. (AP Photo/Matias Delacroix)

El huracán Harvey en 2017 se ha convertido en el punto de referencia para este fenómeno. Después de tocar tierra en Texas, Harvey se estancó durante cinco días, extrayendo millones de litros de agua del Golfo de México y descargándolos sobre Houston y áreas circundantes. Algunas localidades recibieron más de 1.5 metros de lluvia, la mayor cantidad registrada por un ciclón tropical en Estados Unidos. Las inundaciones resultantes fueron catastróficas, causando US$125 mil millones en daños.

Jim Kossin, científico climático retirado de la NOAA y experto en huracanes, señaló que Harvey es “el niño modelo” de lo que es posible cuando una gran tormenta se estanca. “Toda el área fue absolutamente inundada con lluvia. La lluvia simplemente siguió cayendo en el mismo lugar”, dijo al Washington Post.

El huracán Florence en 2018 mostró un patrón similar, moviéndose lentamente antes de golpear las Carolinas y descargando precipitaciones generalizadas de 50 a 90 centímetros. Esto transformó ríos costeros apacibles en torrentes furiosos que tragaron pueblos a millas tierra adentro.

Melissa ahora ejemplifica esta amenaza. A pesar de su rápida intensificación de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en menos de 48 horas, ha estado avanzando a no más de 5 km/h. Esta velocidad extremadamente lenta es particularmente alarmante para Jamaica, donde se esperan hasta 1 metro de lluvia en las áreas montañosas del este.

“En muchos casos, es un escenario del peor tipo”, dijo Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections y ex miembro de los Cazadores de Huracanes de la NOAA, al Post. Masters expresó especial preocupación por las posibles lluvias, señalando que el terreno montañoso de Jamaica puede generar “eventos compuestos” como inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que son tan impredecibles como destructivos y mortales.

“Esa es la parte realmente aterradora de estas cosas”, dijo Kossin.

La marejada ciclónica también se ve agravada por el movimiento lento. En lugar de una marejada que entra y sale con la marea, una tormenta que se demora puede someter a la costa a una marejada elevada durante múltiples ciclos de marea. El Centro Nacional de Huracanes advierte que Melissa podría generar una marejada de 2.7 a 4 metros a lo largo de la costa sur de Jamaica, donde se encuentran el puerto de Kingston y el Aeropuerto Internacional Norman Manley, ambos apenas sobre el nivel del mar.

La marejada ciclónica del huracán Melissa se estrella contra el malecón que protege la carretera al aeropuerto de Kingston en Jamaica el 25 de octubre de 2025. (Ricardo Makyn / AFP)

La aproximación desde el sur de Melissa hacia Jamaica también representa una ruta inusual. La mayoría de los huracanes importantes que golpean Jamaica se acercan desde el este. El trayecto sur de Melissa significa que sus vientos más fuertes empujarán el agua directamente hacia la costa sur de la isla, donde la línea costera se curva hacia adentro y atrapa el agua.

Estos mapas muestran la probabilidad de que se registren vientos sostenidos de 63 km/h o más en cada zona durante los próximos 5 días. (Centro Nacional de Huracanas/NHC)

Existe evidencia científica creciente de que el cambio climático puede estar haciendo que estos huracanes de movimiento lento sean más comunes. Un clima más cálido afecta los patrones de viento globales, debilitando potencialmente las corrientes de dirección que típicamente impulsan a los huracanes a través del océano.

“Hay mucha evidencia observacional de que esto está sucediendo con mayor frecuencia ahora”, dijo Kossin.

Melissa ya ha causado al menos seis muertes en el Caribe septentrional, ha dañado más de 750 viviendas en República Dominicana y destruido cultivos en tres regiones de Haití. En Jamaica, donde se han ordenado evacuaciones obligatorias en siete comunidades propensas a inundaciones, los residentes se preparan para lo que podría ser el huracán más poderoso en la historia registrada de la nación.