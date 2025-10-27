Los mercados asiáticos alcanzaron máximos históricos tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos y China sobre tierras raras

Los índices bursátiles Nikkei 225 de Tokio y Kospi de Seúl alcanzaron el lunes niveles récord, impulsados por la expectativa de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunirán esta semana en Corea del Sur, luego de que sus principales negociadores expresaran optimismo sobre un posible acuerdo.

Hacia las 00:15 GMT, el Nikkei 225 alcanzaba 50.195 puntos, el nivel más alto registrado hasta ahora. En lo que va del año, el índice acumula un aumento del 24%. El índice Topix, de mayor amplitud, subía un 1,48% hasta 3.318 puntos. En Seúl, el Kospi subió 2,3%, alcanzando los 4.032 puntos por primera vez.

El optimismo en los mercados asiáticos se produjo luego del anuncio de un acuerdo provisional entre Washington y Beijing, que permitirá a China retrasar durante un año las restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y, al mismo tiempo, reanudar la compra de soja estadounidense, según informó el domingo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El pacto evita, por ahora, un aumento del 100% en los aranceles que el presidente Trump había anunciado previamente. “Creo que lo hemos evitado”, afirmó Bessent en el programa This Week de la cadena ABC, al confirmar que Beijing también retomará “compras agrícolas sustanciales”, una de las exigencias de Washington.

Respecto a las restricciones, Bessent precisó que China aceptó “retrasarlas un año mientras las reexamina”, una concesión negociada esta semana en conversaciones lideradas por el viceprimer ministro He Lifeng en Kuala Lumpur, coincidiendo con la sexta cumbre de líderes de la ASEAN.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS)

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, describió las conversaciones como un “acuerdo preliminar”, señalando que ambas partes exploraron “propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas”. Según la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua, el siguiente paso será que cada país complete sus respectivos procedimientos internos de aprobación.

Li indicó que el diálogo, la quinta ronda desde abril, abordó “numerosos temas”, incluidos los controles a las exportaciones, la prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y la cooperación para combatir el tráfico y consumo de fentanilo.

También se discutieron medidas relacionadas con tarifas estadounidenses sobre buques chinos, así como la posible expansión del comercio bilateral. El funcionario chino reconoció que Estados Unidos mantuvo una postura “firme”, mientras que Beijing “defendió con determinación” sus intereses.

Bessent aseguró que Washington y Beijing han levantado “unas bases muy sólidas para un encuentro exitoso” previsto para el 30 de octubre en Corea del Sur entre Trump y Xi.

Durante la rueda de prensa, el secretario precisó que ambos gobiernos dialogaron sobre comercio, tierras raras, fentanilo, la red social TikTok y el estado general de las relaciones bilaterales.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que las delegaciones habían ultimado los detalles del acuerdo, que requerirá el aval de los líderes de ambas potencias.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer (REUTERS)

Trump expresó su optimismo al anticipar la posibilidad de un buen acuerdo con Xi y sugirió futuros encuentros en ambos países.

El viceprimer ministro He Lifeng llamó a “preservar conjuntamente los logros obtenidos” en Kuala Lumpur, subrayando que el desarrollo estable de las relaciones comerciales y económicas bilaterales “responde a los intereses fundamentales de ambos países y sus pueblos”.

