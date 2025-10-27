Mundo

Los mercados asiáticos alcanzaron máximos históricos tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos y China sobre tierras raras

En la apertura, el Nikkei 225 llegó a 50.195 puntos, marcando un récord histórico. El índice Topix, de mayor amplitud, avanzó un 1,48% hasta 3.318 puntos. En Seúl, el Kospi subió un 2,3%, alcanzando por primera vez los 4.032 puntos

Guardar
Los mercados asiáticos alcanzaron máximos
Los mercados asiáticos alcanzaron máximos históricos tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos y China sobre tierras raras

Los índices bursátiles Nikkei 225 de Tokio y Kospi de Seúl alcanzaron el lunes niveles récord, impulsados por la expectativa de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunirán esta semana en Corea del Sur, luego de que sus principales negociadores expresaran optimismo sobre un posible acuerdo.

Hacia las 00:15 GMT, el Nikkei 225 alcanzaba 50.195 puntos, el nivel más alto registrado hasta ahora. En lo que va del año, el índice acumula un aumento del 24%. El índice Topix, de mayor amplitud, subía un 1,48% hasta 3.318 puntos. En Seúl, el Kospi subió 2,3%, alcanzando los 4.032 puntos por primera vez.

El optimismo en los mercados asiáticos se produjo luego del anuncio de un acuerdo provisional entre Washington y Beijing, que permitirá a China retrasar durante un año las restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y, al mismo tiempo, reanudar la compra de soja estadounidense, según informó el domingo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El pacto evita, por ahora, un aumento del 100% en los aranceles que el presidente Trump había anunciado previamente. “Creo que lo hemos evitado”, afirmó Bessent en el programa This Week de la cadena ABC, al confirmar que Beijing también retomará “compras agrícolas sustanciales”, una de las exigencias de Washington.

Respecto a las restricciones, Bessent precisó que China aceptó “retrasarlas un año mientras las reexamina”, una concesión negociada esta semana en conversaciones lideradas por el viceprimer ministro He Lifeng en Kuala Lumpur, coincidiendo con la sexta cumbre de líderes de la ASEAN.

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS)

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, describió las conversaciones como un “acuerdo preliminar”, señalando que ambas partes exploraron “propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas”. Según la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua, el siguiente paso será que cada país complete sus respectivos procedimientos internos de aprobación.

Li indicó que el diálogo, la quinta ronda desde abril, abordó “numerosos temas”, incluidos los controles a las exportaciones, la prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y la cooperación para combatir el tráfico y consumo de fentanilo.

También se discutieron medidas relacionadas con tarifas estadounidenses sobre buques chinos, así como la posible expansión del comercio bilateral. El funcionario chino reconoció que Estados Unidos mantuvo una postura “firme”, mientras que Beijing “defendió con determinación” sus intereses.

Bessent aseguró que Washington y Beijing han levantado “unas bases muy sólidas para un encuentro exitoso” previsto para el 30 de octubre en Corea del Sur entre Trump y Xi.

Durante la rueda de prensa, el secretario precisó que ambos gobiernos dialogaron sobre comercio, tierras raras, fentanilo, la red social TikTok y el estado general de las relaciones bilaterales.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que las delegaciones habían ultimado los detalles del acuerdo, que requerirá el aval de los líderes de ambas potencias.

El representante comercial de Estados
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer (REUTERS)

Trump expresó su optimismo al anticipar la posibilidad de un buen acuerdo con Xi y sugirió futuros encuentros en ambos países.

El viceprimer ministro He Lifeng llamó a “preservar conjuntamente los logros obtenidos” en Kuala Lumpur, subrayando que el desarrollo estable de las relaciones comerciales y económicas bilaterales “responde a los intereses fundamentales de ambos países y sus pueblos”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosChinaDonald TrumpXi JinpingKospiTopixNikkeiMercados BusátilesAsiaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

El contundente triunfo electoral generó una amplia e inmediata cobertura en la prensa internacional, cuyos titulares subrayaron que el mandatario argentino contará con un Congreso más “amigable” para la implementación de su programa de reformas económicas

Así reflejaron los principales medios

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

En el marco de la cumbre de la ASEAN en Malasia, el presidente estadounidense dijo que colaborará para poner fin a ese enfrentamiento mientras delegaciones de ambas partes negocian en Estambul un marco duradero tras el alto el fuego logrado en Doha

Donald Trump prometió resolver “muy

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

El secretario de Guerra de Estados Unidos visitará Japón, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, en medio de llamados de Washington para aumentar el gasto en defensa y coordinar estrategias regionales

Pete Hegseth, jefe del Pentágono,

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

Es el cuarto episodio de este tipo en una sola semana. Las autoridades acusan al dictador Lukashenko de inacción ante el uso de estos dispositivos para transportar cigarrillos ilegales

Lituania volvió a cerrar el

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

La medida se basa en la declaración de un testigo y forma parte de una campaña judicial contra miembros de la principal fuerza opositora, que denuncia una estrategia para excluirlos de las próximas elecciones

La Fiscalía de Turquía acusó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería La Caribeña Noche: la

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

El instante y la época: la elección más allá de la coyuntura

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Valencia para este 27 de octubre

Los mercados festejan con euforia el resultado electoral y ahora seguirán de cerca la compra de dólares del Tesoro

El mercado espera una fuerte suba de bonos y acciones frente a un resultado que excedió a todas las proyecciones

INFOBAE AMÉRICA
Anabel Pantoja evade las preguntas

Anabel Pantoja evade las preguntas sobre Irene Rosales: "Estamos todos bien y súper felices"

El horario de invierno comienza en la madrugada de este sábado al domingo: a las 03.00 serán las 02.00

Venezuela dice haber capturado a un grupo mercenario ligado a la CIA y denuncia un ataque de falsa bandera

El paso de la tormenta tropical 'Melissa' deja tres muertos y cinco heridos en Haití mientras va ganando fuerza

Lorenzo Balbi: “Hay que tomar distancia de los museos que buscan vender muchas entradas”

ENTRETENIMIENTO

Revelan que Megan Fox y

Revelan que Megan Fox y Machine Gun Kelly estarían recomponiendo su relación: “Las cosas están muy bien ahora”

“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”: todo lo que se sabe sobre la continuación del anime

Aseguran que Sophie Turner y Chris Martin tuvieron una cita secreta en Londres tras sus recientes rupturas

Justin Bieber anunció su proyecto digital más ambicioso antes de Coachella 2026: “Va a ser genial”

Los hermanos Duffer revelan los secretos de “Stranger Things” en su quinta y última temporada en Netflix